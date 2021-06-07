Берлин настаивает на сохранении транзита газа через Украину

Центральное значение для Берлина имеет то, чтобы Украина оставалась транзитером газа, указал представитель правительства ФРГ Зайберт. Ранее президент РФ Путин заявил, что для этого нужна "добрая воля" Киева.
Слова президента России Владимира Путина о том, что Киев должен продемонстрировать "добрую волю", чтобы транзит газа через Украину продолжался, вызвали в Германии критику. Так, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) заявил газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что центральное значение для Берлина "имело и имеет то, что Украина должна сохранить за собой статус страны - транзитера газа" и после запуска "Северного потока - 2", пишет издание в воскресенье, 6 июня.
"Подписав договор о транзите газа - который был заключен при посредничестве ЕС и правительства Германии, - Россия и Украина взяли курс на это и послали важный сигнал для обеспечения безопасности поставок газа в Европу - и мы ожидаем, что это совместное соглашение будет соблюдаться", - подчеркнул Штеффен Зайберт.
По словам эксперта по внешней политике Христианско-демократического союза Йоханна Вадефуля (Johann Wadephul), Германия настаивает на том, чтобы "программа поставок газа на Украину продолжалась без политических условий".
В ходе Петербургского международного экономического форума Путин заявил 4 июня о существовании возможности и в будущем загружать газотранспортную систему Украины, но отметил, что для этого нужна "добрая воля со стороны украинских партнеров" для налаживания "нормальных экономических отношений" с Россией.
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