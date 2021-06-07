Берлин настаивает на сохранении транзита газа через Украину

Слова президента России Владимира Путина о том, что Киев должен продемонстрировать "добрую волю", чтобы транзит газа через Украину продолжался, вызвали в Германии критику. Так, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) заявил газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что центральное значение для Берлина "имело и имеет то, что Украина должна сохранить за собой статус страны - транзитера газа" и после запуска "Северного потока - 2", пишет издание в воскресенье, 6 июня.

"Подписав договор о транзите газа - который был заключен при посредничестве ЕС и правительства Германии, - Россия и Украина взяли курс на это и послали важный сигнал для обеспечения безопасности поставок газа в Европу - и мы ожидаем, что это совместное соглашение будет соблюдаться", - подчеркнул Штеффен Зайберт.

По словам эксперта по внешней политике Христианско-демократического союза Йоханна Вадефуля (Johann Wadephul), Германия настаивает на том, чтобы "программа поставок газа на Украину продолжалась без политических условий".

В ходе Петербургского международного экономического форума Путин заявил 4 июня о существовании возможности и в будущем загружать газотранспортную систему Украины, но отметил, что для этого нужна "добрая воля со стороны украинских партнеров" для налаживания "нормальных экономических отношений" с Россией.

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