Отсутствие лояльности и игры олигархов: "Нафтогаз Украины" на распутье

Кабинет министров Украины неожиданно решил сделать кадровые перестановки в крупнейшей национальной компании "Нафтогаз Украины". 28 апреля украинское правительство провело закрытое заседание общего собрания акционеров компании, по результатам которого приняло решение прекратить полномочия членов Наблюдательного совета компании, а также уволить председателя правления Андрея Коболева. Сам Коболев, с которым контракт только в 2020 году продлили на четыре года, заявил, что "этим ставится крест на реформе корпоративного управления".

Изменение вектора для "Нафтогаза"?

В официальном сообщении правительства говорится, что на заседании акционеры рассмотрели отчет о деятельности "Нафтогаз Украины" за 2020 год и признали работу Наблюдательного совета и правления компании неудовлетворительной. "Чистый консолидированный убыток группы компаний "Нафтогаз "в 2020 году составил 19 млрд гривен. При этом в утвержденном Кабинетом министров финансовом плане компании предполагалось получения 11,5 млрд гривен прибыли", - говорится в сообщении кабмина.

Именно поэтому представители государства в Наблюдательном совете компании переизбраны, а на занятие должностей четырех независимых членов Наблюдательного совета объявлен конкурс. До этого эти должности занимали представители Великобритании, Франции и США. "Очевидно, что это ослабление позиций международных партнеров Украины, в частности, американских, которые наблюдали за ходом реформы газового рынка в стране и созданием настоящей независимой компании НАК "Нафтогаз ". Возможно, теперь будет изменение вектора компании, что отразится на отношениях с Россией и российским "Газпромом", - предполагает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Политическая целесообразность" в смене Коболева?

Компания "Нафтогаз Украины" долгое время получала дотации из госбюджета и находилась под политическим давлением как внутри страны, так и за ее пределами. "Нафтогаз", в частности, занимается добычей газа в Украине и долгое время отвечал за транзит российского газа по украинской территории в Европу. Этот транзит по контракту с "Газпромом" в условиях девальвации гривны, аннексии Крыма и войны в Донбассе принес в 2014 году "Нафтогазу" чистый убыток в размере 85 млрд гривен, что равняется 5% ВВП Украины.

После Революции достоинства 2014 года и бегства тогдашнего руководства Украины за границу "Нафтогаз" возглавил Андрей Коболев. За семь лет на должности председателя правления ему - вместе со его командой - удалось многое изменить. Компания выиграла Стокгольмский арбитраж против "Газпрома", взыскав с российского газового монополиста 3 млрд долларов, и подписала с ним новый контракт на выгодных для Украины условиях. Также за это время провели так называемый анбалдинг, отделив от группы "Нафтогаз" независимую компанию "Оператор ГТС Украины", которая занимается теперь исключительно транспортировкой природного газа.

Кроме того, с 2015 и по 2019 годы "Нафтогаз" стал безубыточным и регулярно перечислял в госбюджет Украины дивиденды. Была проведена и реформа корпоративного управления для устранения политического вмешательства в работу компании. "Ситуация с внезапным увольнением Коболева и Наблюдательного совета покажет, насколько "Нафтогаз" действительно реформировал свое корпоративное управление. Если эффективно, то политика не должна повлиять сейчас на компанию", - отметила в разговоре с DW президент аналитического центра DiXi Group Елена Павленко.

В "Нафтогазе" увольнение Коболева назвали "юридической манипуляцией" и объяснили, что представление о назначении или увольнении председателя правления относятся к исключительной компетенции Наблюдательного совета. В компании считают, что решение кабмина является возвращением к практике ручного управления госпредприятиями. "Это четкий сигнал инвесторам в ценные бумаги украинских эмитентов: условия работы государственных предприятий Украины непредсказуемые и могут быть изменены в зависимости от политической целесообразности", - говорится в заявлении "Нафтогаза". Между тем, экс-председатель правления намерен обжаловать способ своего увольнения, сообщила 29 апреля пресс-служба "Нафтогаза", а также сам Андрей Коболев на своей странице в Facebook. Впрочем, несколько ранее он заявил, что уже оставил ключи своему преемнику.

"Для "Нафтогаза" нужен лояльный человек"

Эксперты считают, что сейчас объективных причин менять председателя правления НАК "Нафтогаз" не было, а позиция правительства снова обусловлена политикой. "Финансовый план для" Нафтогаза "на 2020 год Кабинет министров утвердил только 23 декабря 2020. И теперь обвинил руководителя компании, что он не выполнил его за неделю до окончания года. Это абсурд и чистая политика", - говорит эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква.

Он отмечает, что в 2020 году "Нафтогаз" впервые с 2015-го действительно получил убытки. Однако для этого были объективные причины: экономический кризис из-за пандемии COVID-19, долги за газ, который компания была вынуждена поставлять потребителям в рамках специальных обязательств, рекордно низкие цены на газ. Кроме этого, это был первый год, когда "Нафтогаз" работал без своего самого прибыльного подразделения - газотранспортной системы. При этом правительство все время требовало от компании снизить цену на газ для населения. "Коболев - самостоятельная фигура и не брал "под козырек" все, что ему скажут в правительстве. А сейчас там нужен лояльный человек", - считает Саква.

Нового председателя правления "Нафтогаза" так и не назначили министром

Исполняющим обязанности председателя правления НАК "Нафтогаз" правительство назначило бывшего исполнительного директора компании и экс-исполнителя обязанностей министра энергетики Юрия Витренко. Они с Коболевым были соратниками, вместе вели газовые суды с Россией, которые завершились победой в Стокгольмском арбитраже, а затем начали публично конфликтовать якобы из-за соперничества за руководящую роль в "Нафтогазе".

Витренко уволили из "Нафтогаза", он судился с компанией за премию после Стокгольмского арбитража и претендовал на 4 млн долларов. Впоследствии он заявил, что получил государственные облигации на эту сумму.

Витренко неоднократно называли вероятным кандидатом на пост премьер-министра Украины вместо Дениса Шмыгаля. Пропрезидентская фракция в парламенте "Слуга народа" несколько раз пыталась назначить Витренко министром энергетики и вице-премьером, но каждый раз это голосование проваливалось.

Юрий Витренко

Украинские СМИ предполагали, что на повышение Юрия Витренко в последние месяцы могли продвигать политические силы, близкие к украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Не исключают этого и эксперты. "Ситуация с Коболевым обусловлена закулисными олигархическими играми и договоренностями. Очевидно, кандидатура Витренко имеет рекомендации из Офиса президента и согласована с президентом. Это переформатирование групп влияния в государстве", - не исключает Владимир Омельченко. То, что возглавить "Нафтогаз" предложил ему Владимир Зеленский, подтвердил сам Витренко.

Омельченко называет Витренко профессиональным управленцем, который действительно может обеспечить доходность "Нафтогазу", однако отмечает и его уступчивость. "Он достаточно чувствителен к просьбам. Не зря же россияне по новому контракту согласились вести переговоры именно с ним, а не с Коболевым", - отмечает Омельченко.

Правительство Украины поставило перед Витренко задачу "системно увеличивать добычу украинского газа, а также способствовать формированию полноценного и справедливого рынка газа". Но эксперты сходятся в том, что эта задача не может быть выполнена за год или два, ведь добыча газа обусловлена рядом внешних факторов вроде мировых цен на газ и требует больших инвестиций, в том числе иностранных. Поэтому Витренко едва ли удастся выполнить задание правительства в ближайшей перспективе, пояснили DW эксперты.

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