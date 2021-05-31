 Главы МИД Германии, Франции и России обсудили конфликт на востоке Украины | Новости из Германии о Германии | DW | 07.06.2021

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Германия

Главы МИД Германии, Франции и России обсудили конфликт на востоке Украины

Главы МИД ФРГ и Франции в телефонном разговоре с Лавровым потребовали от Москвы соблюдения прозрачности на основе Венской конвенции с учетом недавнего "перемещения войск" у границы с Украиной.

Главы МИД Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Мас

Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Мас (фото из архива)

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан призвали Москву к соблюдению "требований прозрачности" на основе Венской конвенции с учетом недавнего "перемещения войск и маневров" у восточных границ Украины. Об этом говорится в заявлении представителя МИД Германии, обнародованном в понедельник, 7 июня, по итогам телефонной беседы министров с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. 

Германский и французский министры напомнили, что 22 июля 2020 года Трехсторонняя контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе.

По мнению Маса и Ле Дриана, первая годовщина этих событий может послужить цели "подтверждения режима прекращения огня". Берлин и Париж подчеркивают свои "постоянные усилия" в интересах достижения существенного прогресса в разрешении данного конфликта.

Соблюдение минских соглашений и договоренностей саммита в "нормандском формате"

В ходе телефонной беседы обсуждались состояние дел на переговорах по выполнению минских соглашений 2014-2015 годов и договоренностей Парижского саммита в "нормандском формате" в декабре 2019 года. Россию в этой связи призвали "внести позитивный вклад в урегулирование конфликта".

Зеленский ждет от Берлина поставок оружия Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, которое вышло во вторник, 1 июня, высказывался в пользу поставок Германией оружия Киеву.  В свою очередь глава МИД ФРГ Мас выступил тогда против этого шага. У конфликта на востоке Украины может быть только политическое решение, и такой подход останется неизменным, заявил германский министр в ходе видеоконференции с коллегами из других государств НАТО. Сопредседатель партии "зеленых" Роберт Хабек (Robert Habeck) в интервью DW в свою очередь отметил, что считает возможным предоставление Киеву оборонительных вооружений.

Перемещение российских войск у границы с Украиной

Россия в начале весны, по данным издания Politico, перебросила в аннексированный Крым и к границе с Донбассом около 120 тыс. солдат и офицеров, вызвав в Украине и на Западе опасения, что Москва готовится к войне с Украиной. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что его страна будет еще энергичнее добиваться членства в НАТО. Минобороны РФ объяснил переброску войск реакцией на "угрожающие действия" Североатлантического альянса и необходимостью проверить боеготовность российской армии.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля объявил о возвращении в пункты постоянной дислокации десятков тысяч военнослужащих, которые в последние недели были переброшены к границе с Донбассом и в аннексированный Крым. Одновременно Шойгу приказал войскам быть готовыми к немедленному реагированию в случае "неблагоприятного развития обстановки в районах учений НАТО Defender Europe".

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


Смотреть видео 04:17

Владимир Зеленский: "Германия могла бы оказать нам военную помощь"

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