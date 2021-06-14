Председатель бундестага назвал еврейскую эмиграцию подарком

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) назвал начавшуюся ровно 30 лет назад еврейскую эмиграцию из Восточной Европы подарком для Германии. В понедельник, 14 июня, в Берлине на торжественной церемонии, посвященной этому событию, он призвал отпраздновать его, несмотря на то что "историю успеха" евреев в Германии омрачают не только нацистское прошлое, но и современные проявления антисемитизма.

"Антисемитизм был и остается неприемлемым", - подчеркнул политик. 30 лет назад, в 1991 году, Вольфганг Шойбле был министром внутренних дел в кабинете Гельмута Коля (Helmut Kohl) и участвовал в выработке решения о разрешении еврейской эмиграции, которое поддержало и последнее правительство ГДР. Он уже тогда был убежден, что "мы должны с благодарностью принять желание евреев жить в Германии", отметил председатель бундестага.

Уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн (Felix Klein) выразил уважение "невероятным усилиям" по интеграции в новое общество, которые предприняли еврейские эмигранты. По словам Кляйна, они достигли пункта назначения, став частью нового общества. Кроме того, эта волна принесла свежую кровь в существующие еврейские общины в Германии и основала новые центры еврейской жизни в стране.

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