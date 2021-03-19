 Бывший москвич ведет на немецком телевидении передачу про евреев | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 26.04.2021

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Культура и стиль жизни

Бывший москвич ведет на немецком телевидении передачу про евреев

На немецком телевидении появилось новое ток-шоу "В пятницу вечером, евреи". Ведет ее актер и певец Даниэль Донской, родившийся в Москве.

Даниэль Донской в передаче Впятницу вечером, евреи

Вечер пятницы не случайно выбран для новой передачи, которая будет рассказывать широкому кругу немцев о еврейской жизни в Германии. В пятницу у верующих евреев начинается шабат - "святая суббота". Это по иудейскому календарю - седьмой день недели, день отдыха. В минувшую пятницу, 23 апреля, на крупнейшем региональном телеканале WDR прошла пилотная передача. Ее участники рассказывали, спорили, пели, пили вино и готовили латкес - традиционные еврейские картофельные драники.

Москва - Берлин - Тель-Авив

Ведущим ток-шоу стал популярный немецкий актер и музыкант Даниэль Донской. Он родился в Москве в 1990 году. Вскоре после его рождения семья уехала в Германию по еврейской линии. Детство он провел в Берлине. Рос, как рассказал в одном из интервью, на русской литературе, русской культуре, с пяти лет занимался музыкой... Многое - благодаря бабушке. Она учила Даниэля игре на фортепьяно, учила читать и писать на русском языке, познакомила с Пушкиным.

И русский, и немецкий язык были для Даниэля родными. Когда ему исполнилось 12 лет, к ним добавился третий - иврит. Родители развелись, и мама вместе с сыном переехала к своему новому мужу в Тель-Авив. В 2008 году Даниэль вернулся в Берлин. Поступил в университет, стал изучать биологию, подрабатывал барменом в клубе... Потом бросил учебу: желание стать актером оказалось сильнее.

Актерскому мастерству и балету он учился в Берлине, Лондоне и Нью-Йорке. Свои первые роли сыграл на сценах Лондона и на английском телевидении. В 2017 году Даниэль Донской вернулся в Германию и сразу стал очень востребованным уже на немецком телевидении. За ролями второго плана последовал комедийный сериал "Святой Майк", где Даниэль сыграл главного героя - мелкого жулика и афериста, которого случайно принимают за священника. После этого к нему пришла широкая известность, и уже никого не удивило, что актера взяли на роль любовника принцессы Дианы, офицера Джеймса Хьюитта в четвертом сезоне сериала Netflix "Корона".

Даниэль Донской в роли мнимого священника в сериале Святой Майк

Даниэль Донской в роли мнимого священника в сериале "Святой Майк"

А Даниэль еще и поет! В детстве он пел в хоре, любил слушать с мамой песни Вероники Долиной и Никитиных... Потом стал сам сочинять песни - тексты и музыку. Уже вышло несколько дисков с его песнями, а в октябре 2019 года, еще до пандемии, с большим успехом прошел его первый гастрольный тур по Германии.

Можно ли представить типичного немецкого еврея?

И вот теперь этот всесторонне талантливый и беспокойный человек стал ведущим ток-шоу, цель которого - рассказать о сегодняшней жизни евреев в Германии. Огромное большинство немцев, особенно молодежь, ничего об этом не знает, и у Даниэля Донского не простая задача. Не простая еще и потому, что представить "типичного" немецкого еврея сегодня просто невозможно, о чем, в частности, шла речь в пилотной передаче "Freitagnacht, Jews" - "В пятницу вечером, евреи".

Гостями Даниэля были две молодые женщины: одна - актриса и телеведущая, другая - писательница. Они, как и сам Даниэль, - не религиозны, многих предписаний иудейской религии, в том числе той же субботы, не соблюдают, хотя какие-то традиции в их семьях живы. Что же делает их всех евреями? Об этом и разговор.

Передача носит развлекательно-познавательный характер, нацелена на молодежь и является частью программы года 1700-летия еврейской жизни в Германии.

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    Автор: Ефим Шуман, Анн Термеш


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