 Бундестаг ФРГ накажет посетителей, пристававших к депутатам | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 19.11.2020

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Коронавирус

Бундестаг ФРГ накажет посетителей, пристававших к депутатам

Посетителям бундестага, пристававшим к депутатам, грозят правовые последствия. Пригласившие их парламентарии от правопопулистской партии АдГ могут быть обвинены в пособничестве и подстрекательстве.

Полиция возле здания парламента ФРГ в Берлине

Инцидент в здании парламента ФРГ поднял вопрос о безопасности

Бундестаг ФРГ намерен в полной мере использовать имеющиеся в его распоряжении правовые инструменты для наказания за инциденты в здании Рейхстага 18 ноября в ходе обсуждения Закона об эпидемиологической защите, когда несколько посетителей приставали к депутатам, оскорбляли их и вели видеосъемку. Такая позиция была согласована в четверг, 19 ноября, на заседании совета старейшин германского парламента.

В бундестаге изучают также возможности уголовного преследования причастных к инцидентам депутатов парламента от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Это может привести к лишению их иммунитета и предварительному расследованию.

Отправной точкой для расследования будет статья уголовного кодекса о давлении на членов конституционного органа. Парламентарии, по приглашению которых нарушители спокойствия пришли в здание бундестага, могут быть обвинены в пособничестве и подстрекательстве.

Нарушителей порядка пригласили депутаты от АдГ

Накануне, 18 ноября, во время дебатов в бундестаге четверо посетителей в коридорах здания парламента преследовали и оскорбляли ряд депутатов, в частности, министра экономики Петера Альтмайера (Peter Altmaier) и эксперта по внутренней политике Свободной демократической партии Константина Куле (Konstantin Kuhle), снимая все это на видео и транслируя в интернет. Согласно отчету, подготовленному полицией бундестага, нарушителей пригласили три члена парламента от АдГ Удо Хеммельгарн (Udo Hemmelgarn), Петр Бистрон (Petr Bystron) и Хансйорг Мюллер (Hansjörg Müller).

Инцидент произошел во время обсуждения парламентариями поправок к Закону об эпидемиологической защите, подводящих правовую базу под жесткие ограничения в общественной и экономической жизни Германии в целях борьбы с пандемией коронавируса. В частности, в документе содержатся такие меры, как ограничения социальных контактов, обязательное ношение защитных масок в общественных местах и закрытие образовательных учреждений.

Одновременно с дебатами в бундестаге в центре Берлина состоялась акция протеста против ограничительных мер, в которой приняли участие от 5 до 10 тысяч человек. Поскольку многие протестующие были без защитных масок и не соблюдали дистанцию, полицейские призывали их разойтись, а затем объявили мероприятие завершенным. Когда участники мероприятия отказались следовать указаниям, полиция применила водометы и слезоточивый газ и в конечном счете оттеснила демонстрантов от Бранденбургских ворот.

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    Автор: Ирина Филатова


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