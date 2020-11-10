Коронавирус: В Германии на карантин отправлены более 300 тысяч школьников

Страны мира противостоят второй волне распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена у около 52 млн жителей планеты. По данным портала Worldometer, от последствий легочного заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались свыше 1,2 млн человек, выздоровели почти 36 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 11 ноября (время московское).

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В Германии на карантине из-за пандемии коронавируса находятся более 300 тысяч школьников и до 30 тысяч учителей. Такие данные Немецкого союза учителей приводит газета Bild. В стране постепенно закрывается все больше школ, сказал изданию глава союза Хайнц-Петер Майдингер (Heinz-Peter Meidinger). Весной на карантине были около 50 тысяч школьников.

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За прошедшие сутки в Испании скончались 411 человек, у которых был коронавирус, таких цифр в стране не было с апреля. Наибольшее число смертей с COVID-19 в сутки наблюдалось в Испании в конце марта - начале апреля и составляло более 900 человек. Всего в стране зафиксировано около 1,4 млн заражений, умерли порядка 40 тысяч человек.

Директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве Испании Фернандо Симон при этом говорит, что ситуация стабилизировалась, но число смертей в последующий дни может серьезно возрасти.

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В Кельне 11 ноября (11.11) начинается карнавальный сезон, но в этом году организаторы мероприятия и власти города призвали людей остаться дома и не праздновать его. В этот день в городе отменили все карнавальные мероприятия и полностью запретили продажу алкоголя.

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В Подмосковье с 11 ноября заблокировали социальные карты жителей старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями. До 29 ноября те, кто подпали под эту норму, не смогут пользоваться общественным транспортом по льготным тарифам. Власти Московской области заявили, что могут разблокировать карты по заявлению работодателя. С 16 ноября они планируют заблокировать транспортные карты студентов. С начала эпидемии коронавируса оперативный штаб региона зафиксировал более 92 тысяч заражений, свыше 1700 человек умерли.

Хроника пандемии 10 ноября >>>

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