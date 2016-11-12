В Варшаве произошли столкновения националистов с полицией

Польские националисты и правые радикалы, несмотря на запрет столичных властей, устроили многотысячный марш через центр Варшавы, традиционно приуроченный ко Дню независимости Польши. Как сообщает агентство dpa в среду, 11 ноября, не обошлось и без столкновений с полицией, при которых были ранены несколько стражей порядка. На кадрах, показанных местным телевидением, видно, что демонстранты бросали в полицейских камни и петарды, те отвечали гранатами со слезоточивым газом и резиновыми пулями.
Проведение марша было запрещено городскими властями из-за действующих в Польше карантинных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. В частности, в общественных местах могут собираться вместе не более пяти человек из разных домохозяйств. После запрета на проведение марша его организаторы получили разрешение на авто- и мотопробег через центр города. Но участники акции оставляли машины на второстепенных улочках и дальше отправлялись пешком.
В этом году девиз марша гласил: "Наша цивилизация, наши правила". Участники несли плакат с изображением рыцаря, разбивающего красную и радужную звезду, символизирующие социализм и коммунизм, а также ЛГБТ-сообщество.
Польша потеряла свою независимость в конце XVIII века после нескольких разделов ее территории Россией, Пруссией и Австрией. Суверенное польское государство появилось вновь на политических картах только 11 ноября 1918 года. Эта дата считается днем нового обретения польской независимости.
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