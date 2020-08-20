В Германии из-за пандемии отменяют массовые карнавальные мероприятия

Власти федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия отменили массовые мероприятия очередного карнавального сезона, начинающегося 11 ноября, прежде всего шествия, уличные гуляния и празднования в пивных. "Карнавал, каким мы его знаем, во времена пандемии будет невозможен", - пояснил в пятницу, 19 сентября, глава офиса земельного премьер-министра (госканцелярии) в Дюссельдорфе Натанаэль Лимински (Nathanael Liminski) на встрече с устроителями карнавальных празднеств.

По его словам, в подобных условиях могут быть разрешены лишь те мероприятия, на которых можно соблюсти эпидемиологические требования, включая правила гигиены и социальную дистанцию в 1,5 метра между участниками. Чиновник предложил в нынешнем году справлять карнавал в семейном кругу, не выходя на улицу.

Провести карнавал практически невозможно

В свою очередь президент кельнского карнавала Кристоф Куккелькорн (Christoph Kuckelkorn) заявил, что в условиях строгих мер гигиенической предосторожности и резко ограниченного количества участников проведение крупных карнавальных торжеств становится практически невозможным.

Фигура Путина и других политиков на карнавале в Кельне в 2020 году

Ранее, 19 августа, о возможной отмене карнавала в условиях пандемии коронавируса SARS-CoV-2 говорили министр здравоохранения Северного Рейна - Вестфалия Карл-Йозеф Лауман (Karl-Josef Laumann) и сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борьянс (Norbert Walter-Borjans). По словам Вальтера-Борьянса, "карнавал, каким он есть, невозможно провести с соблюдением дистанции в 1,5 метра и в защитной маске".

Отмены карнавала

В последний раз шествия в "карнавальных столицах" Северного Рейна - Вестфалии пришлось отменить в 2016 году из-за плохих погодных условий. В 1990 году карнавальное шествие в Дюссельдорфе отменили из-за урагана "Вивиан", во время которого скорость ветра достигала 140 км/час. В 1991 году все крупные карнавальные шествия в Германии были отменены в знак солидарности с участниками и жертвами войны в Персидском заливе.

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