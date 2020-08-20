 В Германии из-за пандемии отменяют массовые карнавальные мероприятия | Новости из Германии о Германии | DW | 18.09.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

В Германии из-за пандемии отменяют массовые карнавальные мероприятия

Власти федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия заявили о запрете больших карнавальных мероприятий. Из-за этих ограничений провести карнавал практически невозможно.

Фигура коронавируса встречает фигуру карнавального вируса в Дюссельдорфе в феврале 2020 года

Фигура коронавируса встречает фигуру "карнавального вируса" в Дюссельдорфе в феврале 2020 года

Власти федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия отменили массовые мероприятия очередного карнавального сезона, начинающегося 11 ноября, прежде всего шествия, уличные гуляния и празднования в пивных. "Карнавал, каким мы его знаем, во времена пандемии будет невозможен", - пояснил в пятницу, 19 сентября, глава офиса земельного премьер-министра (госканцелярии) в Дюссельдорфе Натанаэль Лимински (Nathanael Liminski) на встрече с устроителями карнавальных празднеств.

По его словам, в подобных условиях могут быть разрешены лишь те мероприятия, на которых можно соблюсти эпидемиологические требования, включая правила гигиены и социальную дистанцию в 1,5 метра между участниками. Чиновник предложил в нынешнем году справлять карнавал в семейном кругу, не выходя на улицу.

Провести карнавал практически невозможно

В свою очередь президент кельнского карнавала Кристоф Куккелькорн (Christoph Kuckelkorn) заявил, что в условиях строгих мер гигиенической предосторожности и резко ограниченного количества участников проведение крупных карнавальных торжеств становится практически невозможным.

Фигура Путина и других политиков на карнавале в Кельне в 2020 году

Фигура Путина и других политиков на карнавале в Кельне в 2020 году

Ранее, 19 августа, о возможной отмене карнавала в условиях пандемии коронавируса SARS-CoV-2 говорили министр здравоохранения Северного Рейна - Вестфалия Карл-Йозеф Лауман (Karl-Josef Laumann) и сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борьянс (Norbert Walter-Borjans). По словам Вальтера-Борьянса, "карнавал, каким он есть, невозможно провести с соблюдением дистанции в 1,5 метра и в защитной маске".

Отмены карнавала

В последний раз шествия в "карнавальных столицах" Северного Рейна - Вестфалии пришлось отменить в 2016 году из-за плохих погодных условий. В 1990 году карнавальное шествие в Дюссельдорфе отменили из-за урагана "Вивиан", во время которого скорость ветра достигала 140 км/час. В 1991 году все крупные карнавальные шествия в Германии были отменены в знак солидарности с участниками и жертвами войны в Персидском заливе.

Смотрите также:

  • Карнавальная повозка в Кёльне

    Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

    Кёльнский собор оплакивает жертв теракта в Ханау

    Участники карнавального шествия напомнили о жертвах теракта в Ханау. На этом фото карнавальная повозка с фигурой, изображающей плачущий Кёльнский собор и сердце, на котором на кёльнском диалекте написано: "Наше сердце вместе с жителями Ханау". Кульминация карнавала была омрачена еще одной трагедией. В конце дня стало известно о происшествии в Фолькмарзене, где в толпу зрителей въехал автомобиль.

  • Карнавал в Кёльне

    Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

    Карнавал против расизма

    "Ханау - не был началом. Остановите расизм" - написано на этом плакате, который несут участники уличного карнавала в Кёльне

  • Карнавальная повозка в Дюссельдорфе

    Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

    Нет расизму - главный мотив карнавала

    "Нет расизму!" - этот лозунг стал главным мотивом на карнавале в Дюссельдорфе, который известен тем, что карнавальные повозки здесь посвящены самым острым темам, волнующим общество. Участники карнавала осуждают подстрекательские речи, призывают препятствовать проявлениям расизма и остановить правых экстремистов.

  • Карнавал в Дюссельдорфе

    Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

    Внутренняя политика глазами карнавалистов

    Одна из самых острых политических тем в Германии - результаты выборов в ландтаг Тюрингии, где чуть было не возник фактический союз либералов (FDP) и христианских демократов (CDU) с лидером местного радикального крыла правопопулистской партии АдГ Бьёрном Хёкке. Авторы этой карнавальной повозки считают тюрингских либералов и христианских демократов пособниками крайне правого немецкого политика.

  • Карнавал в Дюссельдорфе

    Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

    Карнавал сильнее коронавируса

    Распространение коронавируса - тоже один из мотивов карнавала. Как видно на этом фото, победить его участники карнавала хотят своими методами. Они считают карнавальный вирус более сильным, а сам карнавал - более заразительным.

  • Карнавал в Дюссельдорфе

    Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

    "Брекзит" на карнавале

    Так видят участники карнавала выход Великобритании из ЕС и последствия "Брекзита" для Соединенного Королевства

  • Карнавал в Кёльне

    Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

    Трамп на карнавале в Кёльне

    Политике Дональда Трампа посвящено множество шуток на карнавале в Кёльне. Эта карнавальная повозка одна из многих, чьим героем стал американский президент.

  • Карнавал в Дюссельдорфе

    Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

    Бетховен в карнавальной повозке

    В этом году отмечается 250 лет со дня рождения композитора Людвига ван Бетховена. Не только в Бонне, где родился Бетховен, но и в Кёльне, и в Дюссельдорфе, это событие стало одним из мотивов карнавального шествия.

  • Карнавал в Дюссельдорфе

    Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

    Грета Тунберг и защита климата

    Экоактивистка Грета Тунберг и с карнавальной повозки в Дюссельдорфе призывает всех бороться против изменения климата, чтобы спасти планету: "Сделайте, наконец, что-нибудь против грозящей катастрофы"!

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 01:45

Трамп-насильник и Путин-обезьяна на карнавале в Дюссельдорфе

Контекст

Как немецкие няни из России и Украины стали заложниками пандемии

Из-за ограничительных мер участники программы Au pair не из ЕС сейчас не могут приехать в Германию, а семьи остались без нянь, на которых рассчитывали. Как решить эту проблему?  

Вторая волна коронавируса нарастает, вновь начинаются локдауны

ВОЗ предупреждает Европу о росте смертности в ближайшие месяцы и призывает не слишком надеяться на вакцины. В ряде стран число новых зараженных превышает пиковые показатели весны.  

Коронавирусный концерт: как прошел эксперимент немецких ученых

В Лейпциге прошел необычный концерт поп-звезды Тима Бендцко. Немецкие вирусологи проанализировали риск заражения коронавирусом на крупных ивентах. Они ожидают важных результатов.  

Аудио- и видеофайлы по теме

"Безумный понедельник" в Кельне: тонны конфет и смех над Путиным  

Скетчи об Эрдогане, Путине и Меркель: как немцы высмеивают политиков  

Также по теме

02.02.2020, Berlin, Deutschland - Symbolfoto zum Thema Corona-Virus.

В Германии - высший суточный прирост новых случаев коронавируса с конца апреля 20.08.2020

За последние сутки число инфицированных выросло более чем на 1700 человек. От последствий коронавирусной инфекции скончались еще 10 пациентов, сообщил Институт имени Роберта Коха.

Реклама

Самые читаемые

Лукашенко закрыл границы с Польшей и Литвой? Что сейчас происходит на КПП  

Письмо Меркель и задорный смех: как в Германии хотят освободить Колесникову  

Протесты в Беларуси: в Минске ожидаются субботний женский марш и районные шествия  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно