 Из-за коронавируса в Германии могут отменить традиционный карнавал | Новости из Германии о Германии | DW | 19.08.2020

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Германия

Из-за коронавируса в Германии могут отменить традиционный карнавал

По мнению германских политиков, провести карнавал "как обычно" в условиях пандемии не представляется возможным.

На карнавале 2019 года злобному коронавирусу противостоял веселый карнавальный вирус

На карнавале 2019-2020 года злобному коронавирусу противостоял веселый "карнавальный вирус"

Началом карнавального сезона  в Германии считается 11 ноября, длится он обычно до середины-конца февраля. Однако на фоне пандемии коронавируса уже сейчас многие политики заговорили о том, что на этот раз карнавал не состоится вовсе или пройдет в сильно измененном, приспособленном под "гигиенические концепции" виде. "Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, я не могу себе представить, что карнавал состоится", - сказал в среду, 19 августа, министр здравоохранения федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Карл-Йозеф Лауман (Karl-Josef Laumann).

Аналогичное мнение высказал и сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борьянс (Norbert Walter-Borjans). "То, что является самой сутью карнавала, прежде всего в центрах его проведения (в Германии особой карнавальной традицией известны, в первую очередь, города Кельн, Дюссельдорф и Майнц. - Ред.), состояться не сможет", - заявил он. "Карнавал, как он есть, нельзя провести с соблюдением дистанции в 1,5 метра и защитной маской", - добавил политик.

Пандемия COVID-19 в Германии

В последние дни число суточных заражений коронавирусом в Германии поползло вверх. По данным Института имени Роберта Коха на утро 19 августа, прирост числа заражений за последние сутки в Германии составил 1510 случаев.

С начала пандемии коронавирус был выявлен у 226 914 человек в стране, у 7711 из них - за последнюю неделю. Число жертв пандемии в ФРГ составляет 9243 человека. Семь пациентов, у которых до этого подтвердился диагноз COVID-19, скончались в Германии за последние 24 часа.

Ситуация с коронавирусом в РФ, Украине и во всем мире

Для сравнения: в России, по данным Минздрава, число выявленных случаев заражения коронавирусом в последние дни постоянно снижалось. Так, за сутки с 18 по 19 августа, в стране было выявлено 4828 пациентов с коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в РФ было зарегистрировано 937 321 заболевших, 15 989 человек умерли с диагнозом COVID-19.

Что касается Украины, то здесь, по данным сайта Worldometer, число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 96 403 человек. 1967 заражений было выявлено в стране за последние сутки. 2144 пациента в Украине скончались с диагнозом COVID-19, 28 из них -за последние 24 часа.

Общее число пациентов, заразившихся коронавирусом во всем мире, по данным сайта Worldometer, составило к 19 августа 22 391 247 человек. Большинству из них - 15 121 518 пациентам - удалось победить инфекцию. 785 969 человек в мире скончались с диагнозом COVID-19.

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    Автор: Наталья Позднякова


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