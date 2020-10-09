Антикоронавирусные рейды в Москве: нетеатральный сезон 65+

Как коронавирусные ограничения изменили жизнь калининградцев

В пандемию жители Калининграда с национальной визой или видом на жительство в другой стране могут выехать за пределы РФ только один раз. DW рассказывает, с какими проблемами из-за этого столкнулись горожане.