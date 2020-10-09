Антикоронавирусные рейды в Москве: нетеатральный сезон 65+

В связи с пандемией коронавируса власти Москвы советуют пожилым людям оставаться дома. В целях профилактики "разъяснительные рейды" проводят и в театрах. Так увидел их Сергей Елкин.
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