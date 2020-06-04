 Как коронавирусные ограничения изменили жизнь калининградцев | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 08.10.2020

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Россия

Как коронавирусные ограничения изменили жизнь калининградцев

В пандемию жители Калининграда с национальной визой или видом на жительство в другой стране могут выехать за пределы РФ только один раз. DW рассказывает, с какими проблемами из-за этого столкнулись горожане.

Набережная реки Преголи в Калининграде

Набережная реки Преголи в Калининграде

Пересечение российской границы в период пандемии  регулируется двумя постановлениями правительства, принятыми в марте 2020 года. Они дают право многократно выезжать за пределы страны - за исключением некоторых специальных категорий - только россиянам, у которых за рубежом есть больные родственники (такое же послабление действует и для иностранцев в России). Граждане РФ, которые работают или учатся за границей, имеют право покинуть страну лишь один раз. Однократный выезд действует и для россиян с видом на жительство (ВНЖ) в другом государстве. Калининградцы, жизнь которых тесно связана с европейскими странами, из-за таких ограничений оказались в непростой ситуации. Те из них, кто учится и работает за рубежом, остались без возможности видеться с близкими.

Пандемия отразилась на бизнесе и родственных связях 

Наталия Романова больше 20 лет назад переехала в Германию и сейчас живет в Гамбурге. До пандемии она приезжала в Калининградскую область пять-шесть раз в год - по работе и к родственникам. "У меня бизнес, связанный с Россией, - говорит Наталия. - Сейчас, конечно, работа приостановилась. В Калининграде я навещаю двоюродного брата, племянников, дядей. В последний раз была там летом. А поскольку от гражданства я не отказывалась и нахожусь в Германии по ВНЖ, то у меня есть право выехать из России только один раз, я его уже использовала. Получается какой-то "железный занавес", - недоумевает калининградка.

Наталия Романова

Наталия Романова

У Анастасии (имя изменено по просьбе героини), которая живет вместе с мужем и 12-летним ребенком в Мюнхене, в российском эксклаве остался отчим. "Он совершенно одинокий человек. Моя мама умерла. Он живет тем, что мы иногда приезжаем к нему, а он - к нам, у него виза D, семейная, - по ней сейчас в Германию не пускают. А я как гражданка России с ВНЖ имею право на однократный въезд и выезд. Получается, если я сейчас навещу его, то потом просто больше не смогу приехать. И я теперь сижу как на вулкане и не знаю: мне ехать сейчас или ждать, когда он тяжело заболеет", - рассказывает бывшая жительница Калининграда.

Менять гражданство женщина не хочет. Говорит, что не видит смысла отказываться от российского гражданства ради немецкого, потому что в России у нее родственник, которого нужно периодически навещать. " Сейчас, получается, я могу быстренько один раз приехать, а потом - как на границе говорят, "обнуления не будет, это до конца пандемии". А что это значит? Еще два года, или три, или пять? Родственные связи фактически обрубили", - с горечью говорит она.

Дальнобойщики не возвращаются домой, чтобы не потерять работу

Жительница Калининградской области Татьяна (имя изменено по просьбе героини) из-за ограничений не знает, когда сможет вернуться домой ее муж, который работает дальнобойщиком в литовской компании. После введения ограничений с конца марта он смог навестить семью всего два раза. Из страны выезжал сначала по трудовому договору, потом - по виду на жительство в Литве.

Колонна грузовиков в Литве

Российские дальнобойщики работающие в Литве, не могут вернуться домой, чтобы не потерять работу

"Теперь если муж вернется, то больше не сможет выехать - нет оснований. Многие калининградцы, которые работают дальнобойщиками в иностранных компаниях, сейчас проводят по два-три месяца в кабинах - так жить нереально. Во-первых, они устают, а во-вторых, скучают по семьям", - говорит женщина.

В Калининградской области муж, по ее словам, не сможет найти работу с такой же зарплатой. "У нас ребенок с онкологией, постоянно нужны вложения. Мы надеемся, что хоть как-то смягчат ограничения. Хотя бы раз в месяц, раз в два месяца разрешили людям приезжать домой. Мы же не просим, чтобы ежедневный проезд дали туда, как на пятидневку", - поясняет Татьяна.

Калининградцы обратились к премьер-министру РФ

Жители эксклава пытаются привлечь внимание властей к своей проблеме, отправляя письма в разные инстанции. Как сообщал интернет-портал "Новый Калининград", в сентябре премьер-министру РФ Михаилу Мишустину направили коллективное обращение, в котором попросили смягчить ограничения на выезд из России  для отдельных категорий калининградцев. Однако ответа в Москве пока не дали.

Региональные власти тоже обращали внимание федерального центра на проблемы жителей с пересечением границы. До начала июня калининградцы, которые работают и учатся за рубежом, не имели права выехать - впоследствии кабинет министров сделал послабления для этих категорий россиян. Как сообщили DW в пресс-службе правительства Калининградской области, в конце сентября губернатор Антон Алиханов предложил внести новые изменения в "коронавирусное" распоряжение.

Как заверил представитель областных властей, губернатор уже обратился к правительству РФ с просьбой убрать из постановлений о пересечении границы слово "однократный" для граждан РФ, выезжающих за границу на учебу и по трудовым договорам. "Ждем ответа, который, конечно, будет зависеть от общей ситуации по карантинным мерам. Главное в данной ситуации - максимально обеспечить сохранность здоровья граждан", - пояснили в правительстве области.  

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    Автор: Марина Барановская


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