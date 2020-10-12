В Украине не хватает тестов на коронавирус. Как восполнить дефицит?

Ирина Т. (имя изменено - Ред.) работает завучем в одной из школ Киева. Недавно она переболела COVID-19. "Из-за меня могли заразиться другие учителя и ученики. Поэтому как только я почувствовала характерные симптомы, пусть и в легкой форме, я решила сделать тест", - рассказывает преподавательница.

От коллег и знакомых Ирина слышала, что результатов бесплатных тестов в государственных лабораториях иногда приходится ждать неделю, если не больше, так что ПЦР-тест она сделала в одной из частных лабораторий. Тест оказался отрицательным. "Но я чувствовала легкую одышку и слабость, поэтому решила оставаться дома на больничном. Повторный тест через несколько дней был положительным - предосторожность оказалась не лишней", - вспоминает учительница.

Минздрав: срок ожидания теста сокращен до одного-двух дней

Беспокойство о здоровье коллег и учеников стоило Ирине немалых денег - за тест в частной лаборатории пришлось заплатить 1800 гривен (около 30 евро. - Ред.), и это при том, что заработок у педагогов невысокий. В ответ на вопрос DW, почему учителям до сих пор приходится оплачивать тесты на коронавирус из собственного кармана, хотя они, наряду с врачами, относятся к группе риска, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что Минздрав планирует обеспечить школы бесплатными экспресс-тестами на антиген. Министерство также обещает снабдить такими тестами и врачей.

ПЦР-тесты на коронавирус: самые надежные и самые дорогие

На более дорогой и точный ПЦР-тест будут направлять только в том случае, если экспресс-тест окажется положительным. Замминистра здравоохранения говорит, что недавно из бюджета выделили миллиард гривен на покупку тестов на антиген. В то же время он признает, что бюрократические процедуры и централизованная закупка через ГП "Медицинские закупки" займут еще не один месяц.

Виктор Ляшко заверяет, что на протяжении последних недель Минздраву удалось сократить срок ожидания результатов тестов до одного-двух дней. "Если ответа

приходится ждать неделю и более, то это вопрос не к лаборатории, а к организации логистики: доставке тестов в лаборатории и возвращения результатов", - говорит Ляшко. По его словам, на данный момент проблемы с обработкой тестов в течение одного дня

остаются только в Киеве, а также в Одесской, Черкасской и Донецкой областях.

Сколько стоят тесты?

Пока что быстрое и бесплатное тестирование на коронавирус для многих украинцев по-прежнему недоступно, и им приходится обращаться в частные лаборатории. Цена на ПЦР-тест в некоторых из них достигает 2500 гривен. На сегодняшний день исследование, проводимое по методике полимеразной цепной реакции, остается наиболее точным, но и самым дорогим способом диагностики, позволяющей определить наличие в организме SARS-CoV-2. Более дешевые и быстрые тесты на антиген к коронавирусу не столь точны, и не всегда могут установить, является ли человек носителем вируса.

Львиную долю стоимости тестов на коронавирус составляют реагенты

Львиную долю себестоимости каждого теста составляют реагенты. Наборы реагентов ведущих европейских производителей с международными сертификатами качества ввозятся в Украину по цене около 250 гривен за тест, показал проведенный DW анализ базы таможенных деклараций ImportGenius. Менее известные бренды, например, чешские, обходятся примерно в 150 гривен. Их окончательная стоимость для лабораторий зависит от наценки дистрибьюторов.

Где закупают тесты государственные лаборатории

Изучив протоколы закупок на сайте Prozorro - официальном портале с информацией о публичных закупках Украины, DW установила, что государственные лаборатории закупают реагенты по цене в несколько раз ниже, чем стоит продукция известных западных производителей. Средняя стоимость реагентов для лабораторий украинского Минздрава составляет 70 гривен, при этом имя производителя зачастую не называется. В то же время в какой-то части контрактов название компании-производителя указано - это российская компания "Вектор-Бест", которая через дочернюю компанию в Украине продает украинским государственным лабораториям тесты для выявления SARS-CoV-2 по цене 66 гривен за штуку при таможенной стоимости в 32 гривны. Льготные поставки материалов для противодействия пандемии коронавируса в Украине освобождены от НДС, а тендер на закупки не проводился.

Не всегда понятно, соответствуют ли дешевые тесты международным стандартам качества. Заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко в беседе с DW заверил, что все тесты, которые ввозятся легально, прошли сертификацию. Однако до сих пор Минздрав не контролировал качество тестов на COVID-19 в лабораториях. На проведение проверок ведомство попросило два миллиона гривен, но процедуры выделения денег еще не завершены.

Минздрав призывают сотрудничать с частными лабораториями

Украинские лаборатории закупают те тесты для выявления SARS-CoV-2, которые есть на рынке, объясняет DW заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. "Сегодня ни один производитель не может покрыть все потребности в Украине. Приходится покупать (тесты - Ред.) у разных производителей - в зависимости от наличия на рынке", - констатировал Ляшко.

Минздрав обещает удвоить количество тестов в гослабораториях до конца года

До конца года, заверяет замминистра, лаборатории Минздрава смогут удвоить объемы бесплатных тестов для жителей Украины до ста тысяч в сутки. А основная доля поставок для государственных лабораторий будет проводиться через Всемирную организацию здравоохранения, с которой уже подписан контракт на закупку 1,3 миллиона ПЦР-тестов. Помимо этого украинское министерство финансов согласовало кредитную линию с Великобританией на закупку четырех миллионов британских тестов. Остальной дефицит государство будет восполнять, привлекая к работе частные лаборатории.

Украинские эксперты убеждены: тесты на коронавирус должны быть более массовыми

Украинские организации по защите прав пациентов призывают государство к более активному сотрудничеству с частными лабораториями. "На сегодняшний день каждый четвертый тест на COVID-19 - положительный. Это означает, что тестируют только явно больных людей. Это ненормально. Чтобы замедлить темпы распространения заболевания, нужно выявлять и бессимптомных больных", - говорит представительница благотворительной организации "Пациенты Украины" Мария Гришина.

Как показал анализ тендерной документации на сайте Prozorro, областные государственные лаборатории заключили соглашения с рядом частных лабораторий в областных центрах о проведении тестов стоимостью по 855 гривен. Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко уверяет, что главное условие государственных лабораторий - предоставление результатов в течение суток.

Мария Гришина считает, что до тех пор, пока Минздрав не может обеспечить бесплатное и регулярное тестирование всем, кому оно необходимо, прежде всего, врачам и учителям, надо увеличивать закупки у частных лабораторий, добиваясь более выгодных условий. "Если бы Минздрав подписал рамочные соглашения с крупнейшими частными лабораториями, скажем, на миллион тестов, можно было бы получить очень выгодные условия. Добиться цен на уровне примерно 600 гривен за тест вполне реально", - уверена она.

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