 В Украине не хватает тестов на коронавирус. Как восполнить дефицит? | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 16.11.2020

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Украина

В Украине не хватает тестов на коронавирус. Как восполнить дефицит?

Минздрав Украины обещает сделать тесты на COVID-19 общедоступными, но пока украинцы платят за них немалые деньги. DW выясняла, кто на этом зарабатывает, и когда в стране будет достаточно качественных тестов.

ПЦР-тесты

ПЦР-тест в частной лаборатории может стоить до 2500 гривен

Ирина Т. (имя изменено - Ред.) работает завучем в одной из школ Киева. Недавно она переболела COVID-19. "Из-за меня могли заразиться другие учителя и ученики. Поэтому как только я почувствовала характерные симптомы, пусть и в легкой форме, я решила сделать тест", - рассказывает преподавательница.

От коллег и знакомых Ирина слышала, что результатов бесплатных тестов в государственных лабораториях иногда приходится ждать неделю, если не больше, так что ПЦР-тест она сделала в одной из частных лабораторий. Тест оказался отрицательным. "Но я чувствовала легкую одышку и слабость, поэтому решила оставаться дома на больничном. Повторный тест через несколько дней был положительным - предосторожность оказалась не лишней", - вспоминает учительница.

Минздрав: срок ожидания теста сокращен до одного-двух дней

Беспокойство о здоровье коллег и учеников стоило Ирине немалых денег - за тест в частной лаборатории пришлось заплатить 1800 гривен (около 30 евро. - Ред.), и это при том, что заработок у педагогов невысокий. В ответ на вопрос DW, почему учителям до сих пор приходится оплачивать тесты на коронавирус из собственного кармана, хотя они, наряду с врачами, относятся к группе риска, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что Минздрав планирует обеспечить школы бесплатными экспресс-тестами на антиген. Министерство также обещает снабдить такими тестами и врачей.

ПЦР-тест на коронавирус

ПЦР-тесты на коронавирус: самые надежные и самые дорогие

На более дорогой и точный ПЦР-тест будут направлять только в том случае, если экспресс-тест окажется положительным. Замминистра здравоохранения говорит, что недавно из бюджета выделили миллиард гривен на покупку тестов на антиген. В то же время он признает, что бюрократические процедуры и централизованная закупка через ГП "Медицинские закупки" займут еще не один месяц.

Виктор Ляшко заверяет, что на протяжении последних недель Минздраву удалось сократить срок ожидания результатов тестов до одного-двух дней. "Если ответа
приходится ждать неделю и более, то это вопрос не к лаборатории, а к организации логистики: доставке тестов в лаборатории и возвращения результатов", - говорит Ляшко. По его словам, на данный момент проблемы с обработкой тестов в течение одного дня
остаются только в Киеве, а также в Одесской, Черкасской и Донецкой областях.

Сколько стоят тесты?

Пока что быстрое и бесплатное тестирование на коронавирус  для многих украинцев по-прежнему недоступно, и им приходится обращаться в частные лаборатории. Цена на ПЦР-тест  в некоторых из них достигает 2500 гривен. На сегодняшний день исследование, проводимое по методике полимеразной цепной реакции, остается наиболее точным, но и самым дорогим способом диагностики, позволяющей определить наличие в организме SARS-CoV-2. Более дешевые и быстрые тесты на антиген к коронавирусу  не столь точны, и не всегда могут установить, является ли человек носителем вируса.

тесты на коронавирус

Львиную долю стоимости тестов на коронавирус составляют реагенты

Львиную долю себестоимости каждого теста составляют реагенты. Наборы реагентов ведущих европейских производителей с международными сертификатами качества ввозятся в Украину по цене около 250 гривен за тест, показал проведенный DW анализ базы таможенных деклараций ImportGenius. Менее известные бренды, например, чешские, обходятся примерно в 150 гривен. Их окончательная стоимость для лабораторий зависит от наценки дистрибьюторов.

Где закупают тесты государственные лаборатории

Изучив протоколы закупок на сайте Prozorro - официальном портале с  информацией о публичных закупках Украины, DW установила, что государственные лаборатории закупают реагенты по цене в несколько раз ниже, чем стоит продукция известных западных производителей. Средняя стоимость реагентов для лабораторий украинского Минздрава составляет 70 гривен, при этом имя производителя зачастую не называется. В то же время в какой-то части контрактов название компании-производителя указано - это российская компания "Вектор-Бест", которая через дочернюю компанию в Украине продает украинским государственным лабораториям тесты для выявления SARS-CoV-2 по цене 66 гривен за штуку при таможенной стоимости в 32 гривны. Льготные поставки материалов для противодействия пандемии коронавируса в Украине освобождены от НДС, а тендер на закупки не проводился.

Не всегда понятно, соответствуют ли дешевые тесты международным стандартам качества. Заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко в беседе с DW заверил, что все тесты, которые ввозятся легально, прошли сертификацию. Однако до сих пор Минздрав не контролировал качество тестов на COVID-19 в лабораториях. На проведение проверок ведомство попросило два миллиона гривен, но процедуры выделения денег еще не завершены.

Минздрав призывают сотрудничать с частными лабораториями

Украинские лаборатории закупают те тесты для выявления SARS-CoV-2, которые есть на рынке, объясняет DW заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. "Сегодня ни один производитель не может покрыть все потребности в Украине. Приходится покупать (тесты - Ред.) у разных производителей - в зависимости от наличия на рынке", - констатировал Ляшко.

Лаборант проводит тест на коронавирус

Минздрав обещает удвоить количество тестов в гослабораториях до конца года

До конца года, заверяет замминистра, лаборатории Минздрава смогут удвоить объемы бесплатных тестов для жителей Украины до ста тысяч в сутки. А основная доля поставок для государственных лабораторий будет проводиться через Всемирную организацию здравоохранения, с которой уже подписан контракт на закупку 1,3 миллиона ПЦР-тестов. Помимо этого украинское министерство финансов согласовало кредитную линию с Великобританией на закупку четырех миллионов британских тестов. Остальной дефицит государство будет восполнять, привлекая к работе частные лаборатории.

Тесты на коронавирус

Украинские эксперты убеждены: тесты на коронавирус должны быть более массовыми

Украинские организации по защите прав пациентов призывают государство к более активному сотрудничеству с частными лабораториями. "На сегодняшний день каждый четвертый тест на COVID-19 - положительный. Это означает, что тестируют только явно больных людей. Это ненормально. Чтобы замедлить темпы распространения заболевания, нужно выявлять и бессимптомных больных", - говорит представительница благотворительной организации "Пациенты Украины" Мария Гришина.

Как показал анализ тендерной документации на сайте Prozorro, областные государственные лаборатории заключили соглашения с рядом частных лабораторий в областных центрах о проведении тестов стоимостью по 855 гривен. Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко уверяет, что главное условие государственных лабораторий - предоставление результатов в течение суток.

Мария Гришина считает, что до тех пор, пока Минздрав не может обеспечить бесплатное и регулярное тестирование  всем, кому оно необходимо, прежде всего, врачам и учителям, надо увеличивать закупки у частных лабораторий, добиваясь более выгодных условий. "Если бы Минздрав подписал рамочные соглашения с крупнейшими частными лабораториями, скажем, на миллион тестов, можно было бы получить очень выгодные условия. Добиться цен на уровне примерно 600 гривен за тест вполне реально", - уверена она.

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    Автор: Максим Нелюбин


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