Комментарий: 2021-й - экватор власти Зеленского. Год под знаком не только президента
2021 год может стать годом большого переформатирования украинской власти - начиная с правительства и заканчивая Верховной радой, считает Сергей Руденко.
Владимир Зеленский на заседании Верховной рады
2021 год, как и предыдущие два года, в Украине пройдет под знаком Владимира Зеленского. Ну, и, конечно же, коронавируса. Нынешний президент, кто и что бы ни говорил, сегодня - самый популярный украинский политик, а его команда контролирует всю центральную власть. Это, в свою очередь, требует от президента четких действий и правильных решений. Особенно - в год президентского экватора Зеленского.
"Карета" Зеленского превращается в "тыкву"
42 процента украинцев, опрошенных Центром Разумкова, назвали Владимира Зеленского главным разочарованием 2020 года. И это, пожалуй, основной итог уходящего года в Украине. Да, президент все еще возглавляет топ отечественных политиков. Да, ему еще доверяют 20% украинцев. Да, его команда контролирует всех и вся. Но социология неумолима: почти половина украинцев разочарованы действиями президента и его команды, президент не оправдал их ожиданий.
Сергей Руденко
Неуклюжие действия власти во время пандемии коронавируса, публичные обвинения людей из окружения Зеленского в коррупции и государственной измене, регулярные скандалы в президентской партии превратили яркую "карету" главы государства (73% поддержки во втором туре президентских выборов 2019-го) в тихоходную "тыкву".
Еще каких-то полгода тому назад сам Зеленский не исключал, что будет повторно баллотироваться на пост главы государства. А сегодня ему бы не утратить хотя бы 20% поддержки украинцев. Иначе, он и свой первый срок рискует не досидеть.
Владимир Зеленский, судя по его недавнему интервью The New York Times, продолжает жить в своем собственном мире. В этом мире есть планы по созданию в Украине Диснейленда и Голливуда, но напрочь отсутствует представление о будущем украинского государства.
Увидим ли мы нового Зеленского?
Второй год Украина живет в режиме ожидания. Запрос на справедливость, который во время президентской кампании обещал реализовать Владимир Зеленский, так и не был удовлетворен. От власти украинцы все еще ждут обещанных судов над коррупционерами, достойных зарплат и пенсий, реформ, обновления власти. И для того чтобы сохранить поддержку украинцев, Зеленскому надо выполнить хотя бы часть своих предвыборных обещаний. Но одного открытия рынка земли в Украине, запланированного на июль 2021 года, будет, конечно же, недостаточно.
Команда Зеленского слаба. Она не в состоянии проводить реформы и бороться с коррупцией. Обещанного мира на Донбассе так и нет. Рекрутированный в президентское окружение Михаил Саакашвили оказался не у дел. Контрабанда на таможне процветает. Олигархи продолжают управлять экономикой и государством. На широко разрекламированном Офисом президента проекте "Большая стройка", как утверждает экс-министр финансов Игорь Уманский, пытаются нажиться соратники главы государства. Президентское окружение обвиняют в коррупции и дилетантстве, а самого главу государства - в кумовстве и попытке закрыть глаза на серьезные проблемы, которые существуют в Украине.
Что может побудить Владимира Зеленского поменять свою политику в 2021 году? Думаю, только страх утраты власти - будь то в результате нового Майдана или очередного сговора олигархов. Именно страх может подтолкнуть президента и к обновлению команды, и к радикальным реформам. Как бы не куражился президент, он прекрасно знает: за высокий кредит доверия, полученный им от людей, рано или поздно придется отвечать.
Обнуление правительства и Рады
2021 год может стать годом большого переформатирования украинской власти - начиная с правительства и заканчивая Верховной радой. Кто-то говорит, что досрочный роспуск парламента сейчас не выгоден Зеленскому так как грозит потерей контроля над высшим законодательным органом, а нынешний премьер, мол, идеальная кандидатура на роль президентского "громоотвода". Но я уверен: если полная перезагрузка центральной власти позволит поднять рейтинг президента, она произойдет. Даже вопреки нормам Конституции.
Очевидно, что в 2021 году разные политические силы и бизнес-группы будут подталкивать Владимира Зеленского к проведению досрочных парламентских выборов. Теоретически они выгодны сейчас и ОПЗЖ, и "Европейской солидарности", и новым региональным партиям во главе с мэрами, для которых выборы в Раду могут стать трамплином для участия в следующих президентских выборах. Эти же силы, наверняка, заинтересованы и в досрочных выборах резидента.
Несомненно, прогнозы - вещь неблагодарная. Не только в украинских реалиях. Год тому назад вряд ли кто-то предполагал, что эпидемия COVID-19 повлияет на мировую политику, в том числе - и на результаты выборов в США. Каким будет 2021 год для Украины зависит от многих факторов. Но главный из них - сам Владимир Зеленский. А еще, конечно, коронавирус.
Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.
Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
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