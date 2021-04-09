 Зеленский ввел санкции против Януковича и других экс-украинских чиновников | Новости из Германии об Украине | DW | 10.04.2021

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Украина

Зеленский ввел санкции против Януковича и других экс-украинских чиновников

Служба безопасности Украины обвинила экс-президента Януковича и бывшего премьера Азарова в контактах со спецслужбами России. Президент Зеленский утвердил санкции СНБО против этих должностных лиц.

Виктор Янукович в Ростове-на-Дону

Виктор Янукович

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 9 апреля, утвердил санкции в отношении ряда бывших высокопоставленных украинских чиновников. Глава государства своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

В санкционный список включены 27 человек, в том числе экс-президент Виктор Янукович, бывший премьер-министр Николай Азаров, экс-министр обороны Павел Лебедев, бывший министр образования Дмитрий Табачник, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, а также бывший генпрокурор Украины Виктор Пшонка. Помимо них, в перечень вошли "самопровозглашенный председатель Совета министров АР Крым" Сергей Аксенов, депутат российской Госдумы Константин Затулин и глава самопровозглашенной "Луганской народной республики" Леонид Пасечник. Кроме того, штрафные меры коснулись трех компаний - российской "ИСС-Софт", а также зарегистрированных в Гонконге Endless Moonlight Limited и Trading Field Limited.

По версии Службы безопасности Украины (СБУ), чиновники поддерживали контакты с российскими спецслужбами и способствовали занятию украинских территорий пророссийскими сепаратистами, а также мешали гражданам пользоваться своими правами и свободами. А некоторые из должностных лиц были причастны к "финансированию терроризма, пророссийских акций протеста и антиукраинской пропаганды", привело агентство УНИАН слова главы СБУ Ивана Баканова.

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    Автор: Наталия Королева


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