Комментарий: Зеленский против КС - Украина сползает в глубокий кризис

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде прекратить полномочия нынешнего состава Конституционного суда (КС). Поводом для этого стала отмена КС уголовной ответственности за недостоверное декларирование имущества чиновниками. Решение суда не только обострило ситуацию внутри страны, но и получило негативную реакцию послов стран G7 в Украине. Поэтому Зеленский экстренно провел заседание СНБО, на котором было решено игнорировать вердикт КС, что, в свою очередь, создает новый правовой конфликт в государстве.

Большая антикоррупционная "стирка"

Ровно три года тому назад, 30 октября 2017 года, в Украине был нанесен первый серьезный удар по коррупции. Именно тогда завершилась процедура первого электронного декларирования имущества. 115 тыс чиновников провели опись всего своего имущества, включая и имущество ближайших родственников. Сотни миллионов кэша, элитная недвижимость, земельные угодья, дорогая одежда, автомобили и часы, коллекции картин украинских чиновников и политиков повергли в глубокий шок даже видавших виды украинцев. Все, конечно, понимали, что самый выгодный бизнес в стране - это власть. Но вряд ли кто-то осознавал его масштабы.

Сергей Руденко

Электронное декларирование имущества чиновниками в Украине, на котором, кстати, настоял Евросоюз, должно было превратиться в действенный механизм борьбы с коррупцией. Неподача деклараций или предоставление заведомо неверной информации влекли за собой уголовную ответственность.

Да, на протяжении всех трех лет украинские чиновники, политики, судьи, прокуроры, скрипя зубами, вынуждены были декларировать свое имущество. Но было понятно, что все это сильно раздражало политическую элиту страны. Как и тех, благодаря кому они наживали свое состояние - олигархов, привыкших к ручным министрам, депутатам и судьям.

В июле 2020 года два админпротокола от Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) получил даже президент Зеленский, который не задекларировал изменения в перечне своего имущества. Недостоверная информацию в декларациях была выявлена и у двух судей Конституционного суда - Сергея Головатого и Ирины Завгородней.

За последние же три месяца, по данным директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника, было вынесено десять судебных приговоров, связанных с нарушениями закона при электронном декларировании. Еще несколько десятков дел находятся сейчас на рассмотрении в судах. Это не так уж и много. Но скажите, кому из "небожителей" могло это нравиться? Ответ, по-моему, очевиден - никому.

Медведчук и Коломойский против европейской Украины

Три месяца назад 47 депутатов Рады решили оспорить в КС норму об уголовной ответственности за недостоверное декларирование имущества чиновниками. Показательно, что истцами по этому делу стали именно те, кто задекларировал сотни миллионов гривен кэша, десятки автомобилей и так далее. Против части из них дела находятся в судах. Все они - члены депутатской группы "За будущее", которая находится под контролем олигарха Игоря Коломойского, и фракции "Оппозиционной платформы "За жизнь" (ОПЗЖ) во главе с Виктором Медведчуком.

Мотив депутатов, обратившихся в КС, вполне понятен - уйти от ответственности за все, что "нажито непосильным трудом". Коломойский же, как и Медведчук, - это выходцы из лихих девяностых. Они точно знают, как и во сколько обходится в Украине решение тех или иных вопросов. Или сколько стоит то или иное место во власти. Электронное декларирование просто ограничивает их возможности. А точнее - действия условных "решал", на которых они всегда опирались.

Казалось, что начиная с 2014 года грубый кэш, теневая экономика, покупка политиков, судей и прокуроров навсегда уйдет в прошлое. Особенно - после принятия пакета антикоррупционных законов, которые активно поддерживали европейские партнеры Украины. Попытка КС уничтожить систему электронного декларирования не только возвращает страну в эпоху Леонида Кучмы, когда при скудной зарплате чиновники покупали себе элитную недвижимость и дорогие автомобили, не боясь угодить за решетку, но и ставит под угрозу европейское будущее Украины. Очень показательно то, что к этому причастен кум Владимира Путина - Виктор Медведчук. И вот теперь скажите, что Россия здесь ни при чем.

Будет ли антисудейский Майдан?

Международные финансовые организации дали четко понять президенту Зеленскому: решение КС ставит под угрозу их дальнейшее сотрудничество с Украиной. В ЕС даже заговорили о возможной приостановке безвиза для украинцев. Поэтому на своем экстренном заседании СНБО поручил правительству немедленно открыть доступ к реестру электронных деклараций, а президент предложил парламенту отправить в отставку весь состав Конституционного суда (что противоречит законодательству), признав его решение ничтожным. Да-да, того самого КС, который еще летом 2019 года не возражал против сомнительного решения президента по досрочному роспуску парламента.

Теперь Зеленский и его команда публично игнорируют решение КС, которое, согласно Основному закону, окончательное и обжалованию не подлежит. Если судьи приняли сомнительный вердикт, означает ли это, что аналогичным образом должны поступать президент и Верховная рада? Кто в данной ситуации способен разрешить спор между Конституционным судом и президентом? Как избежать конституционного кризиса, в который сползает Украина? Ну и главное - как в будущем избежать подобных конфликтов?

Пока юристы и депутаты ломают голову над инициативой Зеленского, свое недовольство выражает улица. 30 октября возле здания Конституционного суда прошла акция "Проводим судей-предателей в Ростов". У активной части украинцев накопилось много вопросов к судебной системе, которую в свое время пытался реформировать президент Порошенко. Эта система уже давно требует перезагрузки. Полной и бесповоротной. Хочется верить, это понимает и команда президента Зеленского, в силах которой сегодня провести такую реформу. И желательно в рамках правового поля. Чем быстрее она произойдет, тем лучше будет для всех. Ведь если этого не случится, судебную систему будет ломать улица.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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