Что известно о нападении на помощника президента Украины Шефира

Утром в среду, 22 сентября, было совершено покушение на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира. По данным полиции, неустановленные лица на лесной дороге между селами Лесники и Ходосовка под Киевом обстреляли из автоматического оружия 7,62 калибра автомобиль первого помощника президента Шефира. Руководитель Киевской областной прокуратуры Алексей Хоменко заявил, что выстрелов было 18. В основном пули пробили нижние боковые стороны авто. Сам Шефир не пострадал, но его водитель получил три пулевых ранения. Мужчина был госпитализирован и прооперирован. Предварительно правоохранители квалифицировали случившееся как "покушение на убийство двух и более лиц".

Руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах Верховной Рады высказал предположение: учитывая, что Шефир часто ездил сам за рулем, злоумышленники, вероятно, целились именно в него. А министр внутренних дел Денис Монастырский, не дождавшись результатов расследования, сразу заявил, что целью было не напугать, а именно убить первого помощника президента Украины.

У следствия три официальные версии

На данный момент, как сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, следствие рассматривает три основных версии покушения на Шефира. По его словам, нападение могло произойти "из-за государственной деятельности потерпевшего, для давления на высшее руководство страны и с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране, в частности, рассматривается версия об участии спецслужб иностранных государств". Клименко также добавил, что к расследованию подключены сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). При этом министр внутренних дел Денис Монастырский уверяет, что команду президента не напугать, а те реформы, которые ею начаты, в частности в борьбе с организованной преступностью, будут продолжаться и в дальнейшем.

Помощник президента Украины Сергей Шефир

Сам Сергей Шефир на брифинге МВД заявил, что покушение на него было совершено ради запугивания высшего эшелона власти в стране. В Офисе президента нападение на Сергея Шефира расценили как спланированную акцию с целью запугать команду Владимира Зеленского и остановить инициированную им трансформацию государства. "Более рисков, на мой взгляд, в связи с решениями Совета национальной безопасности и обороны, который применял санкции и в отношении олигархов и их структур, и в отношении криминальных структур, и в отношении тех, кто занимается контрабандой. То есть целый пласт кланов, по которым уже были нанесены удары", - прокомментировал инцидент советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

Президент Украины, который принимает участие в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, распространил видеообращение, в котором пообещал сильный ответ. "Передавать мне "привет" из леса в автомобиль моего друга - это слабость. А вот ответ будет сильным", - заявил Зеленский. Узнав о покушении на своего близкого друга и экс-партнера по бизнесу, президент сообщил, что прерывает свой визит в США и вернется в Киев сразу после выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

Кто такой Шефир?

Сергей Шефир, как и Владимир Зеленский, родом из Кривого Рога. Они познакомились еще в 1990-х годах, когда Шефир вместе со старшим братом Борисом организовывали в городе фестиваль клуба веселых и находчивых (КВН). Позже вместе с Зеленским братья Шефиры в 2003 году основали студию "Квартал 95", с тех пор их с Зеленским связывают дружеские отношения. Шефир был автором идеи и продюсером сериала "Слуга народа" с нынешним президентом в главной роли, показ которого предшествовал приходу Зеленского к власти.

Позже, в 2017 году была зарегистрирована одноименная партия, которая сейчас имеет большинство в парламенте. Сергея Шефира называли правой рукой Зеленского и до, и после прихода команды Зеленского к власти, когда Шефир стал первым помощником президента Украины. Его задача на этом посту заключается в организации ежедневной работы главы государства. В частности, его в СМИ называют главным коммуникатором между Офисом президента и украинскими олигархами.

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