Литвиненко вместо Данилова: зачем президенту перемены в СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в СНБО и Службе внешней разведки. Чем обусловлена внезапная смена руководителей этих важных во время войны органов?

Президент Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) во вторник, 26 марта. На эту должность он назначил Александра Литвиненко, который до этого возглавлял Службу внешней разведки (СВР). Вместо него СВР будет руководить теперь Олег Иващенко, ранее работавший в главном разведывательном управлении минобороны и в генштабе.

"В целом ожидаю укрепления стратегических возможностей нашего государства прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность... Укрепление Украины и обновление нашей государственной системы по всем направлениям будет продолжено", - сказал Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении.

О каких-либо конкретных причинах увольнения Данилова президент не сказал. Зеленский лишь поблагодарил Данилова за работу и сообщил, что тот переводится на другое направление, не уточнив, однако, на какое.

Пять лет во главе СНБО

Данилов возглавил СНБО в 2019 году после победы на президентских выборах Зеленского и все это время был преданным членом его команды. В этой должности Данилов приложил усилия к тому, что СНБО разрабатывал и применял санкции против криминальных авторитетов, контрабандистов, пророссийских политиков и подконтрольных им СМИ. Кроме того, по решению СНБО было инициировано создание реестра олигархов.

Данилов регулярно комментировал широкий круг вопросов - начиная от политических и заканчивая военными, а также сделал немало заявлений, вызывавших противоречия в Украине. "По заявлениям и действиям Данилова президентская команда тестировала реакцию украинского общества на те или иные инициативы", - считает политолог, доцент Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко Игорь Рейтерович.

Алексей Данилов Фото: Sergei SupinskI/AFP/Getty Images

Алексей Данилов и история со спецпредставителем КНР

Но в последнее время, по его мнению, Данилов дал несколько неудачных интервью. В этой связи Рейтерович вспоминает историю с китайским спецпредставителем. "Она была очень негативно воспринята в Пекине. Офис президента должен был продемонстрировать партнерам, что политические последствия будут", - считает Рейтерович. Как известно, недавно во время телемарафона "Единые новости" Алексей Данилов подверг критике предложение Китая о мирных переговорах с Россией и неудачно перефразировал фамилию спецпредставителя Китая Ли Хуэя.

По словам Рейтеровича, в перезагрузке сейчас нуждается и сам институт СНБО, работа которого при Данилове была сконцентрирована на несвойственных для структуры функциях. "СНБО это совещательный орган, который должен советовать президенту, в первую очередь, относительно национальной безопасности и обороны, а не внутриполитических разногласий и борьбы", - говорит Рейтерович.

После ухода с должности Алексей Данилов разместил на своей странице в Facebook пост со словами благодарности своей команде и президенту. "Благодарю судьбы, что дала мне возможность служить своей стране и своему народу во время мира и во время войны! Спасибо Президенту Украины за доверие и за возможность быть причастным к написанию Великой истории в момент наибольшего испытания и наибольшего подъема!", - написал Данилов.

Новый глава СНБО должен больше сосредоточиться на войне

Политолог Владимир Фесенко предполагает, что президентская команда сейчас перезагружает СНБО, чтобы этот орган сосредоточился на аналитическом сопровождении реализации соглашений о безопасности, которые Украина подписала уже с шестью западными странами. "За это будет ответственный СНБО, и новый глава этого органа Александр Литвиненко для этого очень подходит. Ведь это настоящий интеллектуал с хорошими аналитическими способностями, который в то же время разбирается в аппаратной работе", - сказал Фесенко в комментарии DW.

Литвиненко с 1998 по 2005 год находился на разных должностях Национального института стратегических исследований, а затем работал в структурах Совета национальной безопасности и обороны и СБУ, а с августа 2021 года возглавлял Службу внешней разведки Украины. Является доктором политических наук, заслуженным деятелем науки и техники Украины, госслужащим второго ранга и генерал-майором запаса.

Обращает на себя внимание тот факт, что свое первое высшее образование Литвиненко, родившийся в Киеве, получил в России. В 1990-х он учился в Институте криптографии, связи и информатики академии Федеральной службы контрразведки России на специальности "прикладная математика". В 2009 году Литвиненко окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "правоведение" и в 2013 году - Королевский колледж оборонных наук (RCDS) в Великобритании.

"Александр Литвиненко - это серьезное усиление экспертно-аналитической составляющей разработки концепций, программы СНБО", - отмечает Рейтерович, учитывая опыт нового секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

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