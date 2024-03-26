Зеленский уволил секретаря СНБО Украины Данилова

Зеленский уволил секретаря СНБО Украины Данилова26 марта 2024 г.
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом во вторник, 26 марта, отправил в отставку секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Алексея Данилова. Причина такого решения в указе не упоминается.
Данилов занимал эту должность с 2019 года. В 1990-е годы он был мэром Луганска, на президентских выборах 2004 года возглавил штаб Виктора Ющенко в Луганске, позже стал губернатором Луганской области. Два года политик был народным депутатом Украины от Блока Юлии Тимошенко.
В январе 2024 журнал Economist предупреждал, что на место Данилова может быть назначен тогдашний командующий ВСУ Валерий Залужный. Позднее он был отправлен в отставку, но занял должность посла Украины в Великобритании.
Секретарем СНБО стал разведчик
На должность секретаря СНБО назначен 51-летний Александр Литвиненко, который с 2021 года руководил Службой внешней разведки Украины.
Смотрите также: