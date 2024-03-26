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Зеленский уволил секретаря СНБО Украины Данилова

Виталий Кропман
26 марта 2024 г.

На должность секретаря СНБО Украины назначен 51-летний Александр Литвиненко, который с 2021 года руководил Службой внешней разведки Украины. Причины увольнения с этой должности Алексея Данилова не называются,.

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Алексей Данилов
Алексей ДаниловФото: Sergei SupinskI/AFP/Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом во вторник, 26 марта, отправил в отставку секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Алексея Данилова. Причина такого решения в указе не упоминается.

Данилов занимал эту должность с 2019 года. В 1990-е годы он был мэром Луганска, на президентских выборах 2004 года возглавил штаб Виктора Ющенко в Луганске, позже стал губернатором Луганской области. Два года политик был народным депутатом Украины от Блока Юлии Тимошенко. 

В январе 2024 журнал Economist предупреждал, что на место Данилова может быть назначен тогдашний командующий ВСУ Валерий Залужный. Позднее он был отправлен в отставку, но занял должность посла Украины в Великобритании. 

Секретарем СНБО стал разведчик

На должность секретаря СНБО назначен 51-летний Александр Литвиненко, который с 2021 года  руководил Службой внешней разведки Украины.

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