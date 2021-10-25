Одолеет ли глоссарий от СНБО Украины российскую пропаганду?

Совет нацбезопасноcти Украины подготовил список терминов, с помощью которых рекомендует госслужащим и СМИ бороться с российской пропагандой. Насколько эффективным является этот шаг, DW спросила у экспертов.
Аппарат Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины обнародовал глоссарий из 63-х терминов. Ими предлагают заменить "фейки и клише", используемые в публичном пространстве для описания ситуации на неподконтрольных территориях на востоке страны и в аннексированом Крыму. В предисловии к глоссарию говорится, что его цель - "противодействие российским агрессивным внешнеполитическим информационным стратегиям".
К работе над документом были привлечены Национальная академия наук Украины, Офис президента, силовые министерства, Служба безопасности Украины, Служба внешней разведки и другие. Новую терминологию рекомендуют для использования органам государственной власти и местного самоуправления, дипломатическими представительствами Украины, средствам массовой информации и общественным организациям.
Так, например, по поводу событий в Донбассе СНБО предлагает не употреблять словосочетания "конфликт Киева с Донецкой и Луганской областями", "украинский кризис" или "гражданская война", заменив их словами "вооруженная агрессия России против Украины". Кроме этого, уже привычный термин "аннексия Крыма", фигурирующий во многих международных документах, в СНБО считают целесообразным заменить на "временная оккупация Автономной Республики Крым" или "попытка аннексии" АРК. Среди других рекомендаций: "незаконно построенный мостовой переход между временно оккупированной АРК и РФ через Керченский пролив" вместо "Крымского моста" - "русская оккупационная администрация Крыма" вместо "крымской власти". А в пункте "Терминология, связанная с пропагандой и политикой исторической памяти" название "Великая Отечественная война" заменено на "Вторая мировая война".
Несмотря на то, что западные и украинские эксперты признают необходимость борьбы с информационным влиянием России на внутреннюю политику Украины, они не считают, что глоссарий от СНБО может стать эффективным методом в этом противостоянии. Серьезным основанием для скепсиса является в частности то, что этот перечень названий и словосочетаний поступил "сверху", как указание от властных структур.
Украинский историк Георгий Касьянов, специализирующийся на истории Украины ХХ века, называет это "типичным примером цензуры советских времен", поскольку речь идет о том, что "за пределы определенных словесных формул выходить нельзя". "Если посмотреть на целевую аудиторию этого глоссария, то логику тех, кто его составлял, еще можно понять, когда речь идет о госучреждениях или диппредставительствах, поскольку государственная структура СНБО дает рекомендации другим госучреждениям. Однако какое отношение он может иметь к медиа или тем более к общественным организациям?" - говорит Касьянов в комментарии для DW.
Недоумение экспертов вызывает и сам набор терминов, включенных в глоссарий, ведь не все они "исключительно пропагандистские", отмечает украинский социолог Владимир Ищенко, изучающий революции, протесты и радикальные движения. "Только небольшая часть этого глоссария - клише российских СМИ, а другая - совершенно нормальная, приемлемая для большинства украинцев лексика", - отмечает ученый.
Например, "нет ничего плохого в абсолютно нейтральном термине "аннексия Крыма", ведь им пользуется большое количество западных журналистов и ученых. Также немотивированным эксперт называет и включение в колонку "клише/фейки" термина "цветная революция". "Написано много книг и статей, анализирующих Евромайдан как цветную революцию. Это абсолютно нормальный термин, который пришел даже не из России, а из западного дискурса", - объясняет Ищенко. Таким образом, по его мнению, глоссарий СНБО – это "попытка переформатировать разговор о заостренных, до сих пор нерешенных исторических и политических вопросах в Украине в какой-то подчеркнуто пронационалистический, проправительственный стиль ".
Ученый также опасается, что вскоре в Украине "могут появиться различные мониторинговые проекты", которые будут следить за тем, используют ли терминологию глоссария чиновники, или составлять рейтинги СМИ, игнорирующих эти рекомендации. "Пока глоссарий не отменят, к нему будут апеллировать, а против "нарушителей" применять публичные и политические санкции", - прогнозирует Владимир Ищенко.
Украинские ученые также указали на практические проблемы, которые могут возникнуть при публикации научных статей и переводов с учетом рекомендаций глоссария. "Представим, что мне надо написать об исторической политике России и о том, что термин "Великая Отечественная война" является центральным и важным для ее исторического нарратива. Так что мне писать: "так называемая Великая Отечественная война"? Это проявление бюрократического идиотизма", - считает историк Касьянов.
Также непонятно, каким образом теперь переводить статьи иностранных изданий, оперирующих терминами, внесенными СНБО в группу "фейков". "Если уважаемое западное издание пишет "аннексия Крыма", то что нам делать в этом случае? Ставить звездочку с пометкой "Не рекомендуется к употреблению в украинских СМИ?"- спрашивает социолог Ищенко. Он убежден, что последовательное воплощение глоссария "приведет к множеству глупых ситуаций".
По мнению старшего аналитика Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густава Гресселя (Gustav Gressel), ни один список "правильных" терминов не может изменить то, что люди думают об определенном конфликте. "Ведь если кто-то до сих пор считает, что события на востоке Украины - это "конфликт между Киевом и Донбассом", то он вряд ли прислушивается к тому, что говорит СНБО", - считает эксперт.
Грессель обращает внимание и на то, что многие формулировки глоссария слишком длинные. "Как правило, замены коротких терминов на более длинные редко приживаются, потому что люди стремятся высказываться короче", - говорит аналитик.
Для того, чтобы значение слов доходило до аудитории, важно выбрать правильного коммуникатора, и именно этого в СНБО не учли, считает украинский специалист в области коммуникативных технологий Георгий Почепцов. Ведь слова лучше влияют тогда, когда их произносят люди, которым доверяет "другая" сторона, добавляет эксперт.
Пока усилия украинской власти в борьбе с влиянием российской пропаганды "настроены таким образом, чтобы убедить тех, кто уже и так на нашей стороне". "Где сайты, которые разговаривают с населением временно оккупированных территорий? Если они и есть, то малозаметные, хотя у нас есть сотни сайтов, информация которых отпугивает, а не сближает", - считает Почепцов.
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