 Страны G7 усилят противодействие российской пропаганде | Новости из Германии о Европе | DW | 02.05.2021

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Европа

Страны G7 усилят противодействие российской пропаганде

"Большая семерка" разработает механизм быстрого реагирования на пропаганду из России. Страны G7 не должны в одиночку бороться с дезинформацией из России, заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Слова на российской флаге

Страны "большой семерки" (G7) рассмотрят предложение разработать механизм быстрого реагирования для противодействия российской пропаганде и дезинформации, заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в интервью агентству Reuters в воскресенье, 2 мая.

По словам Рааба, Великобритания, которая в нынешнем году председательствует по ротации в организации семи крупнейших индустриальных стран Запада, призовет участников G7 эффективнее бороться с пропагандой из РФ.

"Когда мы будем видеть, что распространяют ложь, пропаганду или фейковые новости, мы должны действовать не в одиночку, а сообща, чтобы дать отпор и откровенно рассказать правду не только народу нашей страны, но и людям в России, Китае или во всем мире", - пояснил Доминик Рааб.

Проект EUvsDisinfo в Европе

В 2015 году Оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force) Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS) создала проект EUvsDisinfo, цель которого - "более эффективное реагирование на текущие кампании Российской Федерации по дезинформации, затрагивающие Европейский Союз, его государства-члены и соседние страны". При помощи служб анализа данных и мониторинга СМИ на 15 языках, EUvsDisinfo раскрывает случаи распространения дезинформации прокремлевскими СМИ в странах ЕС и Восточного партнерства.

В начале нынешнего года он обнародовал рейтинг из девяти фейковых сообщений и других "несуразных ошибок" прокремлевских СМИ и властных структур, составленный по итогам 2020-го. Первое место в списке заняла реакция на отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Информационное сопровождение этой операции наблюдатели ЕС назвали "главным позором" России.

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  • Джеймс Коми

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  • Джаред Кушнер

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

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  • Встреча президента США Дональда Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом РФ в США Сергеем Кисляком в Белом доме

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Трамп раскрыл секретную информацию?

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  • Граффити Трампа с Путиным

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Кремль все отрицает

    Президент Владимир Путин назвал обвинения в адрес Трампа в разглашении секретной информации "политической шизофренией" и заявил, что Москва готова предоставить Сенату и Конгрессу США запись беседы президента США и главы МИД РФ, состоявшейся 10 мая в Белом доме. Что касается всех прочих обвинений, то Кремль отрицает свое вмешательство в кампанию по выборам президента США в 2016 году.

  • USA Donald Trump Jr. (picture-alliance/AP Photo/C. Kaster)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Семейное дело

    В скандал вовлечен и сын Трампа. В ходе избирательной кампании в 2016-м Трамп-мл. встречался с юристом из РФ Натальей Весельницкой. Она якобы обещала предоставить компромат на Хиллари Клинтон. Трамп-младший это отрицает. Была опубликована и его переписка с Wikileaks. Она по времени совпала с публикацией украденных данных Демпартии. Этот эпизод - ключевой в попытке вмешательства РФ в выборы в США.

  • Symbolbild Social Media & Geld (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Боты на службе

    Американская соцсеть Facebook обнаружила тысячи политических рекламных объявлений, которые были опубликованы в Сети с июля 2015 года по май 2017 года. Оплачены они были с 470 фейковых страниц и учетных записей, связанных друг с другом и предположительно управлявшихся из России.

  • Google Logo (Picture alliance/dpa/O.Spata)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Интернет как поле боя

    Собственные расследования провели и другие компьютерные гиганты. Google выяснил, что российские агенты потратили десятки тысяч долларов на приобретение рекламных площадей с целью распространения дезинформации. Twitter заблокировал сотни аккаунтов. Microsoft инициировала проверку покупки рекламы, связанной с американскими выборами, в поисковике Bing.

  • USA - Ermittlungen zur Russland-Affäre - Paul Manafort (picture alliance/abaca/O. Douliery)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Первый обвиняемый

    В рамках расследования вмешательства РФ в выборы в США обвинение было предъявлено экс-главе избирательного штаба Трампа Полу Манафорту. Его обвинили в заговоре против интересов США. Упомянули факт получения крупной суммы за работу на Януковича. В 2018 году Манафорта обвинили в отмывании около 30 млн долларов. Он согласился сотрудничать со спецпрокурором Мюллером и признал вину по двум обвинениям.

  • Deutschland Trump trifft Putin (picture alliance/dpa/AP/E. Vucci)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Ложь выходит наружу

    Одновременно стало известно о том, что экс-советник Трампа по внешней политике Джордж Пападопулос, работавший в его избирательном штабе, признался в даче ложных показаний ФБР. Он скрыл факт встречи с иностранцами, имеющими отношение к властям РФ. В показаниях фигурирует и встреча с якобы племянницей Путина. За дачу ложных показаний Пападопулос был приговорен к двухнедельному тюремному сроку.

  • Майкл Коэн

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Адвокат Трампа отправился за решетку

    По данным спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемое вмешательство РФ в выборы в США, некий гражданин РФ выходил на связь с экс-адвокатом Трампа Майклом Коэном во время избирательной кампании. Генпрокуратура США обвинила Коэна в ложных показаниях в Конгрессе, налоговых преступлениях и других правонарушениях. Экс-адвокат Трампа приговорен к трем годам лишения свободы.

    Автор: Павел Лось, Михаил Бушуев


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