 В Госдуме предложили запретить обмен бойцов ″Азова″ на пленных солдат РФ | Новости из Германии об Украине | DW | 17.05.2022

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Украина

В Госдуме предложили запретить обмен бойцов "Азова" на пленных солдат РФ

В Украине после вывоза заблокированных на "Азовстали" бойцов на подконтрольные России территории, сообщили, что их вернут домой через процедуру обмена. Теперь Госдума предлагает запретить это.

Украинские военнослужащие, заблокированные на территории завода Азовсталь в Мариуполе.

Украинские военнослужащие, заблокированные на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин попросил профильный комитет парламента подготовить поручение о запрете обмена "военных преступников" на пленных. К таким "преступникам" Володин отнес бойцов украинского полка "Азов".

С предложением не обменивать на военнопленных бойцов "Азова" выступил депутат Анатолий Вассерман. Он указал, что Украина считает выход боевиков полка "Азов" - "первым шагом к их освобождению путем обмена". "Полагаю необходимым принять постановление или даже закон, запрещающий обмен кого бы то ни было из нацистских преступников", - сказал он на пленарном заседании Госдумы во вторник, 17 мая.

Володин идею поддержал. "Вы правильно вносите предложение, нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", - сказал он.

"Нацистами" и "преступниками" российские власти с начала войны называют официальные украинские власти, а также бойцов полка "Азов", оказавшихся заблокированными на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Выход военных из "Азовстали"

Накануне с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе вышли больше 260 человек, в том числе больше 50 раненых. Их вывезли на подконтрольные России территории. Вооруженные силы Украины назвали это "операцией по спасению" и подчеркнули, что вскоре военные с "Азовстали" будут обменяны.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что гарнизон "Мариуполь " выполнил поставленную боевую задачу, командирам подразделений, находящихся на "Азовстали", отдан приказ сохранить жизнь личного состава. "Защитники Мариуполя - герои нашего времени. Они навсегда в истории", - заявили в Генштабе. Минобороны России утверждает , что военные, среди которых есть бойцы "Азова", сдались в плен.

"Благодаря действиям украинских военных, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят. Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, эти слова поймет каждый адекватный человек", - сказал президент Украины Владимир Зеленский. 

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    Автор: Николай Пермяков


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