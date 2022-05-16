 Минобороны Украины: С ″Азовстали″ эвакуированы более 260 военных | Новости из Германии об Украине | DW | 16.05.2022

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Украина

Минобороны Украины: С "Азовстали" эвакуированы более 260 военных

В Новоазовск с "Азовстали" вывезено 53 тяжелораненых украинских военных, еще 211 бойцов - в Оленевку, сообщила замминистра обороны Маляр. Их планируют вернуть на подконтрольную Киеву территорию через процедуру обмена.

Транспортировка раненого защитника Азовстали, Новоазовск, 16 мая 2022 года

Транспортировка раненого защитника "Азовстали"

Более 260 украинских военнослужащих были эвакуированы с заблокированной территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в понедельник, 16 мая.

По ее словам, в медицинское учреждение в Новоазовске перевезли 53 тяжелораненых бойца, еще 211 человек через гуманитарный коридор отправили в Оленевку. Оба города находятся под контролем самопровозглашенных властей непризнанной "ДНР". "Для дальнейшего возвращения их домой будет проведена процедура обмена", - сказала Маляр.

"Продолжаются меры по спасению остальных бойцов с "Азовстали". К сожалению, деблокировать Мариуполь военным путем невозможно. Сейчас самое главное - сберечь жизни наших военных", - подчеркнула она.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил, что гарнизон "Мариуполь " выполнил поставленную боевую задачу, командирам подразделений, находящихся на "Азовстали", отдан приказ сохранить жизнь личного состава. "Защитники Мариуполя - герои нашего времени. Они навсегда в истории", - заявили в Генштабе.

Зеленский: "Герои нужны Украине живыми"

Эвакуацию украинских военных в "ДНР" также прокомментировал президент Владимир Зеленский. "Благодаря действиям украинских военных, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят. Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, эти слова поймет каждый адекватный человек", - сказал он в своем вечернем видеообращении.

Зеленский подчеркнул, что операция по спасению остальных военных идет полным ходом. "Чтобы вернуть ребят домой, работа продолжается, и эта работа требует деликатности и времени", - добавил он.

Несколькими часами ранее войска РФ сообщили о достигнутой с заблокированными на "Азовстали" украинскими военными договоренности о вывозе раненых с территории завода. Кроме того, агентство Reuters со ссылкой на очевидцев передавало, что с "Азовстали" выехали около 10 автобусов с солдатами ВСУ.

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    Автор: Николай Пермяков


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