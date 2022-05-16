Минобороны Украины: С "Азовстали" эвакуированы более 260 военных

Более 260 украинских военнослужащих были эвакуированы с заблокированной территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в понедельник, 16 мая.
По ее словам, в медицинское учреждение в Новоазовске перевезли 53 тяжелораненых бойца, еще 211 человек через гуманитарный коридор отправили в Оленевку. Оба города находятся под контролем самопровозглашенных властей непризнанной "ДНР". "Для дальнейшего возвращения их домой будет проведена процедура обмена", - сказала Маляр.
"Продолжаются меры по спасению остальных бойцов с "Азовстали". К сожалению, деблокировать Мариуполь военным путем невозможно. Сейчас самое главное - сберечь жизни наших военных", - подчеркнула она.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил, что гарнизон "Мариуполь " выполнил поставленную боевую задачу, командирам подразделений, находящихся на "Азовстали", отдан приказ сохранить жизнь личного состава. "Защитники Мариуполя - герои нашего времени. Они навсегда в истории", - заявили в Генштабе.
Зеленский: "Герои нужны Украине живыми"
Эвакуацию украинских военных в "ДНР" также прокомментировал президент Владимир Зеленский. "Благодаря действиям украинских военных, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят. Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, эти слова поймет каждый адекватный человек", - сказал он в своем вечернем видеообращении.
Зеленский подчеркнул, что операция по спасению остальных военных идет полным ходом. "Чтобы вернуть ребят домой, работа продолжается, и эта работа требует деликатности и времени", - добавил он.
Несколькими часами ранее войска РФ сообщили о достигнутой с заблокированными на "Азовстали" украинскими военными договоренности о вывозе раненых с территории завода. Кроме того, агентство Reuters со ссылкой на очевидцев передавало, что с "Азовстали" выехали около 10 автобусов с солдатами ВСУ.
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Автор: Николай Пермяков