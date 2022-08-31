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Открытие Конгресса свободной России в Вильнюсе
Открытие Конгресса свободной России в ВильнюсеФото: Alexandra Boguslawskaja/DW
ПолитикаРоссия

В Вильнюсе открылся Конгресс свободной России

Александра Богуславская
55 мин. назад

В Вильнюсе начал работу Конгресс свободной России, организованный Российским комитетом действия. Цель мероприятия - "объединить усилия оппозиции против режима Путина".

https://www.dw.com/ru/v-vilnuse-otkrylsa-kongress-svobodnoj-rossii/a-62985509

"Мы, россияне, должны признать, что подавляющее большинство жителей планеты воспринимают нас как носителей зла. В этом есть доля истины и это накладывает на нас определенные моральные задачи. Не сомневаюсь, что сегодня у нас всех есть понимание, что исторический шанс вернуть Россию в цивилизацию может наступить только после победы Украины в войне. И это то, ради чего мы должны работать и для чего мы собираемся здесь", - такими словами оппозиционер Гарри Каспаров открыл в среду, 31 августа, Конгресс свободной России в Вильнюсе.

Организатором мероприятия является Российский комитет действия - движение представителей российского общества, которые "выступают против развязанной Путиным войны, против созданной в России диктатуры и за объединение всех антивоенных и антидиктаторских сил". Конгресс будет идти в Вильнюсе три дня, с 31 августа по 2 сентября.

Конгресс соберет россиян, открыто выступающих против войны в Украине

По словам организаторов, мероприятие должно стать крупнейшим собранием активистов, общественных деятелей и политиков, открыто выступающих против российской агрессии в Украине. Конгресс свободной России призван собрать на одной площадке россиян, открыто выступающих против российской военной агрессии в Украине, а также представителей европейских стран и международных организаций, поддерживающих народ Украины.

Всего в качестве участников и гостей зарегистрировано свыше 500 человек из 43 стран мира. Среди них писатели Виктор Шендерович и Дмитрий Быков, общественные деятели и предприниматели Михаил Ходорковский, Леонид Невзлин, Альфред Кох и Евгений Чичваркин; политик и 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров; политик Дмитрий Гудков, экономисты Сергей Гуриев, Владислав Иноземцев и другие.

Кроме того, в списке участников Конгресса заявлены парламентарии из Великобритании, Германии, Украины, Литвы и Эстонии, представители правительств Латвии, Литвы и Польши, бывшие высшие руководители Эстонии и Грузии, депутаты Европарламента; целый ряд американских экспертов и оппозиционные активисты из Беларуси и Кыргызстана. Среди участников министр обороны Латвии Артис Пабрикс, бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес; советник президента Украины Алексей Арестович, заместитель председателя Комитета по иностранным делам бундестага Томас Эрндль (Thomas Erndl) и другие.

"Задача Конгресса - объединить усилия наиболее активной антивоенной части российского общества и свободного западного мира в поддержке Украины и противостоянии режиму Владимира Путина", - отмечают организаторы мероприятия.

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