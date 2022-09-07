В Украине расследуют убийство британского волонтера в "ДНР"

Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование по подозрению в пытках и убийстве на территории "ДНР" британского волонтера Пола Ури, тело которого после более чем полуторамесячных переговоров в среду, 7 сентября, было передано украинским властям. Как сообщил в среду Генпрокурор Украины Андрей Костин, в расследовании принимают участие и представители Великобритании, с которыми Киев находится в контакте.

"На теле волонтера есть следы телесных повреждений, которые могут свидетельствовать о жестоком обращении с ним, что могло стать настоящей причиной его смерти. Тело хранилось в ненадлежащих условиях и находится в изуродованном состоянии, поэтому настоящие причины смерти и причиненных телесных повреждений будут установлены в ходе судебно-медицинской экспертизы", - сообщил Костин на брифинге. По его словам, есть основания полагать, что волонтеру не оказывалась необходимая помощь, в частности медицинская, и он содержался в ненадлежащих условиях.

Пола Ури захватили российские военные и вывезли в "ДНР"

По предварительным данным генпрокуратуры, Пол Ури и еще один британец Дилан Гилл в апреле были захвачены российскими военными неподалеку от Днепрорудного в Запорожской области, где они в качестве волонтеров помогали местным жителям эвакуироваться из зоны боевых действий. Их принудительно вывезли в "ДНР". В июле "власти" "ДНР" сообщили о гибели волонтера якобы вследствие болезни и стресса. Дилан Гилл находится в заложниках в "ДНР", где его обвиняют в наемничестве.

В свою очередь Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что может "ответственно говорить о насильственной смерти" Пола Ури. "Человек просто не может выдержать такие пытки. Я видел фото тела погибшего и у любого, кто это увидит сомнений не останется", - отметил Лубинец.

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