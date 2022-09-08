Telegram-каналы: Украинская армия вошла в Балаклею

На 197-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 8 сентября (время московское).

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Украинские Telegram-каналы публикуют новые фотоснимки и видеоролики, на которых на улицах Балаклеи видны военнослужащие и боевая техника ВСУ, а также государственные флаги Украины. Один из флагов, в частности, водружен у памятника Тарасу Шевченко в центре города. Канал Perepichka NEWS обнародовал снимок четырех украинских военных перед городским рынком Балаклеи.

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Стали известны подробности ракетного обстрела Кривого Рога российскими войсками. Россияне атаковали Криворожский район крылатой ракетой Х-59 класса "воздух-земля", но ее сбила украинская система противовоздушной обороны, сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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Агентство УНИАН публикует кадры с военнослужащими ВСУ и техникой у здания городского совета Балаклеи. Когда именно была сделана эта съемка, не уточняется. Генштаб ВСУ в вечерней сводке не сообщал об итогах боев в районе города.

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ВСУ поразили более 400 российских целей с помощью поставленных США дальнобойных реактивных артиллерийских систем HIMARS, сообщил председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли на встрече в Рамштайне. "Мы видим реальные, измеряемые результаты в Украине благодаря применению этих систем. Например, украинцы поразили с помощью HIMARS около 400 целей, и у них был огромный разрушающий эффект", - сказал он.

Жители Балаклеи сообщили, что в город вошли ВСУ

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В город Балаклея, за который в последние дни шли ожесточенные бои, вошла украинская армия, утверждают местные жители. Один из них сообщил изданию "Страна", что силы ВСУ "зашли (в город. - Ред.) с западной стороны". "Была автоматная стрельба в городе, но недолгая. Сейчас тихо. Городских боев не было. Судя по всему, русские сами ушли", - рассказал собеседник. Ни Россия, ни Украина официально не сообщали об итогах боев в районе города.

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Российский миллиардер Герман Хан, проживший десять лет в Великобритании, вернулся в Россию из-за персональных санкций, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в окружения бизнесмена.

Хан - совладелец и член совета директоров инвестиционной группы LetterOne Holdings вместе с Михаилом Фридманом и Петром Авеном. В марте на фоне вторжения России в Украину Евросоюз и Великобритания ввели персональные санкции в отношении троих бизнесменов. Российский Forbes оценивает состояние Хана в 7,8 млрд долларов, он занимает 14-е место в рейтинге российских миллиардеров.

"Трудно сказать, сколько богатых россиян, живших за границей, вернулись домой, но перспектива жизни в условиях санкций сделала некогда непривлекательное предложение лучшим доступным вариантом", - пишет Bloomberg.

По данным агентства, сейчас Хан проживает в Москве. Перед возвращением он передал свою долю в LetterOne Holdings акционеру, который не находится под санкциями, чтобы уберечь активы от заморозки. "Лавина ограничений со стороны Великобритании, США и Европейского союза, призванных наказать российскую бизнес-элиту и подорвать поддержку войны, вместо этого сделала их более зависимыми от президента Путина", - констатирует Bloomberg.

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Sony Music Group окончательно уходит из России, пишет журнал Billboard , отмечая, что это первая звукозаписывающая компания-мейджор, которая поступила таким образом. После начала российского вторжения в Украину Sony Music Group объявила о приостановке работы в РФ. "Поскольку война продолжает оказывать разрушительное гуманитарное воздействие на Украину, а санкции в отношении России продолжают усиливаться, мы больше не можем сохранять присутствие в России. Решение вступает в силу немедленно", - говорится в заявлении.

Теперь российское подразделение вместе с сотрудниками будет передано местному руководству и станет полностью независимой от Sony Music Group структурой. Она будет заниматься только российскими артистами и не будет иметь прав на каталог Sony Music Group. Компания уже потребовала российские стриминговые сервисы удалить композиции, правами на которые она обладает.

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ВСУ освободили село Озерное в Лиманском районе Донецкой области, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов. "В ходе ведения наступательных действий на Славянском направлении подразделения 103-й отдельной бригады сил территориальной обороны вместе с подразделениями 15-го полка национальной гвардии Украины продвинулись до трех километров и освободили населенный пункт Озерное", - цитирует Громова издание "Суспильне". По словам генерала, на Краматорском направлении подразделения ВСУ улучшили тактическое положение и продвинулись на два километра

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В Днепропетровской области российские войска подвергли ракетному обстрелу город Кривой Рог. Сообщения о взрывах появились сначала в местных пабликах, а затем их подтвердил глава городской военно-гражданской администрации Александр Вилкул. "Кривой Рог - ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях", - говорится в Telegram-канале Вилкула. Информации о возможных разрушениях или пострадавших от ракетного удара пока не поступало.

Общая сумма военной помощи США Украине достигла 13,5 млрд долларов

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С учетом объявленных сегодня Пентагоном и Госдепартаментом мер общая сумма военной помощи США Украине с начала российского вторжения достигла 13,5 млрд долларов, подсчитала газета The New York Times .

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ВСУ отвоевали более 20 населенных пунктов в Харьковской области, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов. "В настоящее время военные части вклинились в оборону противника на глубину до 50 км. Продолжаются фильтрационные действия в ряде населенных пунктов. В ходе ведения активных действий на Харьковском направлении освобождены более 20 населенных пунктов", - цитирует Громова агентство УНИАН.

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Пентагон негласно отправлял Украине свои самые точные артиллерийские снаряды Excalibur с GPS-наведением, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на бюджетные документы. Официально американские военные не комментируют информацию об этих поставках. Снаряды со спутниковой наводкой Excaliburs способны поражать цель с точностью до двух метров на расстоянии до 40 км. Впервые они был использованы в Ираке в 2007 году, когда были убиты лидер "Аль-Каиды" Абу Джура и несколько человек из его окружения, пишет агентство.

Министерство обороны США потратило 92 млн долларов из утвержденных Конгрессом дополнительных средств "на закупку запасных боеприпасов M982 Excalibur, переданных Украине в поддержку международных усилий по противодействию российской агрессии", говорится в отчетности Пентагона. Опрошенные Bloomberg эксперты предположили, что исходя из "хирургической точности снарядов", их могли использовать для уничтожения российских командных пунктов и центров управления в восточных регионах Украины.

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США утвердили дополнительные кредиты и гарантии на сумму в 2 миллиарда долларов для Украины и еще 18 европейских стран, которым "потенциально может угрожать Россия в будущем", сообщает агентство AFP со ссылкой на официальное заявление. Это дополнительная помощь к объявленному ранее пакету в размере 675 млн долларов для Украины.

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Эстония с 19 сентября запретит въезд в страну россиянам с шенгенскими визами, независимо от страны выдачи, заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. "У Эстонии есть политическая воля, которую мы реализуем в правовом поле. Ночью с 18 на 19 сентября начнет действовать запрет на въезд в Эстонию через шенгенскую внешнюю границу для граждан Российской Федерации, независимо от того, какая страна выдала шенгенскую визу", - цитирует Рейнсалу телеканал ERR . К запрету присоединяются Латвия, Литва и Польша, сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Запрет не будет распространяться на тех, кто едет навестить родственников, а также хочет въехать по гуманитарным причинам.

Хроника событий 8 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 7 сентября 14.00 - 23.59 >>>

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