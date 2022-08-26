Чехия предложит ЕС отменить упрощенную выдачу виз россиянам

Если страны Европейского Союза примут предложение Праги, возможность получения виз для граждан РФ сохранится, но процедура их выдачи станет сложнее.

Чехия, председательствующая в Евросоюзе, предложит в конце августа на неформальной встрече министров иностранных дел стран ЕС полностью отменить упрощенный порядок выдачи шенгенских виз гражданам России и Беларуси, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на главу МИД Чехии Яна Липавского в четверг, 25 августа.

Если предложение Праги примут, россияне и белорусы по-прежнему смогут получать визы в ЕС, но процедура их выдачи станет сложнее: увеличатся количество документов, необходимых для оформления, а также время рассмотрения заявок и консульский сбор (с 35 до 80 евро), пишет Bloomberg.

Собеседники агентства ожидают на саммите "ожесточенных дебатов" о масштабах визовых ограничений, поскольку Германия, Австрия и некоторые южные страны Евросоюза, зарабатывающие на туризме, вероятно, выступят против жестких мер. По словам одного из источников Bloomberg, полная приостановка действия соглашения об упрощенном порядке выдачи виз - "первый необходимый шаг". Это решение агентство называет "компромиссным".

Участники встречи не будут делать официальных заявлений по ее итогам, а любое окончательное решение будет принято не раньше, чем через несколько недель после окончания саммита, отмечает Bloomberg.

Страны Балтии и восточной Европы за полную отмену виз для россиян

Чехия прекратила выдачу туристических виз россиянам 25 февраля - на следующий день после начала российского вторжения в Украину - и неоднократно призывала другие страны ЕС последовать ее примеру. Помимо Чехии за закрытие въезда российским туристам активно выступают Эстония, Литва и Латвия. "Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы - это привилегия, а не право человека", - заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

С 18 августа страна запретила въезд на свою территорию гражданам России, у которых есть эстонские шенгенские визы. Запрет не распространяется на разрешения, выданные другими странами Шенгенского соглашения. В начале августа выдачу любых виз россиянам прекратила Латвия, сделав исключение для поездок на похороны близкого родственника.

Еврокомиссия: полностью запретить выдавать визы россиянам невозможно

В Еврокомиссии в ответ на призывы ряда стран подчеркнули, что действующие нормы Шенгенского соглашения не допускают полного прекращения выдачи краткосрочных виз на уровне всего ЕС. "Всегда есть группы лиц, которым должны быть выданы визы. Речь идет о гуманитарных случаях, членах семей (граждан стран ЕС. - Ред.), журналистах и диссидентах", - уточнили в ЕК.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель также выступил против полного запрета. "Запретить въезд всем россиянам не очень хорошая идея. Мы должны быть более избирательными", - сказал он.

Против тотального запрета на въезд для граждан России выступил и канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), подчеркнув, что такая мера затронет простых россиян. "Это война Путина, поэтому такие призывы мне не нравятся", - сказал он в начале августа. "Из-за всех принимаемых нами решений для людей не должно становиться сложнее искать свободу и покинуть страну, чтобы скрыться от диктатуры в России", - заявил Шольц позднее.

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