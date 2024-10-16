ЕС и страны Персидского залива сделали заявление по Украине

Несмотря на разногласия, ЕС и странам Персидского залива удалось включить в коммюнике своего первого саммита раздел по Украине. В нем российская агрессия осуждается цитатой из резолюции ООН.

На первом саммите Европейского Союза и стран Персидского залива в Брюсселе в среду, 16 октября, лидерам удалось сформулировать общее заявление по Украине в рамках итогового коммюнике. В нем они подтвердили свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, распространяющихся и на украинские территориальные воды, а также осудили "нападения на гражданское население, гражданскую и критическую инфраструктуру, особенно в энергетическом секторе, что, в частности, повышает риски для ядерной безопасности". "Безопасность и надежность всех атомных электростанций имеет огромное значение", - подчеркивается в документе.

Прямого осуждения российской агрессии в Украине в коммюнике нет, однако есть отсылка к соответствующей резолюции Генассамблеи ООН, которая "самым решительным образом осуждает агрессию Российской Федерации против Украины в нарушение статьи 2 (4) Устава" и "требует, чтобы Российская Федерация немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ". "В соответствии с Уставом ООН, все государства должны воздерживаться от угрозы силой и ее применения в целях территориального расширения против территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства", - сказано в документе.

Участники саммита не скрывают различий в восприятии этой войны

"Хотя все мы и согласны с тем, что Устав ООН должен соблюдаться, и что он необходим для глобальной стабильности, я не стану отрицать, что существуют некоторые различия в том, как ЕС и партнеры по Совету сотрудничества стран Персидского залива видят эту незаконную агрессивную войну, - сказал верховный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель на совместной итоговой пресс-конференции с представителями совета. - Но, несмотря на различия, мы ценим то, что многие партнеры по Совету ССПЗ принимают активное участие в обсуждении этого вопроса".

Он поблагодарил их за двустороннее взаимодействие с Украиной и за поддержку процесса реализации "формулы мира" Владимира Зеленского. Отдельно участники саммита выделили аспект посредничества стран Персидского залива при обмене военнопленными между Украиной и РФ, возвращении незаконно вывезенных из Украины детей, а также проведение встреч советников по национальной безопасности, в том числе в Копенгагене и Джидде. Все страны-участницы саммита подчеркнули необходимость скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине и обязались поддерживать пути к его достижению.

Кроме того, ЕС и страны Персидского залива заявили о намерении усилить гуманитарную помощь и помощь в области гражданской обороны для Украины, а также поддержку ее энергетической инфраструктуры, к чему призвали и своих партнеров. "Мы сожалеем, что эта затянувшаяся война причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике", - указано в итоговом совместном заявлении. О санкциях в отношении РФ или поставляющего ей вооружения Ирана в документе не говорится, как и в принципе о какой-либо военной помощи. Эмир Катара Тамим бин Хамад аль Тани на итоговой пресс-конференции назвал этот документ образцом дипломатии и мультилатерализма, а сам саммит - историческим.

Главная тема саммита - конфликт на Ближнем Востоке

Участники встречи договорились углублять торговое сотрудничество, совместно бороться с глобальным изменением климата и способствовать укреплению мировой безопасности. "Мы не можем реализовать свои экономические амбиции без безопасности", - заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), подчеркнув важность совместной работы над разрешением вооруженных конфликтов, как в Украине, так и наБлижнем Востоке.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке и война Израиля против террористических организаций ХАМАС и "Хезболлах" были основной геополитической темой саммита. Все его участники сошлись во мнении, что выходом из кризиса может стать принцип двух независимых государств - Израиля и Палестины.

В Совет сотрудничества стран Персидского залива входят Катар, ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Оман и Кувейт.