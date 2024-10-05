ООН вернула статус журналисту из РФ, преследовавшему Бербок

Шеф нью-йоркского бюро российского государственного телеканала ВГТРК Валентин Богданов, вокруг персоны которого разгорелся скандал из-за его поведения на пресс-конференции главы МИД ФРГ Анналены Бербок (Annalena Baerbock) в связи с заседанием Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил о восстановлении статуса своей аккредитации при организации. Об этом российский пропагандист написал в своем Telegram-канале в пятницу, 5 октября.

"ООНовцы", как называет представителей всемирной организации Богданов, по его словам, "передумали" и вернули ему статус "полной аккредитации". Официального комментария от представителей ООН по этому поводу не поступало.

Статус аккредитации Богданова как сотрудника прессы в ООН был понижен после того, как 24 сентября он нарушил регламент общения сотрудников СМИ с дипломатами. Богданов и его оператор присутствовали в зоне проведения пресс-конференции главы МИД ФРГ Анналены Бербок до начала мероприятия.

Увидев идущую к выделенному для общения со СМИ месту Анналену Бербок, Богданов пошел наперерез главе немецкого МИДа и, не представившись, попытался задать ей вопрос. Бербок в ответ указала журналисту на место проведения и скорое начало пресс-конференции, но Богданов продолжил ее преследовать. Охранник немецкого министра попытался остановить пропагандиста, но тот, толкая представителей других СМИ, пролез в первый ряд на пресс-конференции.

После того, как Бербок потребовала от представителя гостелеканала занять место в очереди журналистов, чтобы можно было начать пресс-конференцию, представитель ВГТРК удалился, сообщило dpa.

Несмотря на то, что телеканал "Россия" опубликовал видео, на котором можно увидеть произошедшее, Богданов в этом же репортаже заявил, что немецкая делегация в ООН "устраивает настоящие законы джунглей", а Бербок якобы "взяли в кольцо".

Россия требовала реакции от генсека ООН

Несмотря на понижение статуса аккредитации, Богданов все еще мог работать на территории штаб-квартиры ООН, указывали ранее представители всемирной организации. Предоставленный ему статус "корреспондента-нерезидента" ("Non Resident Correspondent") предоставлял лишь определенные ограничения доступа.

При этом официальная реакция ООН на инцидент с Богдановым и Бербок и соответствующее понижение статуса аккредитации журналиста произошли лишь 3 октября.

Постпред России при ООН Василий Небензя в связи с этим заявил, что обратился к генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу с жалобой на санкции в отношении россиянина и потребовал отменить это решение. Перепалку с членами немецкой делегации он представил как "нападение" на журналиста. Министерство иностранных дел ФРГ не комментировало инцидент.

Небензя не интересовался выступлениями в Генассамблее

На этом же заседании Генассамблеи ООН Бербок раскритиковала РФ, упомянув о насильственном вывозе детей из Украины и их незаконном усыновлении в России. По данным Киева, с начала войны Россия похитила не менее 19 500 детей и лишь менее 400 из них вернулись домой.

"Уже 923 дня Россия совершает эти преступления, уже 923 дня детей похищают и пытают. Мы не успокоимся, пока дети снова не окажутся со своими семьями", - подчеркнула она. Обращаясь к Небензе, Бербок добавила: "Вы можете сами себя обманывать. Самый сильный человек вашей страны может прятаться за спинами похищенных им тинейджеров. Но вы не можете обмануть мир". Постпред РФ при ООН на это никак не отреагировал.

В зале Генассамблеи в тот же день с речью выступил президент Украины Владимир Зеленский. В своем выступлении он заявил, что РФ можно лишь "принудить к миру", и неоднократно упомянул о нарушениях Устава ООН со стороны Москвы. Во время выступления украинского лидера Небензя сидел напротив и занимался своим телефоном.