Резолюция ООН по Сребренице: важный символический акт

Генеральная Ассамблея ООН в четверг, 23 мая, большинством голосов приняла резолюцию о геноциде в Сребренице в июле 1995 года. За нее проголосовали 84 страны (в том числе все, кроме Сербии, входившие в бывшую Югославию), 19 - против и 68 воздержались. Согласно подготовленному Германией и Руандой документу, 11 июля объявляется Международным днем памяти жертв геноцида в этом боснийском городе. Кроме того, резолюция предполагает включение в образовательные программы установленных судом фактов о геноциде в Сребренице. Те, кто пережил трагедию, считают резолюцию важным символическим актом, в Сербии же трагические события тридцатилетней давности геноцидом не считают и опасаются коллективного осуждения сербов.

"ООН несет часть ответственности за геноцид в Сребренице"

"Вы с ребенком проходите, а малыш пойдет сюда", - сказал солдат моей маме. Мама застыла в шоке. Но потом другой солдат сказал: "Отпустите ребенка, их уже достаточно". Тот, кто вел меня, подтолкнул к маме, которая отвела меня к автобусу. Это означало спасение", - вспоминает Адем Мехмедович, восьмилетним ребенком переживший в июле 1995 года геноцид боснийских мусульман.

Здесь захоронены жертвы геноцида в Сребренице Фото: Marinko Sekulic/DW

Десять лет назад он вернулся в Сребреницу, где сейчас работает в муниципальной администрации. Принятие Генассамблеей ООН резолюции, посвященной увековечиванию памяти жертв геноцида в Сребренице, Мехмедович в интервью DW оценивает так: "Это лишь символический жест и моральная компенсация для жертв. И ООН, безусловно, несет часть ответственности за геноцид в Сребренице".

При этом он убежден, что резолюция ГА ООН мало что изменит в Сребренице: "Хорошо, что ее приняли, но не стоит возлагать на нее слишком большие надежды". Поэтому Мехмедович считает, что у политиков из Республики Сербской (сербской части Боснии и Герцеговины) и Сербии нет причин для резкой реакции на документ.

Нападение на зону, находившуюся под защитой миротворцев ООН

Когда в апреле 1992 года началась война в бывшей югославской республике Босния и Герцеговина, город Сребреница на востоке страны, недалеко от границы с Сербией, населяли в основном боснийские мусульмане - босняки. Однако в окрестностях его находилось также несколько деревень, населенных в большинстве своем сербами.

В 1993 году Совет Безопасности ООН объявил анклав Сребреница "зоной безопасности", свободной от любых военных действий. Около 170 легковооруженных солдат, первоначально канадских, а затем нидерландских, были размещены там в качестве миротворческих сил. Когда 11 июля 1995 года сербские войска вошли в "зону безопасности", миротворцы ООН сдались без боя. Во время оккупации анклава армия и полиция Республики Сербской и сербское спецподразделение "Скорпиони" убили 8372 боснийских мужчин и мальчиков.

Международный трибунал по бывшей Югославии заседал в Гааге в этом здании Фото: picture alliance/dpa/M. Beekman

Позже Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) и Европарламент назвали это преступление геноцидом. Такая оценка была подтверждена в 2007 году Международным судом ООН, который также постановил, что Сербия не была непосредственно причастна к имевшему место геноциду. Однако, по мнению суда ООН, белградские власти на тот момент ничего не предприняли, чтобы его предотвратить.

На сегодняшний день в мемориальном комплексе Сребреница - Поточары похоронена 6751 жертва, останки других до сих пор ищут. В ходе различных судебных процессов в МТБЮ около 50 человек были приговорены в общей сложности к более чем 700 годам тюремного заключения за геноцид и иные преступления в Сребренице.

Сербская версия: резня, но не геноцид

В Республике Сербской и в Сербии оспаривают то, что случившееся в Сребренице являлось геноцидом. Парламент Сербии в 2010 году осудил резню в Сребренице, не используя в формулировках термина "геноцид". Нынешняя резолюция Генассамблеи ООН воспринимается в Белграде как атака на Сербию и сербов как нацию, хотя в тексте документа они вообще не упоминаются.

В преддверии голосования в ГА ООН Александр Вулин, бывший руководитель разведки Сербии, а ныне вице-премьер правительства, заявил в интервью сербским СМИ: "Впереди нас ждет полное завершение заговора против Республики Сербской и Республики Сербия". По словам Вулина, Германия и Руанда, предложившие проект резолюции ГА ООН, хотят "объявить сербов нацией геноцида".

Сербские флаги и портрет осужденного военного преступника Ратко Младича на митинге в Баня-Луке, столице Республики Сербской, апрель 2024 года Фото: Dragan Maksimović/DW

Сложно найти в Сребренице сербов, с которыми можно было бы обсудить резолюцию. Большинство отмахиваются, ограничиваясь фразой "не спрашивайте меня". Один человек все же согласился поговорить с DW на условиях анонимности, дабы у него не возникло проблем. Собеседник рассказал, что был в то время сербским солдатом, и подчеркнул, что в Сребренице не было геноцида, потому что, "если геноцид - это намерение истребить и уничтожить целый народ, то здесь этого не происходило".

По его словам, в начале войны боснийцы бесчинствовали в сербских деревнях, убивая всех подряд: детей в колыбелях, женщин, нетрудоспособных стариков. "Я был свидетелем. Мы должны честно разобраться со всем этим. Не может быть всегда виновной только одна сторона. У тех, кто убивал, есть имена, причем с обеих сторон. И каждый должен сказать, что именно произошло и кто за что отвечает, чтобы нести индивидуальную ответственность", - подчеркнул сербский житель Сребреницы.

Сребреница - город-призрак

После войны Сребреница перешла под юрисдикцию Республики Сербской, меньшей из двух частей Боснии и Герцеговины. Однако численность населения сократилась на две трети по сравнению с довоенным периодом: всего в городе и окрестных селах проживает сейчас около 13 000 человек, боснийцами себя называет незначительное большинство из них.

Нынешняя Сребреница напоминает город-призрак. Здесь нет ни одной пекарни, мясной лавки, магазина одежды или обуви. Нет даже автобусной остановки. Повседневная жизнь сосредоточена вокруг двух кафе и нескольких букмекерских контор, после пяти часов вечера на пустынных улицах можно встретить только бродячих собак и редкие полицейские патрули. В городе нельзя купить даже ежедневную газету. Молодые люди покидают Сребреницу, не видя здесь для себя никаких перспектив.

"Сербия должна была сама" подготовить эту резолюцию

"Сербия должна была сама взять на себя инициативу по принятию этой резолюции, чтобы тем самым облегчить участь сербского народа. Она должна была осудить отдельных лиц, вместо того чтобы становиться прибежищем для военных преступников", - отмечает Сульо Канович, который во время войны в Боснии служил в Сребренице в качестве медика.

И добавляет: "Резолюция ГА ООН ни к чему не обязывает, но боснийцы с нетерпением ждут ее принятия, потому что она тем не менее рекомендует странам - членам ООН чтить память жертв геноцида в Сребренице и включить (рассказ об этом. - Ред.) в систему образования". По выражению Кановича, "хорошо, что 11 июля становится днем памяти о геноциде и его невинных жертвах".

В окончательный вариант проекта резолюции по Сребренице была включена предложенная Черногорией поправка, согласно которой уголовная ответственность за геноцид в соответствии с международным правом является индивидуальной и не может быть возложена ни на какую этническую, религиозную или иную группу или сообщество в целом.