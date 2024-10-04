После инцидента с Бербок журналисту РФ понизили статус в ООН

ООН понизила статус по доступу на свою территорию сотрудника российского государственного телеканала, который преследовал министра иностранных Германии Анналену Бербок (Annalena Baerbock) во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В департаменте аккредитации всемирной организации действия журналиста охарактеризовали как нарушение директивы, касающейся поведения представителей СМИ, сообщает в четверг, 3 октября, агентство dpa.

Инцидент, о котором идет речь, произошел на прошлой неделе - тогда российский телерепортер пытался перехватить Бербок с вопросом перед началом ее встречи с журналистами и вступил в перепалку с отстранявшим его охранником. Глава МИД ФРГ не ответила, указав на скорое начало пресс-конференции. Как видно на записях с места происшествия, мужчина с микрофоном телеканала "Россия" последовал за Анналеной Бербок и протиснулся в первые ряды сотрудников СМИ перед ее выступлением.

После того как немецкий министр решительно потребовала представителя гостелеканала занять свое место в очереди журналистов, чтобы начать пресс-конференцию, он удалился, передает dpa.

Затем, обращаясь к собравшимся со вступительным словом, Бербок сказала: "Доброго дня всем с моей стороны здесь на Генеральной Ассамблее ООН, в месте, где сердцебиение мира ощущается наиболее отчетливо. Это очевидно заметно и на примере таких маленьких вещей, как пресс-конференции - когда не все готовы следовать правилам, мир и даже заявление для прессы выбиваются из ритма".

Россия пожаловалась генсеку ООН

Поскольку в ООН имеются различные степени доступа на ее территорию, так что российский журналист сможет продолжать свою работу в организации, ему не будет полностью отказано в доступе на пресс-конференции, указали представители всемирной организации. Предоставленный ему статус "корреспондента-нерезидента" ("Non Resident Correspondent") предполагает, что каждый раз при входе на территорию ООН он должен проходить через ворота безопасности и будет иметь определенные ограничения доступа в штаб-квартиру ООН.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что обратился к генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу с жалобой на санкции в отношении россиянина и потребовал отменить это решение. Перепалку с членами немецкой делегации он представил как "нападение" на журналиста. Министерство иностранных дел ФРГ не комментировало инцидент.