"Дюссельдорфский пациент" излечился от ВИЧ и лейкемии

Марк Франке - один из пяти человек в мире, излечившихся от ВИЧ-инфекции. Это произошло благодаря донорским стволовым клеткам. Они же помогли ему победить лейкемию. Пациент рассказал DW о долгом пути к выздоровлению.

Первое потрясение Марк Франке (Marc Franke) пережил в 2008 году, когда узнал, что у него - ВИЧ. Этот диагноз, как он выразился, разорвал его мир на части. "Я всегда пользовался защитными средствами, но, видимо, однажды не сделал этого - и заразился", - поделился в беседе с DW 54-летний мужчина, живущий на западе Германии - в небольшой деревне в 100 километрах от Дюссельдорфа. Сейчас диагноз ВИЧ больше не является смертельным приговором, как это было раньше. До сих пор считалось, что полностью уничтожить ВИЧ-инфекцию в организме нельзя. Однако существует эффективное лечение - антиретровирусная терапия, которая, если ее вовремя начать и проводить регулярно, обеспечивает человеку с ВИЧ качество и продолжительность жизни, сравнимые с неинфицированными людьми.

Спустя три года после первого диагноза Марк Франке, которому тогда было 42 года, снова почувствовал себя плохо. Он подумал, что заболел пневмонией. Однако через несколько дней после госпитализации его ожидал новый удар. Выяснилось, что у него - острый миелоидный лейкоз. При этом заболевании здоровые клетки крови замещаются опухолевыми клетками.

Так выглядят раковые клетки в теле человека Фото: ersin arslan/Zoonar/picture alliance

Любовь придала сил

Пребывание в больнице в 2011 году изменило его жизнь. Не только потому, что тогда Франке узнал, что к его первому диагнозу добавилась еще одна опасная болезнь. А еще и потому, что, проходя лечение, он встретился со своим будущим мужем Инго - школьным учителем из Дюссельдорфа. "Мы болтали в интернете, а потом он пришел ко мне в гости, - сказал Франке. - Его не волновал ВИЧ. Его не волновала проблема с моей кровью. Его не волновала моя болезнь. Он заботился обо мне как о человеке".

Франке уверен, что именно перспектива будущих отношений с Инго поддержала его той зимой, несмотря на двойной диагноз. "Я должен был хорошо выглядеть, когда Инго приезжал в гости, - рассказал Франке. - Врачи говорили тогда только о ВИЧ и о химиотерапии: "Марк, тебе, наверное, ужасно плохо..." Но это было не так. Я знал, что очень хочу жить с Инго - и это помогло мне пройти через все это".

Всего несколько случаев полного излечения от ВИЧ-инфекции в мире

После химиотерапии у Франке наступила ремиссия. Но всего через год, в августе 2012 года, случился рецидив. Лейкемия начала агрессивно распространяться, оставляя мало вариантов для лечения. Единственной оставшейся возможностью была трансплантация стволовых клеток. Такая инвазивная процедура проводится только пациентам с определенными видами смертельно опасного рака, развитие болезни которых не реагирует на химиотерапию.

Врачи рекомендовали Франку пересадку стволовых клеток. К тому моменту уже были известны случаи, при которых трансплантация донорских стволовых клеток от людей с определенной генетической мутацией - у которых отсутствует так называемый рецептор CCR5-Delta32, - исцеляла пациентов с ВИЧ и одновременно с раком крови. Поэтому врачи видели неплохой шанс помочь таким образом Франку. И это действительно получилось в 2014 году. По сообщению научного журнала Nature Medical, исцеление Марка Франке - пятый зарегистрированный случай в мире.

Фотография инфицированной ВИЧ Н9 Т-клетки, сделанная сканирующим электронным микроскопом Фото: IMAGE POINT FR/NIH/NIAID/BSIP/picture alliance

По оценкам ООН на 2021 год, во всем мире ВИЧ-инфекцией было заражено 38,4 млн человек. Из них 36,7 млн - взрослые, а 1,7 млн - дети в возрасте до 15 лет. Первым человеком, полностью излечившимся от ВИЧ-инфекции, был американец Тимоти Рэй Браун. Врачи называли его "берлинским пациентом", а результаты терапии были опубликованы в 2008 году. Вторым стал Адам Кастельехо, "лондонский пациент". Позже ученые объявили еще о двух случаях, но эти люди считаются пока "возможно излечившимися от вируса". Немец Марк Франке стал в этом списке пятым.

Все вышеназванные пациенты перенесли трансплантацию стволовых клеток для лечения рака крови и параллельно излечились от ВИЧ-инфекции. При этом отмечается, что у их доноров была редкая мутация, обеспечивающая устойчивость к ВИЧ-инфекции, - ее имеет только 1 процент населения Земли. Люди с мутацией CCR5-Delta, по существу, невосприимчивы к ВИЧ, так как вирус, чтобы жить в организме, должен состыковаться с рецептором CCR5, а без него он существовать не может.

Донор нашелся по соседству

По счастливому стечению обстоятельств, в 2013 году врачам удалось быстро найти для Марка Франке донора с этой редчайшей мутацией. Им стала бывшая стюардесса Аня Праузе (Anja Prause), которая, как и он, живет недалеко от Дюссельдорфа. 13 февраля 2013 года, накануне Дня святого Валентина, в клинике Кельна началась операция по трансплантации стволовых клеток. Аня была подключена к сепаратору клеток крови более семи часов, чтобы отфильтровать нужное для Марка количество. Позже она сказала журналистам, что это было долго, но "что такое семь часов в сравнении с человеческой жизнью!"

Аня Праузе, став донором стволовых клеток, спасла жизнь человеку Фото: Privat

56-летняя Аня Праузе замужем, и у нее есть сын. Она считает себя позитивным человеком: "Я наслаждаюсь жизнью, я - авантюрист". Когда через шесть месяцев у Марка Франке случился рецидив, Аню снова попросили сдать тромбоциты. Она не колебалась ни секунды. Тогда они еще не были знакомы - такие процедуры проходят в условиях анонимности. Мировое медицинское сообщество установило срок в два года, в течение которых донору и его реципиенту запрещают встречаться после трансплантации. Такой срок считается оптимальным, чтобы понять, помогла ли пересадка, и избежать возможных морально-этических конфликтов.

Вскоре после операций у Ани случилось несчастье: у нее обнаружили рак груди. В день своей первой химиотерапии она получила письмо от Марка, который благодарил за помощь, рассказывал, что, наконец, возвращается к нормальной жизни, и выражал надежду на встречу. "Если я не переживу рак, то, по крайнем мере, могу спокойно покинуть этот мир: я родила прекрасного ребенка и спасла человеческую жизнь", - сказала Аня Праузе мужу.

Ане удалось вылечиться. И в 2015 году произошла встреча двух семей, сумевших побороть тяжелые болезни. Теперь Аня и Марк вместе рассказывают общественности свою историю и объясняют важность донорства стволовых клеток. Каждые 27 секунд где-то в мире у кого-то диагностируют рак крови. Только в Германии ежегодно проводится около трех тысяч операций по трансплантации стволовых клеток больным лейкемией. При этом банки доноров есть во многих странах мира. Чтобы попасть в базу и, возможно, спасти кому-то жизнь, достаточно сдать мазок со слизистой оболочки рта или анализ крови.

Как проходит трансплантация

Операция по трансплантации стволовых клеток при злокачественных заболеваниях крови, как это было у Марка Франке, проходит следующим образом. Сначала проводится интенсивная химиотерапия, которая полностью уничтожает всю систему ставших дефектными стволовых клеток, а проще говоря, всю иммунную систему. После нескольких дней отдыха в кровоток пациента через центральный венозный катетер вводятся донорские стволовые клетки. Эта процедура во многом напоминает переливание крови. Если все прошло правильно, то подсаженные клетки поступают в костный мозг и начинают производить новые, измененные клетки.

По данным врачей, эта процедура очень рискованная, и заканчивается смертью в 15 процентов случаев. Поэтому такое лечение с этической точки зрения может быть предложено только таким пациентам, которым трансплантация стволовых клеток необходима для выживания. Пациентам только с ВИЧ, не имеющим диагноза рак крови, процедура трансплантации стволовых клеток не проводится. "При этой операции люди подвержены очень высокому риску инфекций, кровотечений и так далее, - объясняет Бьорн Йенсен (Dr. Björn Jensen), врач Франке. - Поэтому от этой процедуры можно умереть, и поэтому ее нельзя использовать для лечения болезней, которые не являются смертельными. Даже если ВИЧ-пациент готов пойти на риск, то это не этично по отношению к врачу, для которого вероятность потерять пациента в результате операции слишком высока. Вместо этого используется комбинированная антиретровирусная терапия".

В то же время исследования показывают, что во всем мире 25 процентов людей с ВИЧ не принимают АРВ-препараты и умирают, потому что у них нет к ним доступа.

Альтернативный вариант лечения ВИЧ

Врачи разрабатывают новые способы - без уничтожения всей иммунной системы. Моник Нейхейс (Monique Nijhuis), которая занимается исследованиями лекарств от ВИЧ в Нидерландах и которая наблюдает за пациентами, прошедшими такие процедуры, какие были у Марка Франке, считает, что ученые в лабораторных условиях уже создали то, что нужно для лечения и успешного поддержания жизни больных ВИЧ.

"Я могу вылечить клетки, зараженные ВИЧ, с помощью различных методов, - заявила ученая в беседе с DW. - Но дело в том, что мы можем применять их на человеке с ВИЧ-инфекцией только в том случае, если не навредим ему". Хотя генетическая модификация и не так опасна, как трансплантация стволовых клеток, однако, чтобы начать широко применять этот способ, ученые должны убедиться, что так называемые "ножницы", участвующие в терапии, "вырезают" только предполагаемый рецептор CCR5, и ничего больше. "На данный момент я не уверена на 100 процентов, что "ножницы", которые мы так много обучали в лаборатории распознавать CCR5, не распознают по ошибке что-то еще", - говорит Моник Нейхейс.

Необходимо провести дополнительные исследования. В настоящее время этой работой занимаются научно-исследовательские институты, как, например, частный исследовательский Тулейнский университет в американском штате Луизиана, а также базирующаяся в США компания American Gene Technologies, которая готовится опубликовать результаты первой фазы клинических испытаний на людях.

Более подробно об этой истории - в подкасте DW Science Unscripted.

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