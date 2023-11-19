Как служат в украинской армии солдаты с ВИЧ-статусом?

После начала войны России против Украины в ВСУ стали призывать и некоторые категории ВИЧ-инфицированных. DW - о том, как принимают решения военно-врачебные комиссии, условиях прохождения службы и рисках.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину и введения в стране военного положения в украинскую армию стали призывать и тех граждан, которые по состоянию здоровья в мирное время признавались непригодными к военной службе. Среди них - и ВИЧ-инфицированные. Более того, если раньше ограниченно годными в военное время считались только бессимптомные носители ВИЧ, а также люди на первой - самой легкой - клинической стадии болезни, то после утвержденных в августе министерством обороны Украины изменений призвать в армию могут и граждан на второй и третьей стадиях заболевания. Остаются непригодными для военной службы только ВИЧ-инфицированные на четвертой - наиболее тяжелой - стадии заболевания.

Расширение категории ВИЧ-инфицированных, которые считаются ограниченно годными для службы в армии, говорится в обновленном положении о военно-врачебной экспертизе (ВЛЭ) в ВСУ, возможно потому, что при условии систематического применения антиретровирусной терапии (АРТ-терапии) уровень вирусной нагрузки на организм снижается настолько, что риск передачи ВИЧ здоровым лицам приравнивается к нулевому.

Жалобы на недостаточное медицинское обследование

Правозащитники и общественные активисты указывают на ряд недостатков в процедуре призыва людей с ВИЧ-статусом и отсутствие надлежащих условий для их службы.

Как сообщили DW в пресс-службе Украинского Хельсинкского союза по правам человека (УХСПЧ), за 2022-2023 годы в их приемные поступило 313 обращений от людей с ВИЧ-статусом и тех, кто находится в группе риска, связанных с недостаточным медицинским обследованием при мобилизации в армию. По словам пресс-секретаря УХСПЧ Ольги Комаровой, запросы касались как отказов добровольцам в призыве, так и просьб обжаловать заключение о пригодности тех, кто по состоянию здоровья не мог проходить службу.

Украинские рекруты Фото: Kirsty Wigglesworth/AP Photo/picture alliance

Координатор общественной приемной УХСПЧ во Львове Лидия Тополевская, которая уже восемь лет консультирует людей с ВИЧ-статусом, в разговоре с DW отмечает, что обжаловать выводы военно-врачебной комиссии (ВВК) о пригодности к военной службе ВИЧ-инфицированных после внесенных изменений в положение о ВЛЭ стало труднее. Как следует из документа о военно-врачебной экспертизе, решение о пригодности ВИЧ-инфицированных для службы в армии принимается в каждом случае индивидуально на основе лабораторных исследований и с учетом состояния иммунной системы. Однако, как утверждает Тополевская, этого недостаточно, ведь на 2-3 стадиях болезни приобретенные на фоне ВИЧ сопутствующие заболевания могут существенно осложнять жизнь человека.

"Если мы говорим о тех, кто сознательно с начала инфицирования применяет терапию и живет полноценной жизнью - это одно дело. Но многие люди из-за неразвитой системы тестирования узнают о своем статусе поздно и не начинают лечение вовремя, - отмечает Тополевская. - На этом фоне у большинства из тех, с кем я сталкивалась, возникают проблемы с памятью, речью, координацией... А мы говорим о боевых действиях, то есть человек должен быть очень адекватным, чтобы не подставить своих товарищей". По мнению Тополевской, при решении о призыве ВИЧ-инфицированных в армию необходимо принимать во внимание общее состояние организма.

На эту проблему указывает и Дмитрий Шерембей, глава фонда "100% Жизни" - крупнейшей пациентской организации Украины, которая занимается, в частности, людьми с ВИЧ-статусом. По его словам, на состояние ВИЧ-инфицированного человека влияет очень много факторов, которые могут правильно оценить только врачи с узкой специализацией. "Представим человека, который 10-20 лет живет с хроническим заболеванием, а значит все это время принимает химические препараты. Мы не понимаем состояния костей, потому что не знаем уровня кальция в организме, а таких рекомендаций проверок (для ВВК. - Ред.) нет", - отмечает Шерембей.

Он приводит пример военного с ВИЧ, который пошел добровольцем в армию, несмотря на серьезные проблемы с хрупкостью костей. "По сути он хрустальный человек. Он дома сломал себе ногу, просто ударившись о кровать, но он это скрывает", - рассказывает глава фонда "100% Жизни" и добавляет, что нюансов в состоянии здоровья людей с ВИЧ очень много и их надо учитывать, а ВВК в этом некомпетентны.

Что говорят в командовании Медицинских сил ВСУ

Между тем, в командовании Медицинских сил ВСУ, наоборот, настаивают на том, что уточненный порядок обследования людей с ВИЧ-статусом позволяет специалистам военно-врачебной комиссии минимизировать количество ошибок при принятии решения о пригодности к службе.

Учения ВСУ по эвакуации раненых Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

"Если у человека есть заболевание, которое не позволяет по состоянию здоровья выполнять обязанности военной службы, то, конечно, такой гражданин не подлежит мобилизации. В других случаях, когда, например, есть заболевание, находящееся в длительной ремиссии (3-5 лет), состояние военнообязанного нормальное и это подтверждено лабораторными исследованиями, то применяется индивидуальный подход", - отмечает в комментарии DW советница командующего Медицинских сил ВСУ Евгения Сливко.

По ее словам, степень годности в таких случаях определяется по определенной учетно-военной специальности, а такой подход применяется, чтобы "дать командирам больше возможностей и понимания, на какую должность целесообразнее назначать военнослужащего, учитывая его текущее состояние".

В какие войска не направляют людей с ВИЧ-статусом

Правда, конкретных ограничений по месту несения службы или назначению на боевые должности ВИЧ-инфицированных обновленное положение о ВЛЭ не содержит, поэтому решение принимается на усмотрение командиров по заключению военно-врачебной комиссии. Ограниченная годность исключает лишь возможность призыва в подразделения спецназначения десантно-штурмовых войск, морской пехоты, сил специальных операций, за исключением несения службы в подразделениях обеспечения этих видов войск.

Как отмечает Дмитрий Шерембей, место службы человека с ВИЧ не имеет значения при условии последовательного применения АРТ-терапии по определенной схеме и проверки текущей вирусной нагрузки на организм и ответа иммунной системы раз в три месяца.

В украинском военном госпитале Фото: DW

"Если у человека нулевая вирусная нагрузка (что обеспечивается системной антиретровирусной терапией. - Ред.), он не может заразить других, то есть является абсолютно безопасным для окружающих. Но это надо держать на контроле", - отмечает Шерембей. Пока же, продолжает он, ответственность за это возлагается лишь на самих военных, что подтвердила DW также советница командующего Медицинских сил ВСУ Евгения Сливко.

"Военнослужащий является гражданином Украины и соответственно, если он обслуживался у своего семейного врача, то у него также есть возможность получать антиретровирусную терапию от него", - говорит Сливко. Отдельного тестирования на ВИЧ среди военных, по ее словам, за пределами прохождения военно-врачебной комиссии, также не проводится.

В условиях неготовности инфраструктуры ВСУ обеспечить условия для службы людей с ВИЧ-статусом их принудительный призыв, по мнению главы фонда "100% Жизни" Дмитрия Шерембея, противоречит здравому смыслу. "Если без надлежащих условий человек умрет в окопе из-за своего заболевания, государство должно будет выплатить его семье 15 миллионов гривен", - отмечает Шерембей.

Защита персональных данных ВИЧ-инфицированных

В то же время, продолжает он, шанс на позитивные изменения есть. По словам главы фонда "100% Жизни", новое руководство министерства обороны приняло во внимание предостережения общественных активистов и экспертов и вместе с ними сейчас работает над доработкой положения о призыве людей с ВИЧ-статусом.

Бой под Авдеевкой Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS

Одна из идей - ввести электронную систему оборота персональных данных, что обеспечило бы необходимую конфиденциальность и безопасность военных с ВИЧ. "Это очень чувствительный вопрос для многих ВИЧ-инфицированных. Ведь нынешняя система бумажного учета не может предотвратить утечку данных, особенно в маленьких городах, что грозит злоупотреблениями", - отмечает эксперт.

Кроме того, "100% Жизни" совместно с министерством обороны работает над реализацией проектов по тестированию военных на ВИЧ и туберкулез и ведут переговоры с потенциальными донорами. "Это очень важно, ведь человек может долго болеть и не понимать, что с ним. Ему все время лечат насморк, а это может быть совсем не он", - говорит руководитель фонда.

В то же время Шерембей, который и сам, имея ВИЧ-статус, пошел добровольцем в армию после начала полномасштабного вторжения РФ, настаивает на необходимости оставить окно возможностей тем людям с ВИЧ, которые хотят служить. "Если у них достаточно здоровья, препаратов и возможностей обеспечить для себя своевременную сдачу анализов, для них не должно быть преград", - убежден он.

Смотрите также: