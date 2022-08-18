 Немецкие и российские города-побратимы отложили дружбу до послевоенных времен | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 18.08.2022

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Культура и стиль жизни

Немецкие и российские города-побратимы отложили дружбу до послевоенных времен

Официальных контактов между немецкими и российскими городами нет, мероприятия отменены.

Новый дворец в Штутгарте. Февраль 2022 года

Новый дворец в Штутгарте. Февраль 2022 года

Пару дней назад с улиц Дюссельдорфа исчезли таблички "Москва", напоминавшие о дружбе немецкого города с российской столицей. Мы решили выяснить, как обстоят дела с партнерами российских городов в целом по Германии. Вот какие ответы пришли из Берлина, Штутгарта и Баден-Бадена.

"Партнерство между городами приостановлено. Нет никаких контактов и мероприятий", - ответил на наш запрос представитель берлинского сената Кай-Уве Мерц (Dr. Kai-Uwe Merz). 

Затишье после 30 лет партнерства царит также между Штутгартом и Самарой. Пресс-секретарь администрации немецкого города Яна Штайнбек (Jana Steinbeck) на запрос DW ответила следующее: "После начала войны России против Украины Штутгарт приостановил активный обмен с Самарой - отменены взаимные визиты и программа празднования 30-летия партнерства. В настоящее время праздникам нет места и в них нет смысла. Но это не конец нашего партнерства. Мы надеемся возобновить связи с Самарой после окончания войны".

Баден-Баден тоже пока отказался от контактов с Сочи

30-летний юбилей дружбы Штутгарта с Самарой - не единственный праздник, который не состоится из-за вторжения России в Украину. 10 лет исполняется и официальному партнерству между Баден-Баденом и Сочи. DW обратилась за комментарием к бывшему бургомистру Баден-Бадена Курту Либенштайну (Kurt Liebenstein). Он занимал эту должность с 1994 по 2009 годы, отвечая, в частности, и за международное сотрудничество. Курт Либенштайн был одним из инициаторов партнерства между Баден-Баденом и Сочи. Сегодня Курт Либенштайн является заместителем председателя Общества по партнерским отношениям и отвечает непосредственно за дружбу с Сочи. Партнерство после вторжения России в Украину было заморожено. 

Достоевский в Баден-Бадене

Достоевский в Баден-Бадене

"Партнерству Сочи и Баден-Бадена уже 10 лет. У него есть исторические предпосылки. После женитьбы царя Александра Первого, противника Наполеона, на баденской принцессе связи, прежде всего, между известными людьми из России с Баден-Баденом в XIX веке были очень тесными. Они нашли отражение в памятниках Достоевскому, Тургеневу, Гоголю, Жуковскому... Ельцин называл Баден-Баден самой русской культурной столицей Европы, - отмечает Курт Либенштайн. - В начале 2000-х здесь прошли шесть больших немецко-российских форумов, которые должны были внести вклад в развитие тесных связей между Германией и Россией, целью которых был мир и благополучие народов Европы. Среди участников были Евгений Примаков и Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger). Братоубийственная война против Украины разрушила эти надежды. К сожалению, российский народ, ослепленный лживой пропагандой, совершенно очевидно не осознает, что руководство России натворило - для своей страны и для Европы. Условия жизни людей в России и Европе ухудшаются, культурные связи разрушаются. И друзья становятся снова врагами". 

После вторжения России в Украину Общество по партнерским отношениям приняло резолюцию о замораживании партнерства с Сочи (партнерство с Ялтой было заморожено в 2014 году. - Ред.). Курт Либенштайн приводит такие строки из резолюции Общества по партнерским отношениям о войне между Россией и Украиной: "Агрессивная война России в Украине противоречит целям, которые ставит перед собой Общество, международному праву и европейскому правопорядку". В резолюции Общества также подчеркивается, что в войнах страдают люди, и именно им адресовано сочувствие Общества.

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    Автор: Ефим Шуман


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