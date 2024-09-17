Руртриеннале-2024. Фотографии
Чем удивил и запомнился один из важнейших театральных фестивалей Европы - Рурский триеннале 2024 года?
Хочу абсолютной красоты
I Want Absolute Beauty • Музыкальный спектакль режиссера Иво ван Хове, состоящий из песен Пи Джей Харви в исполнении Сандры Хюллер.
ЛЕГЕНДА
LEGENDE • Спектакль Кирилла Серебренникова, посвященный советскому кинорежиссеру Сергею Параджанову. Создан фестивалем Руртриеннале и гамбургским театром Талия.
Голоса Грузии
Georgian Voices • Специальный концерт Патриаршего хора Кафедрального собора святой Троицы из Тбилиси, приглашенного на фестиваль для участия в спектакле "ЛЕГЕНДА".
Береника
Bérénice • Спектакль Ромео Кастеллуччи по одноименной пьесе Жана Расина с Изабель Юппер в роли иудейской царицы Береники.
Хаугтусса
Haugtussa • Спектакль Элине Арбо на основе цикла песен Эдварда Грига, созданный совместно фестивалем Руртриеннале и норвежским Национальным театром.
Лошадь ест шляпу
Pferd frisst Hut • Музыкальная комедия Базельского театра и берлинской "Комише опер" по водевилю "Соломенная шляпка". Музыку для спектакля написал немецкий рок-певец Герберт Грёнемайер.
БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ
FUTUR PROCHE • Танцевальный спектакль Фламандской оперы в сопровождении клавесина (Госка Испхординг), поставленный Яном Мартенсом для Авиньонского фестиваля в 2022 году.
А-ля карт
À la carte • Импровизационный танцевальный вечер - хореографическое представление, темы которого определяла публика. Совместный проект Dresden Frankfurt Dance Company и ++1.
The Faggots and Their Friends Between Revolutions
Квир-революция и сексуальное освобождение на сцене Руртриеннале - музыкальный спектакль по одноименному роману Ларри Митчелла 1977 года, посвященный истории борьбы за права ЛГБТ+.
Pump Into The Future Ball
Бал-конкурс в традициях драг-балов прошлого века в Нью-Йорке. Широкую известность бальная культура получила после документального фильма "Париж горит" и хита Мадонны "Vogue".
Вечернее волшебство
Abendzauber • Иммерсивная инсталляция в бывшем угольном бункере комплекса "Цольферайн" в Эссене, подготовленная Руртриеннале и хором Chorwerk Ruhr.
Проект "Y"
Проект бельгийского хореографа Анны Терезы Де Кеерсмакер в эссенском музее "Фолькванг", интерпретировавшей выставленные в залах произведения искусства языком современного танца.
Celebrating 40 years
Особый гость Рурского триеннале - Анжелика Киджо. Обладательница пяти "Грэмми" и самая популярная певица Африки дала в Дуйсбурге концерт по случаю 40-летия своей карьеры.
Открывая рай
Unlocking Paradise • Музыкальный спектакль о жизни и мечтах людей в Рурской области, в котором играют жители этого региона - дети, подростки и взрослые разных национальностей.
Guintche
Марлен Монтейро Фрейтас показа в Эссене свой перформанс Guintche. На родине хореографа в Кабо-Верде так называют один вид птиц, секс-работниц и людей, постоянно перескакивающих с темы на тему.
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• Что показали на фестивале Руртриеннале в 2024 году?
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