А что бы вы сделали в последний час жизни?

В гамбургском театре Thalia прошла премьера спектакля "Апокалипсис завтра". Постановку, в которой современная хореография соединяется с эсхатологической драмой, по тексту Михаила Дурненкова создали режиссер Евгений Кулагин и хореограф Иван Евстигнеев.

60 минут до апокалипсиса. Версия Kirill &Friends

На часах обратный отсчет. У шестерых, оказавшихся в одном пространстве, остался всего один час. Грядет апокалипсис, и последние 60 минут жизни вдруг становятся необычайно важными, драгоценными, их уже нельзя разменять на пустяки. С каждым мгновением они безвозвратно утекают по капле, и героям срочно нужно понять, что же самое главное они всю жизнь откладывали на потом, на что не решались, о чем не хотели думать. Нет больше времени на притворство, светские условности, общественные нормы. Культурная шелуха легко слетает, когда навстречу стремительно несется небытие.

Драматург Михаил Дурненков рассказал о сложном и многоступенчатом процессе создания спектакля. Авторами постановки он считает всю театральную труппу.

"Сначала был "застольный" период: мы пробовали всякие драматургические техники. Например - интервью персонажей, когда вся труппа задает любые вопросы актеру, который в образе вынужден на них отвечать. Рассуждали, разговаривали, делились своими мыслями о том, как провели бы последний час (день, неделю). Затем был долгий период в танцклассе, где мы проверяли идеи в движении. Это уже больше была вотчина нашего хореографа Ивана Евстигнеева. Я был все это время на репетициях, записывал какие-то удачные вещи, затем мы с режиссером придумали примерную структуру будущего спектакля с учетом появившихся персонажей, выращенных в процессе репетиций актерами. Затем началась сама постановка. Тут все авторы так или иначе в таком процессе", - рассказал драматург.

Первый спектакль новой компании Кирилла Серебренникова

"Апокалипсис завтра" предполагает, что перед необратимостью гибели человеку прежде всего очень захочется секса. Еще он впадет в отчаяние. Будет ожесточенно, до крови, драться. Истерически хохотать. Вспоминать времена, когда был счастлив. Захочет поговорить с мамой. Перед лицом смерти люди будут проявлять невероятное благородство и делиться чем-то драгоценным, например, слезами. Или замкнутся в своем отчаянии, чтобы от безысходности буквально жрать землю.

"Апокалипсис завтра" - первый спектакль, выпущенный немецкой компанией Kirill &Friends, которую в январе представил общественности Кирилл Серебренников. Создатели спектакля собрали удивительный актерский состав. Большей частью это артисты "Гоголь-центра": Один Байрон, Никита Кукушкин, Светлана Мамрешева, а также Кэмпбелл Каспари, Адела Махарани и Капуцин Шаттлайтнер. Артисты играют на разрыв, без жалости к себе, выходят на поклон с разодранными коленями, из которых сочится кровь. Кэмпбелл Каспари опирается на костыль: он и Один Байрон во время репетиций мистическим образом одновременно получили серьезные травмы ног.

На пластический язык универсальные образы Дурненкова смог переложить хореограф Иван Евстигнеев. Коллаборация хореографа с режиссером Евгением Кулагиным известна в России под брендом "Диалог данс" еще с 2002 года, когда творческий дуэт, в будущем обладатели высшей театральной премии России "Золотая маска", открыли собственную студию современной хореографии в Костроме.

Актеры спектакля "Апокалипсис завтра" Фото: Fabian Hammerl

Периметр сцены художница Ксения Перетрухина минималистично оформила подвижными стальными стеллажами, на которых в несколько ярусов расположились зеленые растения. Трансформируясь, они превращаются из современных лесов в декоративные стены, или эдемские сады, или постапокалиптическую природу, в которой без следа растворяется неудачная версия человечества, чтобы заново запустить цикл бесконечного перерождения.

Спектакль идет на английском языке, что в сочетании с другими факторами - участием европейских артистов, активным использованием пластических решений - делает продукцию конкурентноспособной на международном уровне.

Драматург Михаил Дурненков - о человечности

Литературный автор "Апокалипсиса завтра", драматург Михаил Дурненков стал одним из первых театральных деятелей, против которых обратилась российская карательная машина. После того, как драматург опубликовал в соцсетях антивоенный пост и пожелал украинской армии победы, его изгнали из официальных театральных институций и завели дело о "дискредитации армии". С тех пор Дурненков уехал в Финляндию, продолжает создавать пьесы, которые ставятся по всему миру. Тему конца человечества он уже начал исследовать в спектакле 2023 года "Короткий эпизод в истории всеобщей грибной цивилизации", который вышел в Финляндии.

"Мы сталкиваемся с необходимостью и невозможностью сказать, что такое человек, и в чем, собственно, заключается понятие человечности - перед лицом времени, как в спектакле про будущее, или перед лицом неизбежной гибели - как в "Апокалипсисе". И там, и там - экзистенциальное переживание собственной конечности и необходимости оставить знак - росчерк, - что здесь был человек", - пояснил Михаил Дурненков.

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