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Лия Ахеджакова
Лия АхеджаковаФото: Vyacheslav Prokofyev/dpa/TASS/picture alliance
КультураРоссия

Травля Ахеджаковой: что говорят ее коллеги?

Елена Дожина
54 мин. назад

Московский театр "Современник" отменил все спектакли с участием Лии Ахеджаковой. Актрису буквально затравили в соцсетях. При этом ее поддержали многие известные коллеги.

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Атака на Лию Ахеджакову продолжает вызывать возмущение в театральной среде. Московский театр "Современник", в котором народная артистка России служит уже полвека, решил в феврале и марте отменить показы единственного на данный момент спектакля с ее участием "Игра в джин".

Как стало известно редакции DW, народной артистке позвонил директор "Современника" Юрий Кравец и сообщил, что спектаклей не будет - из-за гневных писем в адрес актрисы. Театр якобы страдает из-за недовольства тех, кто считает, что сцена "Современника" оскверняется "русофобкой и предательницей" Ахеджаковой. Ключевую роль в снятии спектакля "Игра в джин" мог сыграть департамент культуры Москвы. Лия Ахеджакова не скрывает своего осуждения российской агрессии против Украины. "Не отмыться никогда", - считает она.

На актрису обрушилась волна хейта. "Дорогие друзья, пришлось закрыть аккаунт из-за обрушившегося негатива", - написано сейчас на страничке актрисы в Instagram. Во избежание новых проблем, 84-летняя актриса неохотно идет на контакт с прессой. "Любое интервью, которое я дам, могут перевернуть, переиначить и поставить мне в вину", - опасается Ахеджакова. На вопрос DW: "Как же Вы теперь будете жить - без театра?", она горько ответила: "Мне недолго осталось, как-нибудь да проживу".

Лия Ахеджакова в спектакле
Лия Ахеджакова в спектакле "Первый хлеб" на сцене "Современника" летом 2021 года. Снят с репертуара в октябре 2022 года.Фото: Sergei Karpukhin/TASS/picture alliance

Акция в поддержку Ахеджаковой

Известный режиссер Кирилл Серебренников, покинувший Россию до начала войны России против Украины, объявил о запуске акции "Письма для Лии" - в поддержку Ахеджаковой. Все послания, полученные по указанному им адресу электронной почты, Серебренников обещал распечатать и лично отдать знаменитой актрисе. Режиссер также анонсировал передачу писем и в театр "Современник". "Все, что произошло в последние два дня с легендой русского театра и кино Лией Ахеджаковой, мы считаем недопустимым, гадким и подлым", - написал Серебренников в соцсетях.

На своих страничках в соцсетях актрису поддержал и популярный актер Андрей Бурковский, с конца прошлого года находящийся в США. "Лия Меджидовна, всегда восхищался Вами и мечтаю видеть Вас на сцене", - написал он, иронично подчеркнув, что хотел противопоставить свое скромное личное послание реакции толп разгневанных зрителей, якобы заваливших театр письмами. "Как говорил Дамблдор, "счастье можно найти даже в темные времена, если не забывать обращаться к свету", - написал Бурковский.

Возмущение по поводу запрета выходить на сцену, который уже коснулся Ахеджаковой, Назарова и Филиппенко, выразил режиссер Александр Молочников. "Только вот за то, что вы украли последние годы сцены и кино у великих стариков, вы (минкульт, депутаты, уж простите, не позволяющие им выходить на сцену руководители театров) будете гореть в аду", - написал он в соцсетях. 

Артисты поддерживают Ахеджакову

В поддержку народной артистки уже высказались многие ее коллеги по цеху. Чулпан Хаматова, работавшая с Ахеджаковой в московском театре "Современник", записала видео в ее поддержку. "Ахеджакова - это и есть лучшее в театре "Современник". И теперь лучшего в этом театре нет, - сказала Хаматова в эмоциональном обращении. - Случилось безобразие, случилась трусость, случилась низость, случился отвратительный прогиб под людей, которые, не знаю, настоящие или какие-то тролли… Любовь к Лии Ахеджаковой всенародна". Хаматова напомнила, что "Игра в джин" - один из последних спектаклей Галины Волчек, который она ставила "на Лию Ахеджакову и Валентина Гафта".

Народная артистка РФ Мария Миронова с возмущением написала в Instagram: "Грустная до боли, возмутительная несправедливость, которая уже не укладывается в голове... Лия Ахеджакова не может выходить на сцену? Это как?". В этой связи Мария Миронова упомянула и про народного артиста РФ Дмитрия Назарова, который недавно вместе с женой Ольгой Васильевой был уволен из МХТ им. Чехова за свою антивоенную позицию. "По-моему, это предел и черта, за которые заходить уже нельзя. Дорогие, поддержите!", - призывает Миронова. За сутки под ее постом появились тысячи комментариев.

"Единственная и неповторимая Лия Меджидовна Ахеджакова, любовь, уважение и поддержка!", - так в соцсетях отреагировала на травлю Ахеджаковой известная актриса Алена Хмельницкая. Она разместила на своей страничке отрывок из фильма "Служебный роман" Эльдара Рязанова. "Вы неувольняемы из наших сердец", - подчеркнула Хмельницкая.

Ирония судьбы

Лию Ахеджакову поддержала также польская актриса Барбара Брыльска. Вместе они снимались в фильме Рязанова "Ирония судьба, или С легким паром". Брыльска сыграла главную роль в паре с Андреем Мягковым. Но в числе самых ярких были эпизоды с Лией Ахеджаковой и Валентиной Талызиной. Брыльска заявила, что родина ее недостойна и посоветовала Ахеджаковой уехать из России.

После этого зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила стереть саму Барбару Брыльску из любимого россиянами фильма. По мнению включенной в западные санкционные списки Занко, это легко сделать с помощью современных технологий. В качестве примера она разместила в Telegram небольшое видео, в котором заменила польскую актрису на озвучивавшую ее Валентину Талызину. "Сделала сама, у профессионалов это получится еще правдоподобнее", - считает депутат. 

Кадр из спектакля
Кадр из спектакля "Игра в джин"Фото: picture-alliance/dpa/Sputnik/S. Pyatakov

"Игра в джин" - история одиноких стариков

Спектакль "Игра в джин" был поставлен десять лет назад. Лия Ахеджакова сначала пять лет играла в нем вместе с Валентином Гафтом, а потом пять лет - с приглашенным в "Современник" артистом Малого театра Василием Бочкаревым. В американской пьесе главные герои - старики. Два одиноких человека сталкиваются в своем последнем пристанище, в доме престарелых, за карточным столом. За игрой они забывают об окружающем мире… Эту трогательную историю очень хорошо принимали зрители, вплоть до последнего раза.

По информации DW, Ахеджакова пока числится в штате театра "Современник", и дирекция намерена обсудить с худсоветом возможность выделения для артистки режиссера и пьесы, которую она будет репетировать. Однако в данный момент актриса лишена возможности появляться на сцене, на которой она играла с 1977 года.

Ранее театр убрал из репертуара спектакль "Крутой маршрут", а также постановку "Первый хлеб" по пьесе молодого драматурга Рината Ташимова. Российские СМИ писали, что это произошло из-за жалоб организации "Офицеры России", обвинивших актрису в том, что она своей ролью оскорбила чувства ветеранов войны.

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