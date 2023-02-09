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Фото: Sergei Karpukhin/TASS/picture alliance/dpa
ПолитикаРоссия

За что "закрыли" Ахеджакову?

Виктор Вайц
1 ч. назад

Руководство московского театра "Современник" решило убрать из репертуара спектакль "Игра в джин", в котором Лия Ахеджакова, народная артистка России, играла одну из главных ролей. Почему?

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Лия Ахеджакова сообщила, что спектакль "Игра в джин" снят c репертуара театра "Современник". По словам актрисы, ей позвонил директор театра Юрий Кравец и сообщил, что вынужден был сделать это из-за гневных писем в ее адрес.

Как стало известно редакции DW, народной артистке было сказано, что театр буквально завален письмами россиян, которые возмущены тем, что "святая сцена "Современника" оскверняется русофобкой и предательницей Ахеджаковой. Дирекция театра позвонила в департамент культуры Москвы - чиновники велели убрать из репертуара спектакль "Игра в джин".

"Игра в джин" был последним спектаклем, в котором Ахеджакова играла в "Современнике". Об отмене и соответствующих изменениях в репертуаре можно прочитать на сайте театра

Спектакль "Игра в джин": 10 лет успеха

"Игру в джин" десять лет назад поставила Галина Волчек. Лия Ахеджакова сначала пять лет играла в нем вместе с Валентином Гафтом, а потом пять лет - с артистом Малого театра Василием Бочкаревым. В американской пьесе речь идет о двух стариках в доме престарелых. Эту трогательную историю очень хорошо принимали зрители - полные залы и цветы вплоть до последнего раза.

По сведениям DW, актриса пока числится в штате театра, дирекция намерена обсудить с художественным советом возможность выделения для артистки режиссера и пьесы, которую она будет репетировать. Однако в данный момент актрисе нельзя появляться на сцене театра, в котором она играла с 1977 года.

Запрет на профессию из-за гражданской позиции?

Депутат комитета по культуре Госдумы, актриса Елена Драпеко в беседе с интернет-изданием "Абзац" прокомментировала сообщения о снятии спектаклей с участием артистки Лии Ахеджаковой следующим образом: "Это право художественного руководителя и дирекции театра. Они формируют репертуар. Возможно, это связано с ее позицией".

"Вообще, что касается конкретных спектаклей и конкретных персоналий, в том числе медийных, то это право и обязанность руководителей учреждений - контролировать, чтобы их репертуарный план соответствовал политическому моменту, ситуации. Учредители, например, министерство культуры, также должны за этим смотреть", – заявила Елена Драпеко.

Не только из-за жалоб "Офицеров России"

Ранее театр отменил показ спектакля "Первый хлеб" по пьесе молодого драматурга Рината Ташимова. Российские СМИ писали, что это произошло из-за жалоб организации "Офицеры России". Актрису Ахеджакову они обвинили в том, что она своей ролью оскорбляла чувства ветеранов войны.

Лия Ахеджакова в роли бабушки Нурии в спектакле
Лия Ахеджакова в роли бабушки Нурии в спектакле "Первый хлеб".Фото: Sergei Karpukhin/TASS/picture alliance

Однако редакция DW располагает сведениями, что еще во время читки пьесы кто-то из труппы театра сигнализировал в соответствующие органы, мол, с пьесой что-то не то. После того, как был снят спектакль "Первый хлеб", из репертуара театра убрали и "Крутой маршрут", а теперь еще и "Игру в джин".

Ахеджакова пострадала из-за "антироссийской риторики"?

Организация "Офицеры России" поддержала решение о снятии всех спектаклей с участием Ахеджаковой в "Современнике". Председатель ее президиума Сергей Липовой в интервью изданию NEWS.ru напомнил, что ранее их организация уже публично выступала за отстранение артистки. "И хоть наше заявление не осталось без внимания общественности и Лия Ахеджакова даже пропала с радаров на какое-то время, но, как оказалось, так ничего и не поняла. Ведь после начала проведения СВО она продолжила антироссийскую риторику. И эти выпады не остались без внимания, в том числе и со стороны руководства театра "Современник", - заявил Липовой.

Сама артистка считает решение снять ее последний спектакль с репертуара фактическим запретом на профессию. Опасаясь проблем со стороны российских властей, она отказывается от бесед с журналистами. "Любое интервью, которое я дам, могут перевернуть, переиначить и поставить мне в вину", - подчеркивает Ахеджакова.

Только на один вопрос DW она согласилась дать ответ. 
- Как же Вы теперь будете жить - без театра? 
- Мне недолго осталось, как-нибудь да проживу.

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