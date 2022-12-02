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Кирилл СеребренниковФото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance
КультураГермания

Российско-украинский "Вий" в Гамбурге: как такое возможно?

Артем Иванов
4 мин. назад

Премьера спектакля "Вий" состоится в гамбургском театре Thalia в субботу 3 декабря. Над идеей и текстом совместно работали российский режиссер Кирилл Серебренников и украинский драматург Богдан Панкрухин.

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Да, такое возможно и в наши дни: над созданием спектакля работали российский режиссер и украинский драматург. Вместе. На сайте гамбургского театра Thalia написано: "<...> Серебренников хочет реализовать в духе искусства то, что в настоящее время практически невозможно в реальности: партнерство между художниками, которые, независимо от своего происхождения, верят в одни и те же ценности - несмотря ни на что". В основу спектакля легла мистическая повесть "Вий" Николая Васильевича Гоголя. Премьера состоится в субботу 3 декабря.

"Гоголь-центр" в Москве прекратил свое существование летом этого года. Однако его дух, хотя бы частично, перебрался сейчас в Гамбург - вместе с Кириллом Серебренниковым. На большой сцене театра Thalia вот уже почти год с успехом идет "Черный монах" по Чехову. Эту постановку Серебренникова в нынешнем театральном сезоне не просто пригласили на Авиньонский фестиваль во Францию. "Черный монах" стал спектаклем, открывшим этот престижнейший театральный форум. И показывали его на сцене Папского дворца - особое признание для режиссера. 

"Вий - это война"

На очереди - "Вий" по мотивам повести Гоголя на малой сцене Thalia. Богдан Панкрухин и Кирилл Серебренников радикально переработали материал, создав нечто современное, актуальное. У них получился спектакль о войне и о том, что сейчас происходит с миром. Постановка полна размышлений о европейском искусстве и поэзии, основанной на вере в гуманизм, а не в силу разрушения - "вопреки Ленинграду, Хиросиме, Ковентри, Дрездену, Грозному или Мариуполю".

В спектакле заняты российские актеры Филипп Авдеев и Виктория Мирошниченко, 20-летний украинский актер Александр Яценко, артисты труппы театра Thalia. 

Российский актер Филипп Авдеев
Российский актер Филипп Авдеев Фото: Armin Smailovic

Вот что написал о новой постановке режиссер спектакля Кирилл Серебренников: "<...> В славянской мифологии Вий - фигура из подземного мира, чей взгляд убивает. Его глаза закрыты огромными веками, которые он не может открыть без посторонней помощи <...>. Его взор невыносим для тех, на кого он смотрит. <...>  В конце повести Гоголя у Вия приподнимаются веки - он открывает глаза. Но главный герой не умирает от этого взгляда. Смертелен был его собственный страх перед этим взглядом... Весной 2022 года я начал писать пьесу вместе с молодым украинским драматургом Богданом Панкрухиным. Мы проработали сотни репортажей, посмотрели документальные фильмы и видео о войне. <...> В нашем спектакле Вий - это война: бездушное чудовище с закрытыми глазами. Оно лишает людей их личности и их будущего. Вместе мы пытаемся понять и рассказать историю этой катастрофы. Что происходит, когда мы открываем глаза и смотрим друг на друга? Что, если мы не закроем их?"

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