 Каннский фестиваль в разгар войны в Украине | Кино: что снимают и смотрят в Германии | DW | 17.05.2022

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Кино

Каннский фестиваль в разгар войны в Украине

После пандемии коронавируса Каннский кинофестиваль возвращается в обычный режим работы, но проходит в необычных условиях - на фоне страшной войны в центре Европы, развязанной Россией против Украины. РФ объявлен бойкот.

Каннский фестиваль стратовал 17 мая 2022 года

Юбилейный 75-й Международный Каннский кинофестиваль, самый значимый форум такого рода в Европе и один из важнейших в мире, стартовал 17 мая на Лазурном берегу. В 2020 году его отменили из-за пандемии коронавируса, в 2021-м он прошел в сокращенном формате. В нынешнем году он идет в обычном режиме, но в необычных условиях - на фоне страшной войны в центре Европы, которую Россия развязала против Украины.

В основной программе - проект Кирилла Серебренникова

Генеральный директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо заранее объявил о решении не принимать официальные российские делегации - однако оставил за собой право включить в программу работы российских кинематографистов.

Сцена из фильма Жена Чайковского

Сцена из фильма "Жена Чайковского"

Так, в основной конкурсной программе участвует российский режиссер Кирилл Серебренников с его работой "Жена Чайковского". Фремо аргументировал это тем, что при создании своего фильма Серебренников не получал никакого финансирования от российского государства. Кино-, теле- и театральный режиссер, который в течение двух лет находился у себя на родине под домашним арестом, сейчас живет в Германии и Франции. На кинофестивале в Каннах он уже в третий раз.

Представляемая им на Лазурном берегу картина рассказывает о трагическом периоде жизни великого русского композитора Петра Ильича Чайковского, который, пытаясь скрыть от общественности свою гомосексуальность, женился на влюбленной в него девушке - и сделал ее существование невыносимым.

Конкурсные блокбастеры

В общей сложности 20 фильмов соревнуются в официальной конкурсной программе, причем только четыре из них сняты женщинами. Среди их создателей немало тех, кто уже участвовал в Каннском кинофестивале, а некоторые даже удостаивались "Золотой пальмовой ветви" - главной награды этого киносмотра. Например, канадский кинорежиссер, сценарист и актер Дэвид Кроненберг, один из крупнейших представителей американского независимого кино, являющийся дважды призером Каннского фестиваля и даже возглавлявший в свое время его жюри, приехал на Лазурный берег с картиной "Преступления будущего". В главных ролях снялись Леа Сейду, Вигго Мортенсен и Кристен Стюарт. Действие научно-фантастического фильма-хоррора "Преступления будущего" происходит в недалеком будущем, когда появляется возможность с помощью передовых технологий изменить биологию человека.

Американский кинорежиссер Джеймс Грэй

Американский кинорежиссер Джеймс Грэй

Внимание зрителей и кинокритиков обещает привлечь и фильм "Время Армагеддона" американца Джеймса Грэя. Его действие происходит в 1981 году в период президентских выборов в США, в результате которых Белый дом возглавил Рональд Рейган. Определенную роль в победе ставшего политиком киноактера сыграл Фред Трамп, отец тогда еще будущего американского лидера Дональда Трампа. В основу картины легли личные воспоминания Джеймса Грэя о том времени, когда он учился с Трампом-младшим в одной школе, а Трамп-старший был ее директором. Актерский состав ленты поистине звездный: главные роли исполняют Энн Хэтэуэй, Энтони Хопкинс, Джереми Стронг. Приглашение к участию в конкурсе Каннского фестиваля Грэй получал уже пять раз, но пока уезжал отсюда с пустыми руками.

Среди участников нынешнего Каннского кинофестиваля, уже становившихся в разные годы обладателями "Золотой пальмовой ветви", - братья Жан-Пьер и Люк Дарденн из Бельгии, шведский постановщик Рубен Эстлунд, мастер кино из Японии Корээда Хирокадзу, румынский кинематографист Кристиан Мунджиу, корифей южнокорейского кино Пак Чхан Ук.

От ужастиков до гламура

В этом году фильмом открытия Каннского кинофестивали стала картина "Coupez!" ("Режьте!") оскароносного французского режиссера Мишеля Хазанавичуса. Эта комедия о зомби - ремейк японского проекта "Зомби одним планом". Изначально она должна была называться "Z" (от "зомби")".

Кадр из картины Coupez!

Кадр из картины "Coupez!"

Но поскольку теперь эта буква ассоциируется с войной, развязанной Россией против Украины, фильм был переименован. Международное название остается прежним - "Окончательный монтаж". Картина рассказывает о молодых кинематографистах, приступающих к съемкам малобюджетного хоррора о нашествии зомби и неожиданно ставших объектами нападения реальных мертвецов.

Триллер "Священный паук", представленный на конкурс шведским режиссером иранского происхождения Али Аббаси, также жутковат. Фабула его такова: неизвестный, которого в народе окрестили "Пауком-убийцей", а на самом деле он - отец семейства по имени Саид, сеет хаос в иранском Мешхеде. Саид взял на себя "божественную миссию" - очистить город, являющийся священным местом для шиитов, от уличных проституток, и совершает несколько убийств.

Том Круз в фильме Топ Ган: Мэверик

Том Круз в фильме "Топ Ган: Мэверик"

Гламур обеспечивают несколько премьерных фильмов, которые идут вне конкурса. В первую очередь это продолжение культового боевика "Лучший стрелок" ("Top Gun") 1986 года - "Топ Ган: Мэверик" американского режиссера Джозефа Косински. В новой картине события разворачиваются 36 лет спустя. Главную роль по-прежнему играет Том Круз, который лично представит фильм на Лазурном берегу. Также вне конкурса будет показан фильм "Элвис" австралийского режиссера База Лурмана. Это биографическая кинолента о короле рок-н-ролла Элвисе Пресли, образ которого воплотил американский актер Остин Батлер. А его не менее легендарного менеджера Тома Паркера играет Том Хэнкс.

Проблемы беженцев в Европе

Бросается в глаза то, что на Каннском кинофестивале не представлено ни одной работы кого-либо из кинематографистов с африканского континента. Правда, проблемы африканцев поднимают несколько западных кинорежиссеров, посвятивших свои фильмы темам колониализма, миграции и расизма. Так, братья Дарденн показывают в Каннах драму "Тори и Локита" о паре молодых беженцев из Африки, которые отправляются за лучшей жизнью в Бельгию. Главные роли исполнили Джоэли Мбунду и Пабло Шилс.

В фильме "Младший брат" французской постановщицы Леонор Серай повествуется история матери и двух ее сыновей, которые эмигрируют из Кот-д'Ивуара в Париж в 1986 году. Действие картины заканчивается в 2010 году, когда семья из-за проблем и разладов находится на грани распада. А работа испанского независимого режиссера Альберта Серра "Мучения на островах" рассказывает о конфликтах между французским истеблишментом и местным населением во Французской Полинезии.

Конкурсная работа Кристиана Мунджиу может стать интересной с точки зрения понимания природы расизма: действие его драмы "RMN" разворачивается в трансильванском городке. Среди рабочих местной фабрики растет число иностранцев, и жителями городка овладевают расистские предрассудки, что накаляет страсти и порождает конфликты.

Украинское кино и бойкот России

С самого начала руководство Каннского кинофестиваля заявило о безусловной поддержке Украины и не допустило на форум не только официальные российские делегации, но и российских кинематографистов, кинокритиков и журналистов. Тот факт, что Кирилл Серебренников сейчас находится в Каннах, лишь незначительно смягчает эту жесткую позицию.

Зато самому известному российскому кинокритику, уроженцу Львова Андрею Плахову в каннской аккредитации было отказано. Однако он воспринял это как данность. "В общем, Каннский фестиваль этого года я пропускаю, причем без особых сожалений. Смешно страдать по такому ничтожному поводу во времена, когда рушится мир и в огромных количествах гибнут люди на моей родине - Украине. В конце концов мы действительно должны почувствовать на своей шкуре, каково быть гражданином страны-агрессора", - написал он на своей странице в Facebook.

Позиция Сергея Лозницы

Однако не все в Украине разделяют политику "нулевой терпимости" ко всему российскому. Например, Сергей Лозница, вероятно, самый известный современный украинский режиссер, еще в марте выступил против всеобщего бойкота российских фильмов.

Режиссер-документалист Сергей Лозница

Режиссер-документалист Сергей Лозница

"То, что происходит на наших глазах, ужасно, но я прошу вас не впадать в сумасшествие. Мы не должны судить людей по их паспортам. Мы можем судить о них по их поступкам. Паспорт привязан к тому месту, где мы родились, а поступок - это то, что человек делает добровольно ", - заявил он в интервью журналу Variety. За эту позицию Лозница был исключен из состава Украинской киноакадемии, основанной в 2017 году.

В Каннах состоится премьера его документального фильма "Естественная история разрушения" о бомбардировках немецких городов в годы Второй мировой войны. Он будет показан в рамках внеконкурсной программы.

Фильмы о войне

Также в Каннах будет представлен фильм "Мариуполис 2" погибшего в Мариуполе литовского документалиста Мантаса Кведаравичюса. Картина смонтирована из материала, который режиссер снимал перед гибелью. Материал сохранила его невеста Анна Билоброва, находившаяся вместе с ним в Мариуполе. Билоброва смонтировала "Мариуполис 2" вместе с монтажером Дуней Сычевой, уже работавшей с Кведаравичюсом. Премьера фильма "Мариуполис 2" состоится 19 мая.

В одной из дополнительных программ фестиваля, секции "Особый взгляд", внимание привлекает еще один фильм - "Видение бабочки" молодого украинского режиссера Максима Наконечного. Фильм, завершенный до войны, рассказывает "суровую сюрреалистическую историю женщины-воина", летчицы Лилии, которая отчаянно пытается вернуться к нормальной жизни после освобождения из вражеского плена, - так представляет свою работу режиссер.

"Снимая этот фильм, я питал надежду, что он в большинстве своем будет о прошлом и о последствиях войны, с которыми мы как общество должны справиться. Но это оказался фильм о нашем настоящем и будущем, о предчувствиях большой войны и месте, которое сознательно занимает в ней каждый человек. Участие в фестивале в Каннах было и является мечтой для каждого из кинематографистов, но в этот момент я, честно говоря, мало чувствую радости по этому поводу, ведь множество моих сограждан и согражданок сейчас проходят через ужасы, изображенные в нашей работе", - говорит Максим Наконечный, с самого начала российского вторжения находящийся на фронте - с оружием и кинокамерой в руках.

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  • Сцена из фильма Метрополис

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  • Марлен Дитрих (слева) в фильме Голубой ангел

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Звезда мирового масштаба

    Многие знаменитости начинали свою карьеру в Бабельсберге. На фотографии - Марлен Дитрих. Ее прорыв состоялся в 1930 году в кинодраме Джозефа фон Штернберга "Голубой ангел", снятой на двух языках - немецком и английском. Это первый в Германии крупный звуковой проект. Фильм имел оглушительный успех и сегодня считается классикой немецкого кино.

  • Гитлер перед микрофоном

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    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Первый послевоенный фильм

    Съемки первого немецкого послевоенного фильма начались в 1946 году. Это была картина Вольфганга Штаудте "Убийцы среди нас" (в советском прокате - "Они не скроются"). Фильм, положивший начало карьере Хильдегард Кнеф, ставит вопрос об индивидуальной вине и ответственности за массовое убийство мирных жителей во времена нацизма. Натурные съемки проходили в лежавшем в руинах Берлине.

  • Армин Мюллер-Шталь (справа) в фильме Голый среди волков

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    DEFA - ведущая кинокомпания ГДР

    С 1946 по 1992 годы в Бабельсберге находилась киностудия Deutsche Film-AG (DEFA) - ведущая кинокомпания ГДР, где было снято более 700 художественных фильмов и множество телепостановок. Среди них - знаменитая картина "Голый среди волков" (1963), поставленная Франком Байером по одноименному автобиографическому роману Бруно Алица. Справа на фото - Армин Мюллер-Шталь в роли заключенного концлагеря.

  • Декорация Берлинская улица, изначально построенная для съемок фильма Солнечная аллея

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Смена владельцев после воссоединения Германии

    После воссоединения Германии в 1990 году госфинансирование DEFA прекратилось, и ее купило трастовое общество, отвечавшее за приватизацию госкомпаний ГДР. Позже студию, переименованную в АО "Студия Бабельсберг", продали французскому концерну Vivendi Universal, вложившему около 500 млн евро в ее ремонт. На фото - декорации под названием "Берлинская улица", построенные в 1998-м и снесенные в 2013 г.

  • Эдриан Броуди в фильме Пианист

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Крупнейшая киностудия в Европе

    В 2004 году компанию "Студия Бабельсберг" приобрели кинопродюсеры Карл Вёбкен и Кристоф Фиссер. Сегодня ее общая площадь составляет около 460 000 кв. м, а площадь съемочных павильонов - около 25 000 кв. м. Это крупнейшая киностудия в Европе. В 2002 году Роман Полански снял здесь фильм "Пианист", удостоенный "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и трех премий "Оскар".

  • Давид Кросс и Кейт Уинслет в фильме Чтец

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Голливуд в Потсдаме

    Сейчас в Бабельсберге снимается немало американских фильмов. Международные постановки привносят в Потсдам нотку голливудского гламура. Звезда Голливуда, британская актриса Кейт Уинслет снималась тут в фильме "Чтец" Стивена Долдри в 2007 году. Это история о школьнике, который заводит роман с женщиной, старше его на двадцать лет. Спустя годы он узнает, что когда-то она была охранницей в концлагере.

  • Брэд Питт в фильме Бесславные ублюдки

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Место съемок культовых фильмов

    Квентин Тарантино, создатель культовых фильмов "Криминальное чтиво" и "Убить Билла", тоже снимал в Бабельсберге в 2009 году. Боевик "Бесславные ублюдки" рассказывает о группе американских солдат-евреев, которая наводит страх на нацистов во время Второй мировой войны. Помимо Брэда Питта (на фото) и других звезд, в нем снялись немецкие актеры Диана Крюгер, Тиль Швайгер, Даниэль Брюль.

  • Дженнифер Лоуренс в фильме Голодные игры

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Звезды в городе

    Более 2000 статистов и гигантские декорации на съемочных площадках в Потсдаме и Берлине потребовались для съемок третьей и четвертой частей всемирно известного сериала "Голодные игры". На снимке: Дженнифер Лоуренс в роли Китнисс. Хотя берлинцы привыкли видеть в городе съемочные группы, они все равно любят посмотреть на звезд.

  • Муляжи городских зданий на территории Бабельсберга

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Новая глава в истории киностудии

    В начале 2022 года компания "Студия Бабельсберг" перешла во владение американской корпорации TPG Real Estate Partners (TREP). TREP также владеет киностудиями Cinespace в Чикаго и Торонто и 90 студиями звукозаписи по всему миру. Несмотря на поглощение, Бабельсберг продолжит самостоятельное производство.

    Автор: Сюзанне Кордс, Наталия Королева


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