Каннский фестиваль в разгар войны в Украине

Юбилейный 75-й Международный Каннский кинофестиваль, самый значимый форум такого рода в Европе и один из важнейших в мире, стартовал 17 мая на Лазурном берегу. В 2020 году его отменили из-за пандемии коронавируса, в 2021-м он прошел в сокращенном формате. В нынешнем году он идет в обычном режиме, но в необычных условиях - на фоне страшной войны в центре Европы, которую Россия развязала против Украины.

В основной программе - проект Кирилла Серебренникова

Генеральный директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо заранее объявил о решении не принимать официальные российские делегации - однако оставил за собой право включить в программу работы российских кинематографистов.

Сцена из фильма "Жена Чайковского"

Так, в основной конкурсной программе участвует российский режиссер Кирилл Серебренников с его работой "Жена Чайковского". Фремо аргументировал это тем, что при создании своего фильма Серебренников не получал никакого финансирования от российского государства. Кино-, теле- и театральный режиссер, который в течение двух лет находился у себя на родине под домашним арестом, сейчас живет в Германии и Франции. На кинофестивале в Каннах он уже в третий раз.

Представляемая им на Лазурном берегу картина рассказывает о трагическом периоде жизни великого русского композитора Петра Ильича Чайковского, который, пытаясь скрыть от общественности свою гомосексуальность, женился на влюбленной в него девушке - и сделал ее существование невыносимым.

Конкурсные блокбастеры

В общей сложности 20 фильмов соревнуются в официальной конкурсной программе, причем только четыре из них сняты женщинами. Среди их создателей немало тех, кто уже участвовал в Каннском кинофестивале, а некоторые даже удостаивались "Золотой пальмовой ветви" - главной награды этого киносмотра. Например, канадский кинорежиссер, сценарист и актер Дэвид Кроненберг, один из крупнейших представителей американского независимого кино, являющийся дважды призером Каннского фестиваля и даже возглавлявший в свое время его жюри, приехал на Лазурный берег с картиной "Преступления будущего". В главных ролях снялись Леа Сейду, Вигго Мортенсен и Кристен Стюарт. Действие научно-фантастического фильма-хоррора "Преступления будущего" происходит в недалеком будущем, когда появляется возможность с помощью передовых технологий изменить биологию человека.

Американский кинорежиссер Джеймс Грэй

Внимание зрителей и кинокритиков обещает привлечь и фильм "Время Армагеддона" американца Джеймса Грэя. Его действие происходит в 1981 году в период президентских выборов в США, в результате которых Белый дом возглавил Рональд Рейган. Определенную роль в победе ставшего политиком киноактера сыграл Фред Трамп, отец тогда еще будущего американского лидера Дональда Трампа. В основу картины легли личные воспоминания Джеймса Грэя о том времени, когда он учился с Трампом-младшим в одной школе, а Трамп-старший был ее директором. Актерский состав ленты поистине звездный: главные роли исполняют Энн Хэтэуэй, Энтони Хопкинс, Джереми Стронг. Приглашение к участию в конкурсе Каннского фестиваля Грэй получал уже пять раз, но пока уезжал отсюда с пустыми руками.

Среди участников нынешнего Каннского кинофестиваля, уже становившихся в разные годы обладателями "Золотой пальмовой ветви", - братья Жан-Пьер и Люк Дарденн из Бельгии, шведский постановщик Рубен Эстлунд, мастер кино из Японии Корээда Хирокадзу, румынский кинематографист Кристиан Мунджиу, корифей южнокорейского кино Пак Чхан Ук.

От ужастиков до гламура

В этом году фильмом открытия Каннского кинофестивали стала картина "Coupez!" ("Режьте!") оскароносного французского режиссера Мишеля Хазанавичуса. Эта комедия о зомби - ремейк японского проекта "Зомби одним планом". Изначально она должна была называться "Z" (от "зомби")".

Кадр из картины "Coupez!"

Но поскольку теперь эта буква ассоциируется с войной, развязанной Россией против Украины, фильм был переименован. Международное название остается прежним - "Окончательный монтаж". Картина рассказывает о молодых кинематографистах, приступающих к съемкам малобюджетного хоррора о нашествии зомби и неожиданно ставших объектами нападения реальных мертвецов.

Триллер "Священный паук", представленный на конкурс шведским режиссером иранского происхождения Али Аббаси, также жутковат. Фабула его такова: неизвестный, которого в народе окрестили "Пауком-убийцей", а на самом деле он - отец семейства по имени Саид, сеет хаос в иранском Мешхеде. Саид взял на себя "божественную миссию" - очистить город, являющийся священным местом для шиитов, от уличных проституток, и совершает несколько убийств.

Том Круз в фильме "Топ Ган: Мэверик"

Гламур обеспечивают несколько премьерных фильмов, которые идут вне конкурса. В первую очередь это продолжение культового боевика "Лучший стрелок" ("Top Gun") 1986 года - "Топ Ган: Мэверик" американского режиссера Джозефа Косински. В новой картине события разворачиваются 36 лет спустя. Главную роль по-прежнему играет Том Круз, который лично представит фильм на Лазурном берегу. Также вне конкурса будет показан фильм "Элвис" австралийского режиссера База Лурмана. Это биографическая кинолента о короле рок-н-ролла Элвисе Пресли, образ которого воплотил американский актер Остин Батлер. А его не менее легендарного менеджера Тома Паркера играет Том Хэнкс.

Проблемы беженцев в Европе

Бросается в глаза то, что на Каннском кинофестивале не представлено ни одной работы кого-либо из кинематографистов с африканского континента. Правда, проблемы африканцев поднимают несколько западных кинорежиссеров, посвятивших свои фильмы темам колониализма, миграции и расизма. Так, братья Дарденн показывают в Каннах драму "Тори и Локита" о паре молодых беженцев из Африки, которые отправляются за лучшей жизнью в Бельгию. Главные роли исполнили Джоэли Мбунду и Пабло Шилс.

В фильме "Младший брат" французской постановщицы Леонор Серай повествуется история матери и двух ее сыновей, которые эмигрируют из Кот-д'Ивуара в Париж в 1986 году. Действие картины заканчивается в 2010 году, когда семья из-за проблем и разладов находится на грани распада. А работа испанского независимого режиссера Альберта Серра "Мучения на островах" рассказывает о конфликтах между французским истеблишментом и местным населением во Французской Полинезии.

Конкурсная работа Кристиана Мунджиу может стать интересной с точки зрения понимания природы расизма: действие его драмы "RMN" разворачивается в трансильванском городке. Среди рабочих местной фабрики растет число иностранцев, и жителями городка овладевают расистские предрассудки, что накаляет страсти и порождает конфликты.

Украинское кино и бойкот России

С самого начала руководство Каннского кинофестиваля заявило о безусловной поддержке Украины и не допустило на форум не только официальные российские делегации, но и российских кинематографистов, кинокритиков и журналистов. Тот факт, что Кирилл Серебренников сейчас находится в Каннах, лишь незначительно смягчает эту жесткую позицию.

Зато самому известному российскому кинокритику, уроженцу Львова Андрею Плахову в каннской аккредитации было отказано. Однако он воспринял это как данность. "В общем, Каннский фестиваль этого года я пропускаю, причем без особых сожалений. Смешно страдать по такому ничтожному поводу во времена, когда рушится мир и в огромных количествах гибнут люди на моей родине - Украине. В конце концов мы действительно должны почувствовать на своей шкуре, каково быть гражданином страны-агрессора", - написал он на своей странице в Facebook.

Позиция Сергея Лозницы

Однако не все в Украине разделяют политику "нулевой терпимости" ко всему российскому. Например, Сергей Лозница, вероятно, самый известный современный украинский режиссер, еще в марте выступил против всеобщего бойкота российских фильмов.

Режиссер-документалист Сергей Лозница

"То, что происходит на наших глазах, ужасно, но я прошу вас не впадать в сумасшествие. Мы не должны судить людей по их паспортам. Мы можем судить о них по их поступкам. Паспорт привязан к тому месту, где мы родились, а поступок - это то, что человек делает добровольно ", - заявил он в интервью журналу Variety. За эту позицию Лозница был исключен из состава Украинской киноакадемии, основанной в 2017 году.

В Каннах состоится премьера его документального фильма "Естественная история разрушения" о бомбардировках немецких городов в годы Второй мировой войны. Он будет показан в рамках внеконкурсной программы.

Фильмы о войне

Также в Каннах будет представлен фильм "Мариуполис 2" погибшего в Мариуполе литовского документалиста Мантаса Кведаравичюса. Картина смонтирована из материала, который режиссер снимал перед гибелью. Материал сохранила его невеста Анна Билоброва, находившаяся вместе с ним в Мариуполе. Билоброва смонтировала "Мариуполис 2" вместе с монтажером Дуней Сычевой, уже работавшей с Кведаравичюсом. Премьера фильма "Мариуполис 2" состоится 19 мая.

В одной из дополнительных программ фестиваля, секции "Особый взгляд", внимание привлекает еще один фильм - "Видение бабочки" молодого украинского режиссера Максима Наконечного. Фильм, завершенный до войны, рассказывает "суровую сюрреалистическую историю женщины-воина", летчицы Лилии, которая отчаянно пытается вернуться к нормальной жизни после освобождения из вражеского плена, - так представляет свою работу режиссер.

"Снимая этот фильм, я питал надежду, что он в большинстве своем будет о прошлом и о последствиях войны, с которыми мы как общество должны справиться. Но это оказался фильм о нашем настоящем и будущем, о предчувствиях большой войны и месте, которое сознательно занимает в ней каждый человек. Участие в фестивале в Каннах было и является мечтой для каждого из кинематографистов, но в этот момент я, честно говоря, мало чувствую радости по этому поводу, ведь множество моих сограждан и согражданок сейчас проходят через ужасы, изображенные в нашей работе", - говорит Максим Наконечный, с самого начала российского вторжения находящийся на фронте - с оружием и кинокамерой в руках.

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