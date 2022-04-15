Между войной и бойкотом: каким будет немецкий кинофестиваль goEast-2022

В немецком Висбадене открывается 22-й по счету фестиваль кино Центральной и Восточной Европы goEast. "Между войной и культурным бойкотом" - так обозначили организаторы основную тему мероприятия, которое будет проходить с 19 по 25 апреля. В этот раз фестиваль состоится в привычном формате - онлайн будет доступна лишь небольшая часть программы.

"Война была темой нашего фестиваля и до 24 февраля. Она отражена в том числе в работах украинских участников, в частности - "Клондайк" и "Терриконы", - говорит в интервью DW руководитель отдела по связям с общественностью и СМИ фестиваля goEast Ребекка Хайлер (Rebecca Heiler). - А бойкот - это, конечно, то, что добавилось в связи с соответствующим требованием Украинской киноакадемии и других участников киноиндустрии".

В начале марта Украинская киноакадемия призвала международное киносообщество бойкотировать фильмы российских режиссеров. Впоследствии эту инициативу поддержали Европейская киноакадемия и отдельные участники киноиндустрии.

Российские картины с госфинансированием не покажут

Организаторы фестиваля goEast отреагировали на призыв о бойкоте исключением из программы российских картин, которые получили государственную поддержку или финансирование от фондов, близких к властям РФ. "С тех пор как Россия ведет эту нарушающую международное право войну, отборочная комиссия поддерживает решение руководства фестиваля не показывать российские фильмы с государственным финансированием. Business as usual невозможен. Для всеохватного культурного диалога оружие должно молчать. Слышать голоса украинских кинематографистов - это то, что должно стать приоритетом", - говорится в заявлении отборочной комиссии фестиваля.

Плакат кинофестиваля goEast

В то же время goEast не выступает за принципиальный бойкот российского кино и отдельных режиссеров, говорит Ребекка Хайлер: "У нас в программе есть российские фильмы. Эта тема нас, конечно, взволновала, так как мы, естественно, должны были выразить позицию. У нас многие годы сохраняются контакты с Россией и Украиной, и сейчас мы были вынуждены принять решение, которое затрагивает российских режиссеров, получивших государственное финансирование, и попросить их снять с программы свои фильмы".

На фестивале не покажут три российских картины. Из основной программы исключили "Дело" Алексея Германа-младшего и "Дунай" Любови Мульменко. В секции Bioskop не покажут работу Екатерины Селенкиной "Обходные пути". Заменять снятые с программы картины ничем не будут. "Во время войны пропуски в программе вполне уместны", - считают организаторы.

Они подчеркивают, что в рамках фестиваля продолжат демонстрировать работы независимых, критикующих режим российских кинематографистов. Сотрудничество приостанавливается с государственными и окологосударственными учреждениями, а также амбассадорами и культурными делегациями.

В основной программе - три украинских фильма

Из российских фильмов в программу фестиваля включили драму якутского режиссера Владимира Мункуева "Нуучча". В основную программу также вошла документальная лента "Куда мы едем?" белорусского режиссера Руслана Федотова, снятая в России. Картина показывает московское метро как зеркало российского общества. В память о российском кинорежиссере Александре Рогожкине goEast покажет фильм "Кукушка".

Кадр из фильма "Клондайк" украинского режиссера Марины Эр Горбач

Из украинских работ в основной программе присутствуют три фильма. "Терриконы" Тараса Томенко - это документальный военный портрет, в котором отражена реальность на востоке Украины еще до 24 февраля 2022 года. В основе сюжета "Клондайк" Марины Эр Горбач - семейная драма, которая разворачивается на украинско-российской границе. Третья картина - "Бабий Яр. Контекст" Сергея Лозницы: история войны, смерти, опустошения и скорби, основанная на архивных материалах. Еще ряд работ украинских режиссеров представлены в других частях программы.

Отношения между участниками фестиваля организаторы комментировать не берутся. "В связи с войной мы не можем никого принуждать к тому, чтобы состоялся всеобъемлющий диалог. Нам, конечно, самим интересно, какое будет настроение и как будут встречаться кинематографисты", - говорит Ребекка Хайлер. "Но могу сказать по другим фестивалям, которые мы посещали в качестве гостей, что там была вполне нормальная обстановка".

Ребекка Хайлер

В 2021 году победителем goEast стал документальный фильм украинского режиссера Алины Горловой "Этот дождь никогда не закончится". В нем связываются судьбы востока Украины и Сирии через фигуру сирийского беженца Андрея Сулеймана. Картину, которую можно увидеть в немецких кинотеатрах, планировали показать на goEast в 2022 году в рамках дневного сеанса, однако из-за событий в Украине в программу внесли изменения. Вместо картины Горловой продемонстрируют фильм литовского режиссера Мантаса Кведаравичуса "Мариуполис", вышедший в 2016 году, о военных событиях в Донбассе. Документалист погиб в начале апреля в осажденном российскими войсками Мариуполе.

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