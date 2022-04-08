 Звезды мировой музыки, кино и спорта призвали поддержать Украину | Новости из Германии об Украине | DW | 09.04.2022

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Украина

Звезды мировой музыки, кино и спорта призвали поддержать Украину

Акция Stand Up for Ukraine прошла накануне международной конференции доноров, организованной с участием Еврокомиссии для поддержки Украины.

Солит музыкальной группы U2 Bono (фото из архива)

Солит группы U2 Bono выступил против войны в Украине

Десятки музыкантов, киноактеров и спортсменов, пользующихся мировой известностью, в пятницу, 8 апреля, провели в соцсетях акцию под названием Stand Up for Ukraine, во время которой призвали делать пожертвования в пользу украинских беженцев.

Мероприятие состоялось накануне запланированной на 9 апреля международной конференции доноров в Варшаве, которую организуют НПО Global Citizen, Еврокомиссия и канадское правительство.

"Мужественные люди в Украине сражаются за свою свободу - и за нашу - перед лицом невыразимого насилия и незаконного вторжения. Более 4 млн людей, в основном женщины и дети, были вынуждены бежать, спасая свои жизни, - это примерно равно населению Ирландии", - написали в Twitter музыканты ирландской группы U2, сообщая об акции.

Война в Украине как "невообразимая трагедия"

Поп-звезда Элтон Джон, также принявший участие в кампании, опубликовал ссылку на свой благотворительный концерт в Киеве в поддержку борьбы со СПИДом. По словам музыканта, страдания людей в Украине глубоко задевают его.

В свою очередь, Джулиан Леннон, сын участника группы The Beatles Джона Леннона, впервые исполнил на публике песню своего отца Imagine, чтобы поддержать акцию. Происходящее в Украине он также назвал "невообразимой трагедией".

С призывами остановить насилие в Украине и поддержать пострадавших от войны людей выступили в соцсетях также Селин Дион, Джон Бон Джови, Кэти Перри, Опра Уинфри и многие другие известные личности.

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    Автор: Николай Пермяков


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