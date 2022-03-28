Суд в Москве отменил условный приговор режиссеру Серебренникову

С российского режиссера Кирилла Серебренникова снят условный приговор. Хамовнический суд Москвы в понедельник, 28 марта, удовлетворил ходатайство защиты, отменив условное осуждение режиссера. Обратиться в суд с подобным ходатайством защите режиссера позволило истечение более половины назначенного ему испытательного срока, исполнение им в полном объеме назначенного ему наказания в части штрафа, а также выплата по гражданскому иску в пользу Минкультуры.

В прошлом году Серебренников погасил назначенный ему по приговору вместе с условным сроком штраф в 800 тысяч рублей. Кроме того, он единолично выплатил за себя и других фигурантов 128,9 миллиона рублей по иску министерства культуры о возмещении ущерба.

Дело "Седьмой студии"

Кирилл Серебренников был признан виновным мошенничестве в особо крупном размере и в июне 2020 года Мещанским судом Москвы приговорен к трем годам лишения свободы условно и штрафу. Кроме него, различные условные сроки и штрафы получили экс-гендиректор созданной им театральной группы "Седьмая студия" Юрий Итин, экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства министерства культуры России Софья Апфельбаум, а также бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева.

Все фигуранты за исключением Нины Масляевой, заключившей сделку со следствием, не признали вину ни на следствии, ни в суде. Мосгорсуд оставил приговор без изменений. Дело "Седьмой студии" вызвало широкий резонанс в России и на Западе. В поддержку Серебренникова и других фигурантов выступили многочисленные деятели культуры и политики.

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