Софи Шолль и Анна Франк: какое отношение жертвы нацистов имеют к борьбе с пандемией?

Конспирологические теории довольно популярны в среде корона-скептиков: многие из них не верят в коронавирус, считая его результатом мистификации, а меры, введенные властями для борьбы с пандемией, они называют правительственным заговором и попыткой ограничения демократических прав. У немецких COVID-диссидентов появился новый тренд - с отсылкой к темным страницам прошлого Германии. Правительство Ангелы Меркель (Angela Merkel) они сравнивают с правительством Адольфа Гитлера, себя же корона-диссиденты ассоциируют с участниками немецкого сопротивления и жертвами национал-социализма.

"Я чувствую себя как Софи Шолль (Sophie Scholl), потому что я уже несколько месяцев активно участвую в сопротивлении и распространяю листовки", - заявила со сцены на прошедшей недавно в Касселе демонстрации противников ограничительных мер одна из участниц, назвавшаяся "Яной из Касселя".

Портреты Софи Шолль нередко можно увидеть на акциях корона-скептиков. На портрете надпись: "Знай, во что ты веришь"

Софи Шолль и ее брат Ганс были активными участниками движения Сопротивления во время Второй мировой войны, членами студенческой организации "Белая роза". 18 февраля 1943 года они были схвачены нацистами во время распространения листовок в Мюнхенском университете и четыре дня спустя казнены.

Слова "Яны из Касселя" вызвали бурю негодования у немецких историков, политиков, а также в СМИ и соцсетях. "Абсурдным" назвал это заявление уполномоченный по борьбе с антисемитизмом правительства земли Баден-Вюртемберг Михаэль Блюме (Michael Blume): допустившей подобное сравнение девушке, по его словам, стоило бы знать, что Софи Шолль "не могла участвовать в акции протеста, которая была бы разрешена государством и проходила под защитой полиции".

Сравнения с жертвами НСДАП неуместны и опасны

11-летняя участница другой акции протеста, организованной в Карлсруэ инициативой Querdenken (название можно перевести как "Нестандартное мышление") рассказала, что втайне отпраздновала свой день рождения, боясь, что соседи заявят об этом в полицию. "Я чувствовала себя так, как будто я была в доме у Анны Франк, где они должны были молчать, как мыши, чтобы не попасться", - заявила девочка. Откуда возникла эта ассоциация, понять было нетрудно: некоторые демонстранты принесли с собой на акцию протеста плакаты "Анна Франк была бы с нами".

Плакат "Вакцинация освобождает" - отсыл к лозунгу "Труд освобождает" на воротах Освенцима

Сравнения с борцами или жертвами национал-социализма все чаще используются ковид-скептиками. Одни демонстранты нашивают на одежду желтые шестиконечные звезды с надписью "непривитые", другие надевают на митинги полосатые робы, в которых ходили заключенные концлагерей, и держат над головой плакаты с надписью "Вакцинация освобождает" - отсылка к лозунгу "Труд освобождает", написанному над входом в концентрационный лагерь Освенцим.

"Подобные сравнения должны внушить мысль о том, что в действительности карантинные меры - это ограничения основных прав, а их итогом будет "диктатура коронавируса", при которой люди превратятся в таких же жертв, как жертвы нацистской политики преследований и истреблений", - объясняет историк Йенс-Кристиан Вагнер (Jens-Christian Wagner). Он называет эту тенденцию "пугающей насмешкой над жертвами национал-социалистов" и "обесцениванием преступлений нацистского режима".

Querdenken - платформа для сторонников теорий заговора

На интернет-сайте инициативы "Нестандартное мышление" сказано: "Мы демократы. Правым экстремистам, левым экстремистам, фашистам и человеконенавистническому мышлению нет места в нашем движении". Однако на организованных идеологами Querdenken митингах можно встретить участников, размахивающих черно-бело-красными флагами Германской империи. Идеолог и основатель Querdenken Михаэль Балльвег (Michael Ballweg) в свое оправдание не так давно заявил: "Мы не можем предотвратить появление на наших акциях отдельных людей с экстремистскими взглядами".

Акция протеста, организованная инициативой Querdenken в Лейпциге

Движение Querdenken не так уж безобидно, как кажется на первый взгляд, считает Йенс-Кристиан Вагнер. Будучи, на первый взгляд, очень неоднородным, оно "собирает людей со склонностью к правым взглядам и готовностью распространять теории заговора", говорит историк. Уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн (Felix Klein), в свою очередь, отмечает, что акции протеста ковид-скептиков собирают самых разных участников: от "эзотериков, натуропатов и борцов за мир до рейхсбюргеров и правых экстремистов, которые используют эти демонстрации как возможность мобилизовать своих сторонников".

Попытки ассоциировать свою партию с фигурами немецкого Сопротивления неоднократно предпринимали и правопопулисты из "Альтернативы для Германии" (АдГ) - крупнейшей оппозиционной партии ФРГ, представленной в бундестаге. Особенно часто в этой связи упоминалось имя графа Клауса фон Штауффенберга (Claus Schenk Graf von Stauffenberg), осуществившего покушение на Адольфа Гитлера. А одно из окружных объединений АдГ на юге Германии еще в 2017 году в ходе предвыборной кампании разместило плакаты с лозунгом "Софи Шолль выбрала бы АдГ" - с фотографией девушки и ее цитатой: "Нет ничего более недостойного для культурного народа, чем без сопротивления позволить управлять собой безответственной и охваченной темными инстинктами правящей группировке".

С началом пандемии коронавируса АдГ заняла сторону корона-скептиков. Одобренные немецким парламентом в середине ноября поправки к закону об эпидемиологической защите представители партии сравнили с Законом о чрезвычайных полномочиях (Ermächtigungsgesetz), который в 1933 году был принят рейхстагом под давлением НСДАП, позволял правительству Адольфа Гитлера принимать законы без согласия рейхстага и стал символом уничтожения парламентской власти и захвата власти нацистами.

Молодежь Германии необходимо учить пониманию истории

"Яна из Касселя", сравнившая себя с Софи Шолль, очевидно, не полностью осознавала, что она говорит. В видеоролике, разошедшемся в соцсетях, видно, как после ее выступления к сцене подошел один из следящих за порядком на демонстрации и возмущенно заявил, что девушка сказала "полную чушь". В ответ на это она воскликнула: "Я ничего такого не говорила" - и, отвернувшись от камер, очевидно, расплакалась.

Кадр из кинофильма: "Софи Шолль - последние дни"

Историк Йенс-Кристиан Вагнер считает, что девушка вполне искренне могла ассоциировать себя с Софи Шолль. И это, на его взгляд, говорит о том, что одного знания имен и исторических событий порой недостаточно - необходимо, чтобы подросткам еще в школе формировали понимание истории. Молодые люди, говорит историк, должны "понимать исторические процессы, их причины и следствия и историческую обусловленность собственной жизни".

Еще одной проблемой современного немецкого общества Вагнер считает пробелы в культуре памяти. "Люди ограничиваются тем, что идентифицируют себя с жертвами национал-социализма, вместо того, чтобы спросить, почему они стали жертвами", - рассуждает он. Нужно понимать, продолжает историк, чем были движимы преступники и "почему столько немцев добровольно вступали в ряды НСДАП". Понимание этого, уверен Йенс-Кристиан Вагнер, поможет осознать Яне из Касселя, почему отождествлять себя с Софи Шолль и считать себя жертвой преследований неуместно.

Смотрите также:

Второй локдаун в Германии. Фотографии 2 ноября в Германии начался второй локдаун за время коронавирусной пандемии - мягкий или частичный, как здесь его называют. В конце месяца федеральные и земельные власти локдаун решили продлить - пока до 20 декабря. Но канцлер Ангела Меркель отметила, что у страны впереди - "тяжелые месяцы".

Второй локдаун в Германии. Фотографии В этой галерее мы собрали снимки, сделанные в первые недели второго локдауна. Подборка, конечно, субъективная, но мы попытались взглянуть на ситуацию с разных сторон, отметить какие-то характерные моменты. На первом кадре - закрытое кафе в новом аэропорту Берлина, а фотография этого пасхального яйца (!) была сделана в ноябре в одном из музеев.

Второй локдаун в Германии. Фотографии В Германии во время локдауна в декабре смогут одновременно встречаться дома или в общественных местах не более пяти человек из двух домашних хозяйств, без учета детей возраста до 14 лет. В Рождество в большинстве земель, пока - кроме Берлина, запланированы послабления: до 10 человек. Отели для туристов закрыты. На фотографии - пустой причал на курорте Зеллин на острове Рюген.

Второй локдаун в Германии. Фотографии 11 ноября в Германии обычно шумно и весело открывают карнавальный сезон. Власти заранее приняли меры и договорились с организаторами карнавальных мероприятий об отмене торжеств. По всему Кельну, например, развесили плакаты с убедительными просьбами оставаться в этот день дома, а над городом даже летал дирижабль с таким же призывом на местном диалекте.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Несмотря на локдаун, в Кельне все же выбрали карнавальных Принца, Крестьянина и Деву. "Править" будут не один, а два карнавальных сезона. Вот они на службе в соборе. Понятно, что во время пандемии не будет традиционных заседаний, вечеринок и шествий. Карнавальный триумвират сосредоточит свои усилия на благотворительности.

Второй локдаун в Германии. Фотографии От карнавала - к Рождеству. Привычных рынков, базаров или ярмарок в немецких городах не будет, но улицы и площади украшают или уже украсили. Хотя и не везде. В Дортмунде, к примеру, решили отказаться от установки самой большой в мире елки из живых деревьев. Мы об этом рассказывали. А эта фотография сделана в столице Тюрингии - Эрфурте.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Во времена пандемии в Германии защитные маски носят даже шоколадные Санта-Клаусы, вернее - немецкие Рождественские деды. Большинство людей, подрабатывающих "Морозами" в праздники, в этом сезоне останется без работы. Увы. Хотя есть надежда на визиты по видеосвязи. Хорошая новость на этом фоне - традиционные рождественские почтамты в Германии заработали.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Предрождественские недели очень важны для торговли. Этот робот напоминает посетителям торгового центра в Дюссельдорфе о необходимости носить маски. Обсуждая дополнительные меры при продлении локдауна, власти решили в декабре ограничить количество посетителей магазинов - в зависимости от торговой площади. Эту меру многие встретили скептически, опасаясь очередей на входах.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Такие знаки или надписи сейчас можно увидеть повсюду в Германии, особенно - в пешеходных зонах. Решение принимают местные власти. Они же следят за исполнением требований. Делают это обычно сотрудники ведомств общественного порядка, иногда - совместно с полицией. Этот снимок - из Мюнхена.

Второй локдаун в Германии. Фотографии К отдельным мерам относятся в Германии по-разному, не отвергая при этом самой необходимости бороться с вирусом. Но есть и те, кто полностью отрицает сам факт существования вируса. Корона-скептики считают все происходящее заговором. Организуемые ими по всей Германии демонстрации - еще одна сторона пандемии.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Этот и предыдущий снимки сделаны 18 ноября в Берлине, когда бундестаг принял новую редакцию закона о борьбе с инфекционными заболеваниями, чтобы подвести правовую базу под ограничения общественной и экономической жизни, введенные для борьбы с коронавирусом. Демонстранты около Рейхстага не соблюдали требуемые гигиенические правила и отказались расходиться. Полиции пришлось применить водометы.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Этот снимок сделан 22 ноября в Гамбурге - во время демонстрации тех, кто не согласен с корона-скептиками и поддерживает меры властей. Людей на этой акции меньше? Может быть. Скорее - они просто соблюдают дистанцию.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Вот так борются с последствиями пандемии в палатах интенсивной терапии. Эта фотография сделана в Университетской клинике Ахена. Пока коек для тяжелобольных пациентов в Германии хватает, но число их все же ограничено, даже если задействовать все резервы и персонал.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Общее число жертв пандемии, скончавшихся в результате коронавирусной инфекции или от возникших осложнений, уже превысило в Германии 15 тысяч человек, а подтвержденных случаев болезни - более миллиона. Эта фотография сделана во время экуменической службы в память о жертвах коронавируса в Хильдесхаймском соборе.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Поводы для оптимизма дают сообщения об эффективности разрабатываемых прививок. В Германии уже создают инфраструктуру и готовят планы вакцинации. Этот снимок сделан на одной из немецких фирм, работающих в этой области: IDT Biologika в Дессау. Ее в ноябре посетил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Одними из первых прививки от коронавируса получат сотрудники домов престарелых, медицинский персонал, а также представители групп риска. Эта фотография сделана в ноябре в одном из баварских центров по уходу за пожилыми людьми.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Во время пандемии жители Германии стали реже сдавать кровь в качестве доноров, но это очень важно и нужно делать. С призывами не забывать об этом к населению регулярно обращаются политики и представители разных организаций. На этом ноябрьском снимке - один из донорских центров в Кельне.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Особенно нелегкие времена сейчас - для бездомных. На улицах - меньше людей. Значит - меньше пожертвований. Благотворительным организациям тоже сложнее работать - из-за профилактических требований. В Гамбурге для бездомных сейчас приспособили этот крытый рынок. Люди могут находиться здесь в тепле хотя бы в дневное время.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Во время частичного локдауна в Германии продолжают работать школы и детские сады. На занятиях нужно носить маски, классные помещения - регулярно проветривать. В этой школе в Майнце испытывают новую систему вентиляции.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Футбольные и другие спортивные матчи тоже проводятся, но без публики. Игроки и сотрудники команд регулярно проходят тесты на коронавирус и должны соблюдать другие строгие правила. Этот снимок сделан в немецкой столице 20 ноября во время игры баскетбольных команд "Альба" (Берлин) и "Зенит" (Санкт-Петербург).

Второй локдаун в Германии. Фотографии "Test to Fly". В середине ноября немецкая авиакомпания "Люфтганза" начала проводить бесплатные экспресс-тесты пассажиров перед рейсами. Посадочный талон активируется только после получения негативного результата. Этот снимок сделан в международном аэропорту Мюнхена.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Здесь перед нами - не какие-то домашние посиделки или уютное телевизионное ток-шоу. Так проходил очередной съезд "зеленых", приуроченный к 40-летию создания этой партии. Он был организован в форме большой видеоконференции. Руководство партии и журналисты собрались в просторном конференц-центре в Берлине. Делегаты участвовали в работе съезда из дома или из офисов.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Так называемый мягкий локдаун оказался весьма жестким для культуры. Концертные залы, театры, музеи и другие учреждения закрыты. Такую акцию под названием "Social Distance Stacks" провели в ноябре музыканты филармонического оркестра в Штутгарте - сыграли в пластиковых шарах.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Выступать нельзя, но репетировать все же можно. В Любеке участники ансамбля "Vagabund" сняли для этих целей пустующий магазин по продаже одежды.

Второй локдаун в Германии. Фотографии В отличие от первого локдауна сейчас в Германии продолжают работать парикмахерские. Хозяйка одного салона в саксонском Айленбурге решила расширить площадь своего заведения, вернее - оборудовать отдельное и очень уютное помещение в своем садовом домике, который раньше использовался для хранения инвентаря. И дистанцию клиентам соблюдать легче, и атмосфера более спокойная.

Второй локдаун в Германии. Фотографии В конце подборки - несколько фотографий, которые мы уже публиковали в нашей рубрике "Кадр за кадром". Партию таких вот необычных рождественских украшений (курящих человечков-вирусологов) выпустили в немецком регионе Рудные горы. Жители Германии без труда узнают в этом человечке руководителя Института вирусологии берлинской клиники "Шарите" - профессора Кристиана Дростена.

Второй локдаун в Германии. Фотографии "Пальцы фрустрации" (нем. Frustfinger) - новые пончики от братьев-кондитеров Якоба и Хавьера Ноймайеров из Баварии. С помощью этого однозначного жеста они хотят обратить внимание на потерю почти половины оборота из-за второго локдауна. Обслуживать клиентов за столиками сейчас нельзя, плюс отсутствуют заказы из отелей.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Все больше немецких кинотеатров, закрытых сейчас из-за второго локдауна, предлагают своим клиентам такой сервис: доставку свежего попкорна и начос на дом. Эта фотография сделана в Кобленце.

Второй локдаун в Германии. Фотографии "Посетителей нет, но есть 100 панд на продажу". Такое объявление появилось на входе в один из ресторанов Франкфурта-на-Майне, который сейчас для посетителей закрыт. Внутри - инсталляция под названием "Панда-Мия". Панд можно купит по 150 евро, чтобы поддержать владельца и сотрудников ресторана в нынешние нелегкие времена.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Завершим же наше путешествие по ноябрьской Германии в Берлине, где к началу рождественского сезона включили праздничную иллюминацию. Пусть эти огни станут тем самым светом в конце затянувшегося туннеля... Автор: Максим Нелюбин

