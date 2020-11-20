Коронавирус: в ФРГ вновь прошли протесты против карантинных мер

В ряде городов Германии в субботу, 21 ноября, состоялись массовые акции противников ограничений, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией. Преимущественно эти мероприятия прошли мирно. В ряде городов на улицы вышли также сторонники карантинных мер.

В Лейпциге несколько сот человек пришли в центр города, чтобы принять участие в митинге против правительственных мер по борьбе с пандемией. Однако в последний момент организатор акции под названием "Жизнь после короны" объявил о ее отмене. По данным полиции, это произошло после того, как ведомство, отвечающее за проведение массовых мероприятий в городе, не приняло у организатора медицинское свидетельство, позволяющее отказаться от ношения маски.

Участники контрдемонстрации сторонников мер по борьбе с коронавирусом в Лейпциге, 21 ноября 2020 года

После объявления об отмене акции собравшиеся устроили шествия по городу отдельными группами. При этом, по данным полиции, работавшей в этот день в усиленном составе, не обошлось без стычек между противниками карантинных мер и участниками контрдемонстраций. "Поначалу заявленные мероприятия проходили мирно, однако потом в нескольких точках центральной части города ситуация стала динамичной", - пояснил представитель полиции Лейпцига Олаф Хоппе (Olaf Hoppe). "Для полиции эта ситуация была нелегкой, однако к вечеру все утихомирилось", - добавил он. Два человека были задержаны.

Акции левых движений в Лейпциге

Между тем агентство dpa сообщает, что параллельно с протестами COVID-скептиков и контрдемонстрациями сторонников карантинных мер 21 ноября в центре Лейпцига прошла акция левого движения Antifa, в которой приняли участие около 200 человек.

Другая демонстрация левого лагеря состоялась около второго по значимости храма в Лейпциге после Фрауэнкирхе - церкви Святого Фомы (Thomaskirche). Участников этого мероприятия полиции пришлось взять в кольцо.

По данным властей, окончательные итоги демонстраций, проходивших в Лейпциге 21 ноября, будут подведены в воскресенье, 22 ноября. Однако уже сейчас можно отметить, что в ходе этих акций было совершено несколько уголовно наказуемых преступлений - в первую очередь, нанесение телесных повреждений, отметила пресс-служба полиции.

Демонстрации против карантинных мер в Ганновере, Бохуме и Рамштайне

В этот же день, 21 ноября, массовое выступление противников правительственных мер по борьбе с COVID-19 прошло в Ганновере (Нижняя Саксония). По данным полиции, в нем приняли участие около 650 человек, причем акция прошла преимущественно мирно.

Около 500 человек приняли участие в акции движения Querdenker (в переводе: "Мыслящие нестандартно") в городе Бохум в земле Северный Рейн - Вестфалия. При этом у многих из них возникли проблемы с полицией из-за спорных справок, разрешающих отказаться от ношения масок, сообщает онлайн-издание WAZ.

Более малочисленная акция противников ограничений, направленных на борьбу с пандемией, состоялась в городе Рамштайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. По данным общественно-правовой медиакомпании SWR, в ней приняли участие около сотни человек. Ранее участники этой акции встретились в близлежащем городе Кайзерслаутерне, однако проведение митинга там было запрещено городскими властями.

В столице Баварии Мюнхене, по данным газеты Bild, в субботней демонстрации против карантинных мер собирались принять участие 30 тысяч человек, однако мэрия также запретила ее проведение.

Ситуация с коронавирусом в мире

По данным Университета Джонса Хопкинса на раннее утро 22 ноября, число заражений коронавирусом с начала пандемии в мире приближается к 58 млн человек, умерли 1 378 411 человек.

Наибольшее число инфицирований за это время было выявлено в США - свыше 12 млн случаев.

Россия находится на пятом месте в мире по количеству заражений коронавирусом, выявленных в стране с начала пандемии: 2 047 563 случаев. Число жертв COVID-19 составляет в РФ, по официальным данным, 35 442 человека.

В Германии было выявлено 918 098 заражений и зарегистрировано 13 972 смертей пациентов с COVID-19.

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