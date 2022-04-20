 Вопреки церковному кризису: почему немцы решили креститься в Пасху | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.04.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Вопреки церковному кризису: почему немцы решили креститься в Пасху

Католическая церковь сообщает о рекордном количестве тех, кто ее покидает. В то же время сотни взрослых немцев решили пройти обряд крещения в Пасху и стать частью религиозной общины. Подробности у DW.

Во время обряда крещения в Галле-на-Зале

Несмотря на кризис института церкви в Германии, во время Пасхи, которую западные христиане отмечали 17 апреля, немало немцев решили пройти обряд крещения и пополнить ряды католических общин. Среди них не состоящая в браке молодая пара из города Галле-на-Зале в земле Саксония-Анхальт - 25-летняя Лаура Лойхте (Laura Leuchte) и 29-летний Виктор Брюггеман (Viktor Brüggemann).

Лаура Лойхте, банковский менеджер, в интервью DW подчеркивает, что она "не из религиозной семьи, никто из ее близких родственников не был крещен и не имел отношения к церкви". Лаура, по ее собственному признанию, пережила в своей жизни несколько ударов судьбы, "которые дались нелегко". К вере она пришла через своего бойфренда. 

Что приводит немцев в церковь

Ее друг Виктор Брюггеман, тренер и диетолог, родом из семьи российских немцев-переселенцев. В Германию Виктор приехал, будучи ребенком. Он помнит свою бабушку, через которую в детстве пережил несколько "точек соприкосновения с церковью". По словам Виктора, в юности он "совершил несколько безобразных поступков" и "немного соскользнул с верного пути". Однако мысль о боге придавала ему силы в трудные минуты. Позже он для себя осознал, что "кто-то оберегает его", и в тот момент решил, что должен "оформить отношения" с богом официально. С осени прошлого года молодая пара встречалась для бесед с настоятелем общины в Галле Райнхардом Хенчелем (Reinhard Hentschel).

Виктор Брюггеман и Лаура Лойхте

Виктор Брюггеман и Лаура Лойхте

На одну из таких встреч в марте этого года в Магдебурге собрались все взрослые кандидаты на крещение в его приходе. Официально мероприятие называлось богослужением для допуска взрослых претендентов к крещению, конфирмации и Евхаристии и для приема в католическую церковь Магдебургской епархии. Однако оно мало было похоже на официальный прием. "Когда я нахожусь в такой группе, как ваша, для меня это всегда волнующий момент", - подчеркивает в своем приветствии Герхард Файге (Gerhard Feige), римско-католический епископ Магдебурга. Виктор Брюггеман - единственный кандидат на крещение, который не родился в Германии. 

В приходском зале епископ Файге выступает перед по пандемийным меркам широким кругом желающих присоединиться к католической общине Магдебургской епархии. Посередине горит свеча. Он читает вслух два текста из Библии, за ними звучит несколько песен, затем епископ произносит речь. И каждому из кандидатов на крещение он дает в руки белую свечу.

Епископ Файге обращается с приветственной речью к желающим пройти обряд крещения

Епископ Файге обращается с приветственной речью к желающим пройти обряд крещения

В какой-то момент желающие пройти обряд крещения встают поодиночке и рассказывают о себе. Звучат воспоминания о длительной фазе болезни, об опыте общения с работниками католической больницы. Мужчина средних лет за рулем автомобиля услышал по радио библейскую историю о том, как Иисус исцелил слепого, а затем тот обратился к священнику. Женщина почти 30 лет замужем за католиком, крестила детей, долго сомневалась, а теперь сама хочет стать прихожанкой. Их слова звучат искренне, даже в чем-то беззащитно. Они берут за душу.

Изумленный епископ

Епископ Файге описывает свое впечатление от ситуации в мире и в церкви: потрясения, поляризация, конфликты. "Я рад и поражен тем, что в такое непростое время вы решились сказать "да" нашей церки. Меня это удивляет и восхищает", - признается он. Можно понять и поверить в то, насколько важен этот праздник для 70-летнего епископа. Такие встречи с людьми, которые решились на обряд крещения - одно из самых прекрасных переживаний для него. Если о католической церкви в Германии сегодня пишут в СМИ, то в основном из-за осмысления или сокрытия разного рода злоупотреблений со стороны духовенства и ссор, из-за преступлений на сексуальной почве

Свечи как символ веры сопровождают претендентов на крещение

Свечи как символ веры сопровождают претендентов на крещение

Беспокоит ли это взрослых кандидатов на крещение? Заставляет ли колебаться в своих решениях? Виктор Брюггеман говорит, что, конечно, знает о том, что происходит в церкви и вокруг нее, но это не меняет его отношения к вере и церкви. Лаура Лойхте делает аналогичное признание. Конечно, как и многие другие, она интересуется этим. Многие из служителей церкви просто "больны", считает девушка, и об этом нужно говорить. Но она "все равно хотела бы присоединиться к церкви", потому что скандалы не изменили ее веру в бога и отношение к церкви.

Вера и церковный кризис

Согласно статистике, в 2020 году (последние данные) католическую церковь в Германии покинули около 221000 человек. К этой цифре следует добавить 236546 погребений прихожан в том же году. А новых случаев крещения было зарегистрировано лишь 104610. Большинство из них были связаны с младенцами после их рождения. А взрослых людей, от 14 лет и старше, в том же 2020 году крестилось всего 1548 человек. До пандемии, в 2019 году, их было 2446. Впервые в истории ФРГ в 2022 году меньше половины немцев принадлежат к одной из двух главных конфессий - католической или евангелической.

"Мне потребовалось время, чтобы принять решение о вступлении в церковь", - признается 37-летний Маттеус Ридле (Matthäus Riedle), который был крещен в Шпайерском соборе во время пасхального бдения. Ридле, родившийся в Польше в 1985 году и приехавший в Германию со своей семьей в возрасте пяти лет, много лет думал о том, стоит ли ему стать католиком. Его родители намеренно не крестили его в детстве, потому что хотели дать ему возможность принимать собственное решение, рассказывает он в интервью DW. 

О своем отношении к происходящему в католической церкви Германии Маттеус Ридле говорит следующее: "Когда все отворачиваются от церкви, следует повернуться к ней лицом. В конце концов, все мы - церковь". Конечно, он тоже разочарован в поведении некоторых церковнослужителей, но это не затрагивает сути его веры, за которую он интенсивно и "очень индивидуально" боролся. 

Маттеус Ридле и священнослужители из его общины в Карлсберге - Клиффорд Чикеоби Модум (слева) и Чимаоби Нвабуике (справа)

Маттеус Ридле и священнослужители из его общины в Карлсберге. Клиффорд Чикеоби Модум (слева) и Чимаоби Нвабуике (справа) присутствовали на его крещении

Как реагирует окружение Маттеуса, его друзья? Он говорит, что большинство из них к этому отнеслись равнодушно или трезво, даже те, кто причастен к церкви. Лаура Лойхте для друзей также не скрывала своего решения принять крещение. Кто-то из них пришел на крещение, потому что хотел увидеть праздник: "Это большое событие, которое бывает только раз в жизни". Во всяком случае, Луара не столкнулась с негативной реакцией. То же самое о себе говорит и ее друг Виктор Брюггеман. Среди его знакомых большинство людей верующие - мусульмане, иудеи, христиане.

Прошедшая Пасха для собеседников DW, как и для нескольких сотен других взрослых христиан в Германии, была особенной. Они прошли обряд крещения и стали прихожанами католической церкви.

Смотрите также:

  • Новые храмы старой Европы

    Новые храмы старой Европы

    Церковь святой Троицы в Лейпциге (интерьер)

    Авторы проекта, архитектурное бюро "schulz&schulz" из Лейпцига, подчеркивали, что не хотят воссоздавать старое здание, стоявшее здесь прежде, но ищут "современный ответ на потребность людей в сакральном пространстве и духовности".

  • Новые храмы старой Европы

    Новые храмы старой Европы

    Придорожная церковь в Зигерланде

    Настоящей архитектурной сенсацией стала и эта небольшая придорожная церковь, освященная около автобана A45 в начале лета 2015 года. Легкая и изящная, она как будто сделана из бумаги в традиции японских оригами.

  • Новые храмы старой Европы

    Новые храмы старой Европы

    Придорожная церковь в Зигерланде (интерьер)

    В той же стилистике выполнен и внутренний интерьер храма на автобане. Церковь, построенная по проекту бюро "Schneider und Schumacher", открыта для "проезжающих и проходящих" круглосуточно.

  • Новые храмы старой Европы

    Новые храмы старой Европы

    Новые храмы в пригородах Парижа

    Сразу девять новых католических храмов строятся или были построены в 2015 году вокруг Парижа. Например, эта напоминающая гигантскую раковину церковь в Кретее, городе-спутнике французской столицы. Храму приходится "противостоять" окружающей его архитектурной безликости типовых многоэтажек.

  • Новые храмы старой Европы

    Новые храмы старой Европы

    Новые храмы в пригородах Парижа (интерьер)

    Новый храмовый зал в форме раковины построен на месте старого здания конца 1970-х годов. Фойе сочли памятником архитектуры и сохранили. Среди населения этой части города доминируют мусульмане. Новая церковь должна стать не только религиозным центром, но и местом встреч жителей района разных вероисповеданий.

  • Новые храмы старой Европы

    Новые храмы старой Европы

    Церковь святой Троицы в Лейпциге

    Не отстает и Германия. В этом году, например, был освящен католический храм, построенный на месте разбомбленной во время Второй мировой войны Троицкой церкви в Лейпциге. После воссоединения Германии такие крупные сакральные здания еще не строились.

  • Новые храмы старой Европы

    Новые храмы старой Европы

    Экуменическая церковь во Фрайбурге

    В Ризельфельде, пригороде Фрайбурга, католическая и протестантская общины решили молиться под одной крышей и вместе финансировали строительство нового храма из так называемого легкого бетона.

  • Новые храмы старой Европы

    Новые храмы старой Европы

    Экуменическая церковь во Фрайбурге (интерьер)

    В одном здании имеются католический и евангелический залы, а также общий крестильный храм и так называемое "пространство тишины". Стена между евангелическим и католическим залами – подвижная, во время общих собраний и экуменических служб она отодвигается в сторону.

  • Новые храмы старой Европы

    Новые храмы старой Европы

    Церковь Сердца Иисуса в Нойхаузене

    "Каждое время должно востребовать право строить собственные храмы", - значится на интернет-странице храма Сердца Иисуса (Herz-Jesu-Kirche) в Нойхаузене. Авторы проекта этой церкви в пригороде Мюнхена, архитекторы бюро "Allmann Sattler Wapper", стремились создать светлое, распахнутое навстречу человеку пространство. Cтеклянные ворота портала открываются навстречу входящему.

  • Новые храмы старой Европы

    Новые храмы старой Европы

    Церковь Сердца Иисуса в Нойхаузене (интерьер)

    Церковь в Нойхаузене стала важным этапом в развитии новой традиции сакральной архитектуры. Одним из новшеств для нее является ставка на такие материалы как дерево и стекло.

  • Новые храмы старой Европы

    Новые храмы старой Европы

    Капелла брата Клауса в Айфеле

    Капелла брата Клауса (Bruder-Klaus-Kapelle), построенная в регионе Айфель к западу от Кельна, пользуется культовым статусом. Ее спроектировал знаменитый швейцарский архитектор Петер Цумтор (Peter Zumthor), не взявший, кстати, денег за свой проект: мать архитектора очень почитала швейцарского национального святого, отшельника брата Клауса. Заказчики оплатили лишь строительство.

  • Новые храмы старой Европы

    Новые храмы старой Европы

    Церковь Падре Пио в Сан-Джованни-Ротондо

    Пристройку к храму, где покоятся мощи Падре Пио, одного из самых почитаемых итальянских святых нового времени, проектировал выдающийся современный архитектор Ренцо Пиано. Сейчас Пиано работает над проектами еще двух храмов, которые будут построены в Тоскане.

  • Новые храмы старой Европы

    Собор Богородицы в Невигесе

    Церковь Девы Марии в Невигесе – второй по значению после Кельнского собора богородичный паломнический центр Германии. Одновременно это "праматерь" всех новых церквей страны. Построенная по проекту знаменитого архитектора Готфрида Бёма, происходящего из династии строителей храмов, и освященная в 1968 году, она стала идеологическим образцом для современного направления в сакральной архитектуре.

    Автор: Анастасия Буцко


Контекст

Представители католической церкви в Германии совершили коллективный каминг-аут

125 священников-католиков, референтов общин, преподавателей и сотрудников церковной администрации заявили о своей принадлежности к сообществу ЛГБТК+.  

Бенедикта XVI обвинили в покрывательстве священников-педофилов

Авторы доклада пришли к выводу, что в свое время мюнхенский архиепископ Ратцингер, будущий папа римский Бенедикт XVI, знал о случаях сексуального насилия со стороны священников, но ничего не предпринял.  

Католические общины Германии благословят "всех влюбленных"

Католические общины Германии, в отличие от Ватикана, согласны благословить однополые пары. Конференция католических епископов Германии раскритиковала предстоящие службы.  

Сексуальное насилие в католической церкви ФРГ: что установило расследование

Отчет адвокатов о сокрытии случаев сексуального насилия со стороны священников в архиепископии Кельна вновь привлек внимание к этой проблеме. Как отреагируют в остальных католических епархиях Германии?  

Католический епископ поддержал ЛГБТ-верующих в Германии

Епископ Хайнрих Тиммереверс призвал изменить отношение католической церкви Германии к верующим гомосексуалам и однополым бракам.  

Кто платит церковный налог в Германии?

В Германии церковный налог платят католики и протестанты.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Церковь и вакцинация: что влияет на отношение верующих к прививке?  

Сексуальное насилие над детьми в католической церкви: тормозит ли Ватикан ход расследований?  

Как РПЦ помогает украинским беженцам в Германии  