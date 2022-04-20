Вопреки церковному кризису: почему немцы решили креститься в Пасху

Несмотря на кризис института церкви в Германии, во время Пасхи, которую западные христиане отмечали 17 апреля, немало немцев решили пройти обряд крещения и пополнить ряды католических общин. Среди них не состоящая в браке молодая пара из города Галле-на-Зале в земле Саксония-Анхальт - 25-летняя Лаура Лойхте (Laura Leuchte) и 29-летний Виктор Брюггеман (Viktor Brüggemann).

Лаура Лойхте, банковский менеджер, в интервью DW подчеркивает, что она "не из религиозной семьи, никто из ее близких родственников не был крещен и не имел отношения к церкви". Лаура, по ее собственному признанию, пережила в своей жизни несколько ударов судьбы, "которые дались нелегко". К вере она пришла через своего бойфренда.

Что приводит немцев в церковь

Ее друг Виктор Брюггеман, тренер и диетолог, родом из семьи российских немцев-переселенцев. В Германию Виктор приехал, будучи ребенком. Он помнит свою бабушку, через которую в детстве пережил несколько "точек соприкосновения с церковью". По словам Виктора, в юности он "совершил несколько безобразных поступков" и "немного соскользнул с верного пути". Однако мысль о боге придавала ему силы в трудные минуты. Позже он для себя осознал, что "кто-то оберегает его", и в тот момент решил, что должен "оформить отношения" с богом официально. С осени прошлого года молодая пара встречалась для бесед с настоятелем общины в Галле Райнхардом Хенчелем (Reinhard Hentschel).

Виктор Брюггеман и Лаура Лойхте

На одну из таких встреч в марте этого года в Магдебурге собрались все взрослые кандидаты на крещение в его приходе. Официально мероприятие называлось богослужением для допуска взрослых претендентов к крещению, конфирмации и Евхаристии и для приема в католическую церковь Магдебургской епархии. Однако оно мало было похоже на официальный прием. "Когда я нахожусь в такой группе, как ваша, для меня это всегда волнующий момент", - подчеркивает в своем приветствии Герхард Файге (Gerhard Feige), римско-католический епископ Магдебурга. Виктор Брюггеман - единственный кандидат на крещение, который не родился в Германии.

В приходском зале епископ Файге выступает перед по пандемийным меркам широким кругом желающих присоединиться к католической общине Магдебургской епархии. Посередине горит свеча. Он читает вслух два текста из Библии, за ними звучит несколько песен, затем епископ произносит речь. И каждому из кандидатов на крещение он дает в руки белую свечу.

Епископ Файге обращается с приветственной речью к желающим пройти обряд крещения

В какой-то момент желающие пройти обряд крещения встают поодиночке и рассказывают о себе. Звучат воспоминания о длительной фазе болезни, об опыте общения с работниками католической больницы. Мужчина средних лет за рулем автомобиля услышал по радио библейскую историю о том, как Иисус исцелил слепого, а затем тот обратился к священнику. Женщина почти 30 лет замужем за католиком, крестила детей, долго сомневалась, а теперь сама хочет стать прихожанкой. Их слова звучат искренне, даже в чем-то беззащитно. Они берут за душу.

Изумленный епископ

Епископ Файге описывает свое впечатление от ситуации в мире и в церкви: потрясения, поляризация, конфликты. "Я рад и поражен тем, что в такое непростое время вы решились сказать "да" нашей церки. Меня это удивляет и восхищает", - признается он. Можно понять и поверить в то, насколько важен этот праздник для 70-летнего епископа. Такие встречи с людьми, которые решились на обряд крещения - одно из самых прекрасных переживаний для него. Если о католической церкви в Германии сегодня пишут в СМИ, то в основном из-за осмысления или сокрытия разного рода злоупотреблений со стороны духовенства и ссор, из-за преступлений на сексуальной почве.

Свечи как символ веры сопровождают претендентов на крещение

Беспокоит ли это взрослых кандидатов на крещение? Заставляет ли колебаться в своих решениях? Виктор Брюггеман говорит, что, конечно, знает о том, что происходит в церкви и вокруг нее, но это не меняет его отношения к вере и церкви. Лаура Лойхте делает аналогичное признание. Конечно, как и многие другие, она интересуется этим. Многие из служителей церкви просто "больны", считает девушка, и об этом нужно говорить. Но она "все равно хотела бы присоединиться к церкви", потому что скандалы не изменили ее веру в бога и отношение к церкви.

Вера и церковный кризис

Согласно статистике, в 2020 году (последние данные) католическую церковь в Германии покинули около 221000 человек. К этой цифре следует добавить 236546 погребений прихожан в том же году. А новых случаев крещения было зарегистрировано лишь 104610. Большинство из них были связаны с младенцами после их рождения. А взрослых людей, от 14 лет и старше, в том же 2020 году крестилось всего 1548 человек. До пандемии, в 2019 году, их было 2446. Впервые в истории ФРГ в 2022 году меньше половины немцев принадлежат к одной из двух главных конфессий - католической или евангелической.

"Мне потребовалось время, чтобы принять решение о вступлении в церковь", - признается 37-летний Маттеус Ридле (Matthäus Riedle), который был крещен в Шпайерском соборе во время пасхального бдения. Ридле, родившийся в Польше в 1985 году и приехавший в Германию со своей семьей в возрасте пяти лет, много лет думал о том, стоит ли ему стать католиком. Его родители намеренно не крестили его в детстве, потому что хотели дать ему возможность принимать собственное решение, рассказывает он в интервью DW.

О своем отношении к происходящему в католической церкви Германии Маттеус Ридле говорит следующее: "Когда все отворачиваются от церкви, следует повернуться к ней лицом. В конце концов, все мы - церковь". Конечно, он тоже разочарован в поведении некоторых церковнослужителей, но это не затрагивает сути его веры, за которую он интенсивно и "очень индивидуально" боролся.

Маттеус Ридле и священнослужители из его общины в Карлсберге. Клиффорд Чикеоби Модум (слева) и Чимаоби Нвабуике (справа) присутствовали на его крещении

Как реагирует окружение Маттеуса, его друзья? Он говорит, что большинство из них к этому отнеслись равнодушно или трезво, даже те, кто причастен к церкви. Лаура Лойхте для друзей также не скрывала своего решения принять крещение. Кто-то из них пришел на крещение, потому что хотел увидеть праздник: "Это большое событие, которое бывает только раз в жизни". Во всяком случае, Луара не столкнулась с негативной реакцией. То же самое о себе говорит и ее друг Виктор Брюггеман. Среди его знакомых большинство людей верующие - мусульмане, иудеи, христиане.

Прошедшая Пасха для собеседников DW, как и для нескольких сотен других взрослых христиан в Германии, была особенной. Они прошли обряд крещения и стали прихожанами католической церкви.

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