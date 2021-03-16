Католические общины Германии благословят "всех влюбленных"

Католические общины по всей Германии проведут в понедельник, 10 мая, так называемые благословенные торжества "для всех влюбленных". Мероприятие нацелено прежде всего на однополые пары и тем самым демонстрирует иной курс по сравнению с Ватиканом, отказывающимся благословлять такие пары. В службах примут участие около сотни приходов.

Экуменическая энциклопедия святых называет 10 мая днем памяти библейского Ноя, десятого из допотопных ветхозаветных патриархов. Мероприятия по этому случаю растянутся на несколько дней.

Анонсированные обряды благословения демонстрируют конфликт между консерваторами и либералами в церкви, отмечает информагентство AFP. Конференция католических епископов Германии выступила с критикой предстоящих мероприятий.

Смотрите также: