Грабителям дрезденской сокровищницы вынесли приговоры

В Дрездене завершился процесс по делу о похищении исторических драгоценностей из сокровищницы "Зеленый свод", расположенной во дворцовом комплексе Цвингер в столице Саксонии. Пять фигурантов этого дела в возрасте от 26 до 29 лет приговорены к лишению свободы на сроки от 4 лет и 4 месяцев до 6 лет и 3 месяцев, сообщило агентство dpa во вторник, 16 мая.

Процесс об ограблении "Зеленых сводов"

Коллегия по делам несовершеннолетних земельного суда Саксонии признала всех пятерых виновными в похищении экспонатов из дрезденской сокровищницы в ноябре 2019 года, особо опасном поджоге, вооруженном ограблении, порче имущества и нанесении телесных повреждений.

Шестой подсудимый, 25-летнего возраста, оправдан, так как суд признал достоверными соответствующие свидетельства, представленные защитой. Четверо участников ограбления будут обязаны также возместить часть причиненного ущерба - стоимость разбитых музейных витрин и сломанного замка.

Перед началом вынесения приговора в Дрездене Фото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

Судебный процесс, привлекший к себе повышенное внимание общественности, начался в январе 2022 года. В общей сложности слушания заняли более 45 дней. Суд проходил в условиях усиленных мер безопасности из-за возможной принадлежности обвиняемых к одному из криминальных кланов Берлина, в который входят выходцы из арабских стран.

В зале суда 16 мая 2023 года Фото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

Следствие и признательные показания

25 ноября 2019 года во время хорошо подготовленной и спланированной ночной кражи в Дрездене, осуществленной всего за несколько минут, из витрин "Зеленого свода" были похищены многочисленные исторические экспонаты из коллекции саксонских курфюрстов, в общей сложности 21 предмет.

В ходе следствия 18 изделий (частично поврежденных) были возращены в рамках сделки с правоохранительными органами и дачи признательных показаний, которые повлияли на сроки наказания в ходе вынесения приговора. Обвиняемые были арестованы в Берлине через несколько месяцев после ограбления.

Драгоценности, похищенные из "Зеленого свода" в Дрездене

Общая оценочная стоимость похищенных предметов составила 116,7 млн евро. Ущерб, нанесенный непосредственно во время совершения преступления из-за поджога распределительного щита в центре города и поджога использовавшегося автомобиля в подземном гараже жилого дома, оценивается в 1 млн евро.

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