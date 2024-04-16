  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
КультураГермания

На Октоберфесте запретят курить "траву"

Лена Шмиц
16 апреля 2024 г.

В Германии с апреля частично разрешен каннабис. Бавария стремится существенно ограничить применение нового закона. Коснется это и знаменитого пивного праздника.

https://p.dw.com/p/4epyv
Пиво на Октоберфесте пьют литровыми кружками
Пиво можно, коноплю - нет, настаивают организаторы ОктоберфестаФото: Frank Hoermann/SvenSimon/picture alliance

Мюнхен собирается объявить свой традиционный пивной праздник свободной от марихуаны зоной. Об этом во вторник, 15 апреля, заявил Клеменс Баумгертнер (Clemens Baumgärtner) - представитель городской администрации, отвечающий за организацию Октоберфеста. "Каннабису не место на Терезином лугу", - цитирует директора пивного фестиваля агентство AFP. - Такой семейный праздник, как Октоберфест, и потребление конопли для меня несовместимы". Проверять посетителей, однако, не планируется.

Закон о конопле: Бавария вводит штрафы

В Германии с 1 апреля вступил в силу закон, допускающий частичную легализацию каннабиса и получаемой из него марихуаны. Среди прочего разрешается для личного потребления хранить дома до 50 граммов, а в общественном пространстве иметь при себе до 25 граммов марихуаны или гашиша.

Бавария собирается применять этот закон со строгими ограничениями. Баварский премьер-министр Маркус Зёдер (Markus Söder) грозит большими штрафами тем, кто не будет его соблюдать. Для сдерживающего эффекта баварское министерство здравоохранения опубликовало каталог предусмотренных денежных наказаний: за превышение разрешенной дозы грозит до тысячи евро - при первом нарушении, сумма вдвое выше - при повторном. В планы баварского правительства также входит создание зон, свободных от конопли: в так называемых пивных садах, на массовых народных гуляниях и в парках развлечений.

Пивная палатка на Октоберфесте
В одной из пивных палаток на ОктоберфестеФото: picture-alliance/imageBROKER/M. Siepmann

Октоберфест - самый большой народный праздник в Германии и мире. В этом году он пройдет с 21 сентября по 6 октября. В прошлом году здесь выпили шесть c половиной миллионов литровых кружек пива. В целом, по данным портала Statista, за последние 40 лет количество потребленного пива на этом фестивале растет. Курение в пивных палатках запрещено уже с 2010 года, поэтому запрет на потребление "травы" коснется открытых площадок.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Презентация нарядов для Октоберфеста

Мюнхенский пивной праздник Октоберфест в цифрах и фотографиях

Мюнхенский пивной праздник Октоберфест в цифрах и фотографиях

Мюнхенский Октоберфест - самый большой народный праздник в мире. Число посетителей за две недели составляет около 6 миллионов человек.
Туризм16 сентября 2023 г.
Первый Октоберфест 1810 года. Литография конца XIX века

60 интересных фактов об Октоберфесте

60 интересных фактов об Октоберфесте

Мюнхенский Октоберфест - это не только миллионы литров пива и горы вкусной баварской еды.
Туризм21 сентября 2019 г.
Нижняя Франкония

Пишут историю трезво. В Германии пройдет первый безалкогольный винный фестиваль

Пишут историю трезво. В Германии пройдет первый безалкогольный винный фестиваль

Безалкогольным пивом в Германии уже мало кого удивишь, но безалкогольное вино остается пока нишевым продуктом. Первый в стране праздник вина без алкоголя пройдет в Баварии.
Туризм9 апреля 2024 г.
Показать еще