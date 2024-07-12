Какие немецкие замки очень нравятся туристам?
Все эти дворцы и замки имеют средние оценки от 4,5 до 4,7 звезд. Для составления рейтинга авторы применили специальную статистическую модель.
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