Schloss Neuschwanstein (Фюссен / Бавария) • Авторы рейтинга применили так называемый доверительный интервал, чтобы получить лучше сопоставимые данные при большой разнице в количестве отзывов. Нойшванштайн собрал более 87 тысяч реакций со средней оценкой в 4,5 ★.